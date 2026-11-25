Die Hannover Rück-Aktie (Handelssymbol HNR1, ISIN DE0008402215) geht mit einer klaren Erwartung in den heutigen Handelstag: Um 8 Uhr lädt der Rückversicherer zum Investorentag, und dabei soll der Konzern sein Gewinnziel für 2027 nennen und seine Mittelfristziele bis 2029 vorstellen. Es ist der Termin, auf den die Börse seit den Quartalszahlen vom 9. November wartet.
Hannover Rück-Aktie: Heute fällt das Gewinnziel 2027 – wie viel Rekord ist schon im Kurs?
Die Hannover Rück-Aktie steht heute vor dem Investorentag: Konzernchef Jungsthöfel nennt das Gewinnziel für 2027, bis 2029 folgen neue Mittelfristziele. Zuletzt rund 298 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Hannover Rück SE
- Handelssymbol
- HNR1
- ISIN
- DE0008402215
- WKN
- 840221
- Zuletzt gemeldeter Kurs
- rund 297,80 €
- 52-Wochen-Spanne
- 224,40 € bis 306,40 €
Stand: 25.11.2026, Kursangaben zuletzt 24.11.2026, laut Quelle verzögert
Dahinter steckt eine ungewöhnliche Konstellation. Die Hannover Rück steuert 2026 auf einen Rekordgewinn zu, ihr eigener Vorstandschef will davon aber lieber etwas zurückhalten. Gleichzeitig mahnen mehrere Analysten, dass die Preise in der Rückversicherung nachgeben und die Bewertung nach der starken Kursphase kaum noch Spielraum lässt. Was heute auf der Bühne gesagt wird, entscheidet deshalb darüber, ob die Hannover Rück-Aktie ihr Jahreshoch angreift oder an der Skepsis scheitert.
Der Aufhänger
Was erwartet die Börse vom Investorentag der Hannover Rück?
Nach dem Terminkalender von dpa-AFX beginnt der Investorentag um 8 Uhr. Auf dem Programm stehen ein Gewinnziel für 2027 und die Mittelfristziele bis 2029. Für das laufende Jahr hat der Konzern die Latte bereits gelegt: Das Konzernergebnis soll mindestens 2,7 Milliarden Euro erreichen. Nach neun Monaten stehen 2,1 Milliarden Euro in den Büchern, ein Plus von rund 7 Prozent.
Brisant ist die Haltung von Vorstandschef Clemens Jungsthöfel. Laut dpa-AFX will er bei dem überraschend großen Spielraum lieber Reserven aufbauen, statt den Gewinn weiter nach oben zu treiben. Als Alternative nannte er, Verluste in den Kapitalanlagen zu realisieren, damit das Ziel nicht zu deutlich übertroffen wird. Finanzvorstand Christian Hermelingmeier sieht für 2027 nach Angaben derselben Quelle „Raum nach vorn“, und zwar unabhängig davon, ob die Preise sinken.
Der Markt hat dafür eine Zahl im Kopf: Im Schnitt erwarten Analysten für 2027 einen Gewinnanstieg auf 2,85 Milliarden Euro. Genau an dieser Marke wird sich heute die Reaktion der Hannover Rück-Aktie messen lassen.
Wie stark waren die Quartalszahlen der Hannover Rück zuletzt?
Die Zahlen vom 9. November lieferten die Munition für die heutige Erwartung. Der Konzern steigerte den Überschuss im dritten Quartal um 7 Prozent auf 695 Millionen Euro, der Umsatz in der Rückversicherung legte um 3,5 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zu. Besonders auffällig war das Kapitalanlageergebnis von knapp 636 Millionen Euro: mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor und mehr, als Analysten erwartet hatten.
|Kennzahl
|Drittes Quartal 2026
|Einordnung
|Überschuss
|695 Mio. €
|+7 %
|Rückversicherungsumsatz
|6,6 Mrd. €
|+3,5 %
|Kapitalanlageergebnis
|knapp 636 Mio. €
|mehr als doppelt so hoch wie im Vorjahr
|Schaden-Kosten-Quote
|84,5 %
|Vorjahr 80,8 %
|Belastung Erdbeben Kolumbien
|rund 216 Mio. €
|Großschaden
Die Schaden-Kosten-Quote bezieht sich auf das Schaden- und Unfallgeschäft.
Quelle: dpa-AFX/t-online (9.11.2026), IT Boltwise (9.11.2026)
Der Schönheitsfehler: Die Schaden-Kosten-Quote im Schaden- und Unfallgeschäft verschlechterte sich von 80,8 auf 84,5 Prozent. Der Konzern bucht nach den Angaben von dpa-AFX regelmäßig das komplette Großschadenbudget des Quartals ein, und im Sommer kam das Erdbeben in Kolumbien mit rund 216 Millionen Euro hinzu. Die Qualität des Gewinns hängt also stark an den Kapitalerträgen, und die lassen sich im Zweifel steuern, wie der Vorstandschef selbst andeutet.
Was sagen Analysten zum Kursziel der Hannover Rück-Aktie?
Die Meinungen gehen auseinander, und das macht den Investorentag so spannend. Jefferies-Analyst Philip Kett hält am Kursziel von 325 Euro fest und rät zum Kauf. Dem stehen vorsichtige Stimmen gegenüber: JPMorgan stufte die Aktie am 6. November von „Neutral“ auf „Underweight“ ab und beließ das Kursziel bei 270 Euro. Als Begründung führte Analyst Kamran Hossain die hohe Bewertung nach der starken Rendite sowie den Preisdruck in der Erneuerungsrunde 2027 an. Auch Barclays bleibt mit „Underweight“ skeptisch, hob sein Ziel nach den Zahlen aber an.
|Bank
|Einstufung
|Kursziel
|Jefferies (Philip Kett)
|Kaufen
|325 €
|JPMorgan (Kamran Hossain)
|Underweight
|270 €
|Barclays
|Underweight
|–
Stand: Meldungen vom 6. bis 17.11.2026. Aktiencheck.de gibt kein eigenes Kursziel und keine Empfehlung ab.
Quelle: dpa-AFX/t-online, Börse Express (17.11.2026)
Die Bandbreite zeigt, wie viel für heute auf dem Spiel steht. Wer die Aktie bei 297,80 Euro sieht, blickt auf einen Wert, der nur knapp drei Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 306,40 Euro liegt und 33 Prozent über dem Tief von 224,40 Euro.
Warum ist die Hannover Rück-Aktie so empfindlich gegenüber dem Preiszyklus?
Das Geschäftsmodell lebt vom Zyklus. Rückversicherer verdienen in Jahren, in denen Preise und Bedingungen stimmen und Großschäden ausbleiben, überdurchschnittlich. Die traditionell wichtigste Vertragserneuerung zum 1. Januar rückt näher, und genau dort drückt laut den Analysten der Preis. Der Konzern argumentiert, dass auch bei sinkenden Preisen Wachstum möglich bleibt. Ob das Management das heute mit konkreten Zahlen untermauert, ist die zentrale Frage.
Hinzu kommt die Kapitalseite. Das hohe Kapitalanlageergebnis des dritten Quartals stützt die Zahlen, ist aber kein Selbstläufer. Veränderte Zinsen und Marktbewegungen wirken direkt auf das Ergebnis, und der Vorstandschef hat ausdrücklich offengelegt, dass er Bewertungsgewinne und -verluste als Steuerungsinstrument sieht.
Welche Termine sind für die Hannover Rück-Aktie jetzt wichtig?
Der Fahrplan ist kurz und eindeutig. Heute um 8 Uhr startet der Investorentag mit dem Gewinnziel 2027 und den Zielen bis 2029. Danach richtet sich der Blick auf die ersten Analystenkommentare und darauf, ob Häuser wie Jefferies, JPMorgan und Barclays ihre Einstufungen oder Kursziele anpassen. Mit den Erneuerungsverhandlungen zum Jahreswechsel folgt die nächste Bewährungsprobe für die Preisannahmen.
Häufige Fragen zur Hannover Rück-Aktie
Wann ist der Investorentag der Hannover Rück? Heute, am 25. November 2026, um 8 Uhr. Genannt werden sollen das Gewinnziel für 2027 und die Mittelfristziele bis 2029.
Wie lautet das Gewinnziel der Hannover Rück für 2026? Der Konzern peilt ein Konzernergebnis von mindestens 2,7 Milliarden Euro an.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Hannover Rück-Aktie? Jefferies nennt 325 Euro bei „Kaufen“, JPMorgan 270 Euro bei „Underweight“. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wie lauten ISIN und WKN der Hannover Rück-Aktie? Die ISIN ist DE0008402215, die WKN 840221, das Handelssymbol HNR1.
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