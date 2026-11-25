Nach dem Terminkalender von dpa-AFX beginnt der Investorentag um 8 Uhr. Auf dem Programm stehen ein Gewinnziel für 2027 und die Mittelfristziele bis 2029. Für das laufende Jahr hat der Konzern die Latte bereits gelegt: Das Konzernergebnis soll mindestens 2,7 Milliarden Euro erreichen. Nach neun Monaten stehen 2,1 Milliarden Euro in den Büchern, ein Plus von rund 7 Prozent.

Brisant ist die Haltung von Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. Laut dpa-AFX will er bei dem überraschend großen Spielraum lieber Reserven aufbauen, statt den Gewinn weiter nach oben zu treiben. Als Alternative nannte er, Verluste in den Kapitalanlagen zu realisieren, damit das Ziel nicht zu deutlich übertroffen wird. Finanzvorstand Christian Hermelingmeier sieht für 2027 nach Angaben derselben Quelle „Raum nach vorn“, und zwar unabhängig davon, ob die Preise sinken.

Der Markt hat dafür eine Zahl im Kopf: Im Schnitt erwarten Analysten für 2027 einen Gewinnanstieg auf 2,85 Milliarden Euro. Genau an dieser Marke wird sich heute die Reaktion der Hannover Rück-Aktie messen lassen.