Hannover Rück Aktie im Plus – doch BofA zieht die Bewertungsbremse!

Die Hannover Rück-Aktie (ISIN: DE0008402215, WKN: 840221, Ticker: HNR1) steigt um 3,00 Euro beziehungsweise 1,01% auf 299,80 Euro. BofA setzt dagegen ein skeptisches Signal: In der Hannover Rück-Aktienanalyse vom 12.11.2026 stuft das Analystenhaus die Aktie von "neutral" auf das Rating "underperform" ab und nennt ein Kursziel EUR 260. Damit liegt die Zielmarke rund 13,3% unter der aktuellen Notierung.