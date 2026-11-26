Kurbelwellen für Motoren sind kein Stoff, aus dem Börsenträume gemacht werden. Getriebe für humanoide Roboter schon. Genau diese Verbindung machte die Guilin Fuda Aktie (Handelssymbol Shanghai: 603166) am Donnerstag zum SSE Composite Gewinner: Der Kurs stieg um 10,05 Prozent auf 10,62 Yuan und schloss am Tageslimit, während der SSE Composite bei 3.476,88 Punkten nahezu unverändert blieb.
Guilin Fuda Aktie SSE Composite Gewinner: Vom Kurbelwellen-Schmied zum Roboter-Wert – Kurssprung ans Tageslimit
Die Guilin Fuda Aktie ist SSE Composite Gewinner des Tages: plus 10,05 Prozent auf 10,62 Yuan. Am Nachmittag griffen Anleger bei Aktien rund um Robotergetriebe zu, und der Kurbelwellen-Hersteller aus Guilin stieg ans Tageslimit. Die Analyse zeigt, was hinter dem Kursgewinn steckt und wie viel Roboter wirklich im Unternehmen ist.
Die Gründe
Roboter-Getriebe ziehen an – und Guilin Fuda mit
Kurz nach Beginn des Nachmittagshandels setzte sich die Gruppe der Getriebehersteller in Bewegung. Xiangyang Bearing und Guilin Fuda erreichten das Tageslimit, mehrere andere Werte gewannen zwischen 10 und 15 Prozent. Schon am Vormittag hatte sich das Thema humanoide Roboter nach schwächeren Tagen erholt. Guilin Fuda wird an der Börse seit dem Sommer zu den Roboter-Werten gezählt, weil das Unternehmen sein Wissen über Präzisionsschmiedeteile und Zahnräder auf Getriebe für Robotergelenke übertragen will.
Roboter-Thema erholt sich
Nach einer schwachen Phase kehrten Käufer in die Zulieferer für humanoide Roboter zurück.
Solides Kerngeschäft
Kurbelwellen stehen für 62 Prozent des Umsatzes, dazu kommen Schmiedeteile, Kupplungen und Zahnräder.
Ausbau läuft
Vor rund zwei Monaten kündigte Guilin Fuda an, 880 Millionen Yuan in Großkurbelwellen für Schiffs- und Stromaggregate sowie in Präzisionsschmiedeteile zu investieren.
Moderate Bewertung
Anders als viele Roboter-Werte ist das Unternehmen profitabel. Der Gewinn je Aktie stieg zuletzt um 12,70 Prozent.
Einordnung
Wie viel Roboter steckt wirklich drin?
Der Reiz der Guilin Fuda Aktie liegt in der Kombination: ein verdienendes Stammgeschäft und dazu eine Option auf einen Zukunftsmarkt. Gerade deshalb lohnt der nüchterne Blick. Den Umsatz bringen heute Kurbelwellen für Autos, Lastwagen und Schiffe. In der Umsatzaufteilung taucht das Robotergeschäft bislang nicht als eigener Posten auf. Der Kursgewinn folgt also der Erwartung, nicht den Zahlen.
Häufige Fragen zur Guilin Fuda Aktie
Warum ist die Guilin Fuda Aktie heute SSE Composite Gewinner?
Aktien rund um Getriebe für humanoide Roboter zogen am Nachmittag stark an. Die Aktie stieg um 10,05 Prozent auf 10,62 Yuan.
Was macht Guilin Fuda?
Das Unternehmen fertigt Kurbelwellen, Präzisionsschmiedeteile, Kupplungen, Zahnräder und hochfeste Schrauben.
Unter welchem Symbol wird die Aktie gehandelt?
An der Shanghai Stock Exchange unter der Nummer 603166.
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