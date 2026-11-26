Warum ist die Guilin Fuda Aktie heute SSE Composite Gewinner?

Aktien rund um Getriebe für humanoide Roboter zogen am Nachmittag stark an. Die Aktie stieg um 10,05 Prozent auf 10,62 Yuan.

Was macht Guilin Fuda?

Das Unternehmen fertigt Kurbelwellen, Präzisionsschmiedeteile, Kupplungen, Zahnräder und hochfeste Schrauben.

Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?

An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603166.