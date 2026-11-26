Die Hannover Rück Aktie (ISIN: DE0008402215, FSE: HNR1) bekommt von Barclays einen höheren Zielwert, aber keinen Vertrauensvorschuss: Analyst Ivan Bokhmat hat das Kursziel am Mittwoch von 271 auf 279 Euro angehoben und die Einstufung "Underweight" belassen. Damit liegt das Barclays-Ziel rund 6% unter dem Kurs von rund 297 Euro vom Mittag des 25. November. Die Ziele des Rückversicherers für 2027 lägen nahe am Konsens, schrieb Bokhmat, und bei der Eigenkapitalrendite sehe er kaum Luft nach oben. Die große Hannover Rück Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem Gesamtbild.

Für die Hannover Rück Aktie (ISIN: DE0008402215, FSE: HNR1) fällt die Analystenstimme in einen Schlüsselmoment. Auf dem Investorentag in London hat der drittgrößte Rückversicherer der Welt am 25. November ein Gewinnziel von mindestens 2,9 Milliarden Euro für 2027 ausgegeben, gut 7% mehr als die 2,7 Milliarden Euro für 2026. Der Markt reagierte nüchtern: Zum Handelsstart stieg die Aktie um 1,3% und lag wieder über 300 Euro, bis zum Mittag stand ein Minus von 0,3% bei rund 297 Euro. Das Rekordhoch von 309,20 Euro stammt von Anfang November.