Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI hat weit über die Gaming-Welt hinaus global Aufsehen erregt, so Violeta Todorova, Senior Analyst bei Leverage Shares und Income Shares.
"GTA-Grippe" setzt Konjunktur nicht außer Gefecht
Zum Start von GTA VI gibt die Take-Two-Aktie nach, doch Violeta Todorova erwartet für 2027 einen Kurs von 260 bis 270 US-Dollar.
Das Spiel sei über Jahre mit großen Erwartungen verfolgt worden und auch die mehrfache Verschiebung des Releases habe dem Hype keinen Abbruch getan. Wie stark seine Wirkung auf Energienachfrage, Börsenkurs und Volkswirtschaft tatsächlich ausfalle, lasse sich nur differenziert beurteilen.
Die "GTA-Grippe" eigne sich gut für Schlagzeilen, sei jedoch zu klein, um in Wachstumszahlen sichtbar zu werden. Die Abwesenheiten seien dennoch real. Die HR-Softwarefirma BambooHR habe an einem dritten Donnerstag im November einen Anstieg der Urlaubsanträge um neun bis 17 Prozent im Vergleich zu einem gewöhnlichen dritten Donnerstag verzeichnet. Einige kleine Unternehmen hätten an diesem Tag sogar vollständig geschlossen. Die Schätzungen der Kosten würden sich auf rund eine Milliarde US-Dollar an verlorener Produktivität in den Vereinigten Staaten belaufen. Das entspreche etwa einem Prozent der Wirtschaftsleistung eines einzelnen Tages. Auf ein ganzes Quartal verteilt sei dieser Effekt nicht messbar. Ein Großteil der ausgefallenen Arbeit gehe zudem nicht verloren, sondern werde am folgenden Tag oder in der folgenden Woche nachgeholt.
Auf der Gegenseite stünden Impulse. Ausgaben für das Spiel selbst, für neue Konsolen, Zubehör, Essenslieferungen und weitere Produkte würden Händlern, Konsolenherstellern und Chipzulieferern zugutekommen. Dieses Geld verlasse die Volkswirtschaft nicht, es wechsle lediglich den Empfänger. Aufschlussreich sei vor allem, dass ein einzelnes Videospiel heute die Wirkung eines Super Bowls oder Fußball-WM-Finales entfalten könne, eines kulturellen Ereignisses, das die Wochenplanung von Millionen Menschen präge. Dies sage mehr über die Größe der Gaming-Branche aus als jede Produktivitätsstatistik.
Eine Spielkonsole verbrauche etwa so viel Strom wie einige Glühbirnen. Selbst wenn zig Millionen Menschen mehrere zusätzliche Stunden spielen würden, bleibe der zusätzliche Verbrauch ein winziger Bruchteil dessen, was die Vereinigten Staaten oder die EU täglich benötigen würden. Hinzu komme, dass das Spielen zum großen Teil Zeit ersetze, die sonst vor dem Fernseher oder beim Streaming verbracht würde. Stromnetze würden schon durch das Wetter weit größere tägliche Schwankungen bewältigen, weshalb die Energiemärkte den Effekt kaum registrieren dürften. Die tatsächliche Belastung treffe das Internet: große Downloads, stark frequentierte Server und langsamere Heimanschlüsse in der Startwoche. Wer die Energiedebatte um die Gaming-Branche führen möchte, sollte den Blick stattdessen auf die Rechenzentren für Künstliche Intelligenz richten. Diese würden weit mehr Strom verbrauchen als die gesamte Gaming-Branche zusammen.
Für Take-Two Interactive Software (ISIN: US8740541094, WKN: 914508, Ticker: TTWO), die Muttergesellschaft von Rockstar Games, sei das Spiel von erheblicher Bedeutung. Vor dem Start habe das Unternehmen erwartet, dass Rockstar Games im Geschäftsjahr 2027 36 Prozent der Nettobuchungen beitragen werde. Grand Theft Auto sei mit Abstand die profitabelste Reihe des Unternehmens und entsprechend bewege sie den Aktienkurs deutlich. Ein großer Teil der Euphorie sei jedoch bereits eingepreist. Die Aktie sei am 18. November um 6,2 Prozent auf 216,61 US-Dollar gestiegen, nachdem die Kritiken dem Spiel 99 Punkte auf Metacritic bescheinigt hätten. Am Starttag selbst habe sie wieder nachgegeben, ein klassischer Fall von "Buy the Rumour, Sell the News". Da die Erwartungen außerordentlich hoch seien, könnte ein Spiel, das lediglich sehr gut sei, Anleger kurzfristig enttäuschen.
Das langfristige Bild falle günstiger aus und hänge nicht von den Verkäufen der ersten Woche ab. Den eigentlichen Wert würden der Online-Modus, eine PC-Version, die für das kommende Jahr erwartet werde, sowie die über Jahre anfallenden Ausgaben der Spieler im Spiel bilden. Der Vorgänger GTA V sei mehr als ein Jahrzehnt lang weiterverkauft worden. Folge GTA VI diesem Muster, werde der Nutzen für Take-Two dauerhaft und nicht nur punktuell sein. Der Markt habe das Gerücht gekauft. Nun müsse Take-Two belegen, dass es sich um ein Geschäft über zehn Jahre handle und nicht um ein Ereignis von zehn Tagen. Zu den wesentlichen Risiken würden die bereits im Aktienkurs gespiegelten hohen Erwartungen, ein nervöser Markt für Technologiewerte sowie die Tatsache zählen, dass das nächste Projekt dieser Größenordnung voraussichtlich erst in einigen Jahren erscheine. Dennoch erwarte Todorova, dass die Aktie im kommenden Jahr auf rund 260 bis 270 US-Dollar steige.
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