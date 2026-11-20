Das langfristige Bild falle günstiger aus und hänge nicht von den Verkäufen der ersten Woche ab. Den eigentlichen Wert würden der Online-Modus, eine PC-Version, die für das kommende Jahr erwartet werde, sowie die über Jahre anfallenden Ausgaben der Spieler im Spiel bilden. Der Vorgänger GTA V sei mehr als ein Jahrzehnt lang weiterverkauft worden. Folge GTA VI diesem Muster, werde der Nutzen für Take-Two dauerhaft und nicht nur punktuell sein. Der Markt habe das Gerücht gekauft. Nun müsse Take-Two belegen, dass es sich um ein Geschäft über zehn Jahre handle und nicht um ein Ereignis von zehn Tagen. Zu den wesentlichen Risiken würden die bereits im Aktienkurs gespiegelten hohen Erwartungen, ein nervöser Markt für Technologiewerte sowie die Tatsache zählen, dass das nächste Projekt dieser Größenordnung voraussichtlich erst in einigen Jahren erscheine. Dennoch erwarte Todorova, dass die Aktie im kommenden Jahr auf rund 260 bis 270 US-Dollar steige.