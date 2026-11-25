Was erwartet der Markt vom Hannover Rück Investorentag?

Vor allem das Gewinnziel für 2027. Analysten rechnen im Schnitt mit 2,85 Milliarden Euro. Dazu kommen die Ziele für die Strategieperiode bis 2029.

Wie hoch ist das Gewinnziel 2026?

Mindestens 2,7 Milliarden Euro. Das Management sieht sich sehr gut auf Kurs.

Warum könnte die Dividende weniger stark steigen als der Gewinn?

Die Hannover Rück will einen möglichen Gewinnüberschuss eher in die Bilanz stecken, weil das geplante Wachstum mehr Kapital erfordert.