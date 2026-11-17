Abwarten trotz Studienoffensive: Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt für die GSK-Aktie das Rating „Hold“ und ein Kursziel von 2100 Pence (21 Pfund). Zum Zeitpunkt der Analyse notierte die Aktie in Euro bei 22,77 Euro.
GSK-Aktie: Jefferies bleibt neutral – Studienoffensive für die Zeit nach 2030
Jefferies-Analyst Michael Leuchten bestätigt „Hold“ für die GSK-Aktie mit einem Kursziel von 2100 Pence. Der Pharmakonzern startet in diesem Jahr mehr als 20 Phase-3-Studien.
Steckbrief
- Unternehmen
- GSK plc
- Handelssymbol
- GSK (London Stock Exchange)
- Analyst
- Michael Leuchten
- Bank
- Jefferies
- Rating
- Hold (bestätigt)
- Kursziel
- 2100 Pence (21 Pfund)
Stand: 17.11.2026, Kurs zum Analysezeitpunkt laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net), Euro-Notierung
Jefferies zur GSK-Aktie
Wachstum nach 2030 – Leuchten bleibt neutral
Michael Leuchten berichtet von der Jefferies-Gesundheitskonferenz in London.
David Redfern, Leiter der Unternehmensentwicklung und Chairman der HIV-Tochter ViiV, habe darauf hingewiesen, dass die mehr als 20 in diesem Jahr gestarteten und startenden Phase-3-Studien das Wachstum nach 2030 beschleunigen sollen, schrieb Leuchten.
Nach dem Wegfall von Exklusivrechten bei ViiV strebe das Management ein Wachstum im obersten Quartil der Branche an. Für das HIV-Mittel Dolutegravir laufen die Exklusivrechte im Zeitraum 2028 bis 2030 aus.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Jefferies-Analyst Michael Leuchten zu lesen ist:
Viele Studien
GSK hat 2026 bereits 18 Phase-3-Studien begonnen, vier weitere sollen folgen.
Solides Quartal
Im dritten Quartal stieg der Umsatz zu konstanten Wechselkursen um 5 Prozent auf 8,9 Milliarden Pfund.
Spezialmedikamente
Das Geschäft mit Spezialmedikamenten wuchs um 15 Prozent.
Prognose bestätigt
GSK erwartet 2026 ein Umsatzplus von 3 bis 5 Prozent und 7 bis 9 Prozent mehr Kerngewinn je Aktie.
Patentablauf als Hürde
Der Kerngewinn je Aktie stieg im dritten Quartal nur um 1 Prozent, unter anderem wegen höherer Forschungsausgaben. Das Impfstoffgeschäft schrumpfte um 2 Prozent. Langfristig peilt GSK für 2031 mehr als 40 Milliarden Pfund Umsatz an.
Warum Leuchten bei „Hold“ bleibt, erläutert die Zusammenfassung des dpa-AFX Analyser nicht.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Jefferies International Limited, Analyst Michael Leuchten. Die Einstufung ist laut dpa-AFX Analyser (finanzen.net) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 2100 Pence (21 Pfund) wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: jefferies.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
GSK plc (GSK): Halten, Kursziel 21,00 GBP.
- Quelle
- Empfehlung von Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited vom 17.11.2026, 10:13 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 22:01 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 22:01 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Michael Leuchten, Aktienanalyst, Jefferies International Limited.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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