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Hannover Rück Aktie: Kursziel 325 Euro, Gewinnziel über Markterwartung

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 16:13 2 Min.

Hannover Rück peilt für 2027 mindestens 2,9 Milliarden Euro Gewinn an und übertrifft damit laut Jefferies die Markterwartung.

Bild: Hannover Rück SE

Die Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker: HNR1) verliert 1,60 Euro oder 0,54% auf 296,20 Euro, obwohl der Rückversicherer für 2027 mehr Gewinn in Aussicht stellt, als Analysten im Schnitt erwarten. Philip Kett von Jefferies sehe gerade in diesem Abstand zur Markterwartung ein positives Signal. In seiner Hannover Rück-Aktienanalyse bestätige er das Kursziel 325 Euro und das Rating "buy". 200 Millionen Euro mehr Gewinn angepeilt Vor der Investorenveranstaltung habe Hannover Rück für 2027 einen Konzerngewinn von mindestens 2,9 Milliarden Euro angekündigt. Für 2026 peile das Unternehmen mindestens 2,7 Milliarden Euro an. Damit liege die neue Zielmarke 200 Millionen Euro oder rund 7,4% über der bisherigen. Wie hoch das tatsächliche Gewinnwachstum ausfalle, hänge auch davon ab, mit welchem Ergebnis der Rückversicherer das laufende Jahr abschließe. Für Philip Kett sei an dem Ausblick besonders bemerkenswert, von wem er komme. Hannover Rück plane üblicherweise sehr konservativ. Wenn schon die vom Management genannte Gewinnuntergrenze über der durchschnittlichen Analystenschätzung liege, dürfte das am Markt gut ankommen, so die Einschätzung von Philip Kett. Kursziel 325 Euro bei einem Aktienkurs von 296,20 Euro Im aktuellen Kurs zeige sich die von Philip Kett erwartete positive Reaktion bislang kaum: Das Papier liege leicht im Minus. Vom Kurs von 296,20 Euro bis zum Ziel von Jefferies fehlten 28,80 Euro je Aktie. Das entspräche einem rechnerischen Kurspotenzial von rund 9,7%. Jefferies halte in der Hannover Rück-Aktienanalyse am Rating "buy" fest. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – Rückversicherer verteilen schließlich auch alles, was zu groß für einen allein ist. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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