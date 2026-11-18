Die GSK Aktie (GSK plc, ISIN GB00BN7SWP63, Ticker GSK) schloss am Mittwoch in London bei 1.822,80 Pence und damit praktisch unverändert (Yahoo Finance UK, 18.11.2026, 16:37 GMT). Dabei hat der britische Pharmakonzern gerade eine Nachricht geliefert, die auf dem Papier Kursfantasie verdient: Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Nelkarmi (Neladalkib) beschleunigt zugelassen, und zwar vor dem ursprünglichen Zieltermin am 27. November 2026 (GSK-Pressemitteilung, 17.11.2026). Diese GSK Aktienanalyse klärt, warum der Markt trotzdem schweigt, was die Q3-Zahlen sagen und wie belastbar die GSK Aktienprognose der Analysten ist.
GSK Aktienanalyse: Neue Lungenkrebs-Zulassung, kaum Kursreaktion – was ist die Pipeline dem Markt wert?
Die FDA hat Nelkarmi (Neladalkib) beschleunigt zugelassen, doch die GSK Aktie bewegt sich kaum. Die GSK Aktienanalyse mit Q3-Zahlen, Guidance, Bewertung, Analystenkonsens und der Frage, wie belastbar die GSK Aktienprognose ist.
Was ist bei der GSK Aktie passiert?
Nelkarmi ist ein oraler, ALK-selektiver Tyrosinkinase-Hemmer (150 mg einmal täglich). Er ist zugelassen für Erwachsene mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem ALK-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die zuvor mit Alectinib als einzigem ALK-Hemmer oder mit mindestens zwei ALK-Hemmern plus platinbasierter Chemotherapie behandelt wurden. Die FDA vergab Breakthrough-Therapy- und Orphan-Status; die Zulassung erfolgte beschleunigt und hängt an einer Bestätigungsstudie (GSK, 17.11.2026).
Die Datenbasis liefert die Phase-I/II-Studie ALKOVE-1 mit 222 Patienten. Nach Alectinib allein lag die bestätigte Ansprechrate bei 49 Prozent (33 von 67 Patienten), nach mindestens zwei ALK-Hemmern plus Chemotherapie bei 32 Prozent (50 von 155). Bei gut jedem zweiten Responder hielt das Ansprechen mindestens zwölf Monate an. Die Leber wird zur Dauerbaustelle: Hepatotoxizität trat bei 56 Prozent der Patienten auf, 5 Prozent brachen wegen Nebenwirkungen ab.
|Patientengruppe
|Patienten
|ORR gesamt
|ORR intrakraniell
|Nach Alectinib allein
|67
|49 %
|55 % (11 von 20)
|Nach mindestens zwei ALK-Hemmern plus Chemo
|155
|32 %
|26 % (14 von 53)
ORR = bestätigte Gesamtansprechrate. Zahlen aus der verblindeten zentralen Auswertung.
Quelle: GSK-Pressemitteilung vom 17.11.2026; BioSpace
Warum die Börse nicht tanzt, ist nicht abschließend belegt. Plausibel ist, dass die Zulassung eine späte Therapielinie in einer kleinen Patientengruppe betrifft und zum Marktpotenzial keine belastbaren Schätzungen vorliegen. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, kein Beleg.
Wie sieht das Geschäftsmodell hinter der GSK Aktie aus?
GSK verdient sein Geld mit patentgeschützten Arzneimitteln und Impfstoffen. Die Wachstumstreiber der Gegenwart sind HIV mit Cabenuva (Q3: plus 35 Prozent) und Apretude (plus 21 Prozent), das Asthma-Mittel Depemokimab (US-Name Exdensur) sowie die Onkologie. Das Krebsmittel Blenrep ist in 52 Märkten zugelassen, laut Management bremst jedoch ein Wahrnehmungsproblem bei Ärzten. Der RSV-Impfstoff Arexvy schwächelt: Der Q3-Umsatz sank um 24 Prozent auf 0,2 Mrd. Pfund. Nelkarmi ergänzt die Onkologie-Pipeline um ein Präparat im ALK-positiven Lungenkrebs, nach der zweiten Lungenkrebs-Zulassung des Jahres (Benzinga, November 2026).
Das größte strukturelle Thema bleibt der Patentablauf bei Dolutegravir, dem Rückgrat des HIV-Geschäfts. Das US-Substanzpatent läuft 2028 aus. GSK will die Marge in der Auslaufphase 2028 bis 2030 stabil bis steigend halten und bis 2031 einen Umsatz von mehr als 40 Mrd. Pfund erreichen (Q3-Mitteilung, 28.10.2026).
Wie stark sind die Zahlen? Der Blick auf die GSK Aktie im Q3
Im dritten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 4 Prozent (zu konstanten Wechselkursen 5 Prozent) auf 8.887 Mio. Pfund. Der Core-Gewinn je Aktie lag bei 54,6 Pence und damit zu konstanten Kursen 1 Prozent über dem Vorjahr. Der Gewinn je Aktie nach IFRS brach dagegen um 21 Prozent auf 38,5 Pence ein, belastet durch 328 Mio. Pfund Restrukturierungskosten im Programm Accelerate Growth. Der freie Cashflow betrug 2,1 Mrd. Pfund.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Umsatz
|8.887 Mio. GBP
|+4 % AER / +5 % CER
|Core-Operatingsgewinn
|3.076 Mio. GBP
|+5 % CER
|Core-EPS
|54,6 Pence
|–1 % AER / +1 % CER
|Total-EPS (IFRS)
|38,5 Pence
|–21 % CER
|Freier Cashflow
|2,1 Mrd. GBP
|–
AER = tatsächliche Wechselkurse, CER = konstante Wechselkurse.
Quelle: GSK-Pressemitteilung vom 28.10.2026
Über neun Monate kommt GSK auf 24.925 Mio. Pfund Umsatz (plus 5 Prozent zu konstanten Kursen) und 151,6 Pence Core-Gewinn je Aktie (plus 6 Prozent). Die Jahresziele bestätigte der Konzern: Umsatz plus 3 bis 5 Prozent, Core-Operatingsgewinn und Core-Gewinn je Aktie jeweils plus 7 bis 9 Prozent. Die Dividende beträgt 17 Pence im Quartal, für 2026 sind insgesamt 70 Pence geplant. Bezogen auf den Londoner Kurs entspricht das rechnerisch rund 3,8 Prozent (eigene Rechnung). Die Verschuldung liegt nach der Nuvalent-Übernahme bei etwa dem 1,8-Fachen des Core-EBITDA (Q3-Call, 28.10.2026); der Zinsaufwand soll 2026 bei 700 bis 750 Mio. Pfund liegen und 2027 auf rund 900 Mio. bis 1 Mrd. Pfund steigen.
Wer die GSK Aktie bewertet, muss also zwei Dinge zusammendenken: ein solides, aber kein stürmisches Wachstum von rund 5 Prozent und einen deutlichen Anstieg der Zinslast.
Wie hoch ist die GSK Aktie bewertet?
Auf Basis der letzten zwölf Monate liegt das KGV bei rund 20 (Yahoo Finance UK). Datenanbieter für die amerikanische ADR nennen niedrigere Werte, etwa ein trailing-KGV von 16,1 und ein erwartetes von 10,4 (StockAnalysis, Stand 23.10.2026); die Abweichung dürfte auf unterschiedliche Gewinnabgrenzungen und Währungsumrechnung zurückgehen. Die Marktkapitalisierung beträgt rund 91,1 Mrd. Pfund. Das 52-Wochen-Spektrum in London reicht von 1.429,80 bis 1.857,00 Pence; der Kurs notiert damit nur knapp unter dem Jahreshoch.
|Kennzahl
|Wert
|Quelle
|KGV (letzte zwölf Monate), London
|19,96
|Yahoo Finance UK
|KGV trailing / erwartet, ADR
|16,13 / 10,36
|StockAnalysis, 23.10.
|Marktkapitalisierung
|91,1 Mrd. GBP
|Yahoo Finance UK
|Dividendenrendite (rechnerisch, 70 p)
|ca. 3,8 %
|eigene Rechnung
|52-Wochen-Spanne London
|1.429,80 – 1.857,00 GBp
|Yahoo Finance UK
Datenanbieter rechnen unterschiedlich; ADR-Werte sind nicht eins zu eins mit der Londoner Notierung vergleichbar.
Quelle: Yahoo Finance UK (18.11.2026), StockAnalysis (23.10.2026)
Was sagen Analysten zur GSK Aktienprognose?
Eine belastbare Verteilung von Kauf-, Halten- und Verkaufsurteilen liegt der Redaktion nicht vor. Das Konsens-Kursziel für die amerikanische ADR beträgt laut MarketBeat-Auswertung vom 17.11.2026 rund 56,30 US-Dollar. Die ADR notierte nach den letzten verfügbaren Daten bei etwa 50 bis 51 Dollar (StockAnalysis, 23.10.2026, veraltet). Einzelne Häuser reichen von zurückhaltenden bis zu positiven Einstufungen; die GSK Aktienprognose der Profis ist damit weniger einheitlich als bei manchen Wettbewerbern.
Wichtig: Dies ist der Konsens Dritter und keine Prognose von aktiencheck.de. Einen eigenen Kursausblick geben wir nicht.
Was zeigt die Charttechnik der GSK Aktie?
In London stieß die Aktie am Mittwoch bis auf 1.857 Pence vor und damit exakt auf das 52-Wochen-Hoch, schloss aber bei 1.822,80 Pence, nahe dem Tagestief von 1.821,40. Eine solche Umkehr nahe dem Jahreshoch gilt Chartanalysten oft als Zeichen von Gewinnmitnahmen. Die ADR fiel laut einer MarketBeat-Meldung vom 18.11.2026 unter ihre 50-Tage-Linie. Wichtige Unterstützungen und Widerstände lassen sich ohne aktuelle Indikatordaten nicht seriös benennen.
Was Anleger bei der GSK Aktie jetzt beobachten
Der nächste Quartalsbericht und der Dividendentermin waren bei Redaktionsschluss nicht belegt. Spannend wird, ob GSK in den kommenden Wochen Preis und Spitzenumsatzschätzungen für Nelkarmi liefert und die Anlaufkurve von Depemokimab sich fortsetzt.
FAQ zur GSK Aktie
Was bedeutet die Nelkarmi-Zulassung für die GSK Aktie? Sie erweitert das Onkologie-Portfolio in einer Spätlinie des ALK-positiven Lungenkrebses. Eine unmittelbare Kursreaktion blieb aus (London: minus 0,01 Prozent am 18.11.2026). Das wirtschaftliche Gewicht hängt von Preis, Patientenzahl und der Bestätigungsstudie ab.
Wie sieht die GSK Aktienprognose der Analysten aus? Das Konsens-Kursziel der ADR liegt laut MarketBeat bei 56,30 US-Dollar (17.11.2026). Die Urteile der Häuser sind gemischt. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose von aktiencheck.de.
Zahlt die GSK Aktie eine Dividende? GSK zahlte zuletzt 17 Pence je Quartal und plant für 2026 insgesamt 70 Pence. Das ergibt rechnerisch rund 3,8 Prozent Rendite bezogen auf den Londoner Kurs.
Was ist das größte Risiko für die GSK Aktie? Genannt werden der Patentablauf von Dolutegravir 2028, Preisdruck in den USA und die steigende Zinslast.
Wann gibt es neue Zahlen zur GSK Aktie? Ein Termin für den nächsten Bericht war nicht belegt. Die Q3-Zahlen kamen am 28.10.2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.