Für die Hannover Rück Aktie ist heute ein Schlüsseltag. Bei einem Investorentag in London stellt der weltweit drittgrößte Rückversicherer die Ziele für 2027 und die Strategie für die nächsten drei Jahre bis 2029 vor. Anleger erwarten vor allem eine Zahl: das Gewinnziel für das kommende Jahr.
Hannover Rück Aktie: Heute fällt in London die Entscheidung – was der Investorentag für 2027 bringen muss
Die Hannover Rück legt heute bei ihrem Investorentag in London die Ziele für 2027 und die neue Strategie bis 2029 vor. Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinnanstieg auf 2,85 Milliarden Euro. Doch fallende Preise in der Rückversicherung und ein Kapitalpuffer, der nicht ausgeschüttet wird, machen die Aufgabe schwer. Die Vorschau.
Die Ausgangslage
Gut im Plan, aber unter Preisdruck
Die Ausgangslage ist solide. Im dritten Quartal verdiente die Hannover Rück 695 Millionen Euro und übertraf die Markterwartungen um 9 Prozent. Das Gewinnziel für 2026 von mindestens 2,7 Milliarden Euro hat das Management bekräftigt. Man sei sehr gut auf Kurs, sagte Finanzvorstand Hermelingmeier.
Die Herausforderung liegt im Markt. Die Preise in der Schaden-Rückversicherung bröckeln seit Monaten. Für die wichtige Vertragserneuerung zum 1. Januar 2027 rechnet die Hannover Rück selbst mit leicht sinkenden Preisen bei überwiegend stabilen Konditionen. Wachstum wird damit schwieriger.
Worauf es ankommt
Drei Fragen für den Investorentag
Erstens das Gewinnziel: Analysten erwarten im Schnitt einen Anstieg auf 2,85 Milliarden Euro. Liegt das Ziel darunter, dürfte die Hannover Rück Aktie unter Druck geraten. Zweitens die Kapitalpolitik: Weil das geplante Wachstum für 2027 die Kapitalanforderungen um rund eine Milliarde Euro erhöht, will der Konzern einen möglichen Gewinnüberschuss nicht ausschütten, sondern in die Bilanz stecken. Drittens das Wachstum: Die Umsatzprognose soll wieder das strukturierte Geschäft einschließen.
Für Aktionäre bleibt die Dividende wichtig. Die Hannover Rück schüttet nach ihrer Dividendenpolitik rund 55 Prozent des Jahresgewinns aus. Ein höheres Gewinnziel würde also auch eine höhere Ausschüttung bedeuten. Mehrheitsaktionär ist der Versicherungskonzern Talanx, der gut die Hälfte der Anteile hält.
Die Messlatte liegt bei 2,85 Milliarden Euro – alles darunter wäre eine Enttäuschung.
Die Hannover Rück Aktie ist im DAX notiert.
Häufige Fragen zur Hannover Rück Aktie
Was erwartet der Markt vom Hannover Rück Investorentag?
Vor allem das Gewinnziel für 2027. Analysten rechnen im Schnitt mit 2,85 Milliarden Euro. Dazu kommen die Ziele für die Strategieperiode bis 2029.
Wie hoch ist das Gewinnziel 2026?
Mindestens 2,7 Milliarden Euro. Das Management sieht sich sehr gut auf Kurs.
Warum könnte die Dividende weniger stark steigen als der Gewinn?
Die Hannover Rück will einen möglichen Gewinnüberschuss eher in die Bilanz stecken, weil das geplante Wachstum mehr Kapital erfordert.
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