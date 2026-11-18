Nelkarmi ist ein oraler, ALK-selektiver Tyrosinkinase-Hemmer (150 mg einmal täglich). Er ist zugelassen für Erwachsene mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem ALK-positivem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs, die zuvor mit Alectinib als einzigem ALK-Hemmer oder mit mindestens zwei ALK-Hemmern plus platinbasierter Chemotherapie behandelt wurden. Die FDA vergab Breakthrough-Therapy- und Orphan-Status; die Zulassung erfolgte beschleunigt und hängt an einer Bestätigungsstudie (GSK, 17.11.2026).

Die Datenbasis liefert die Phase-I/II-Studie ALKOVE-1 mit 222 Patienten. Nach Alectinib allein lag die bestätigte Ansprechrate bei 49 Prozent (33 von 67 Patienten), nach mindestens zwei ALK-Hemmern plus Chemotherapie bei 32 Prozent (50 von 155). Bei gut jedem zweiten Responder hielt das Ansprechen mindestens zwölf Monate an. Die Leber wird zur Dauerbaustelle: Hepatotoxizität trat bei 56 Prozent der Patienten auf, 5 Prozent brachen wegen Nebenwirkungen ab.