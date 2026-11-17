David Redfern, Leiter der Unternehmensentwicklung und Chairman der HIV-Tochter ViiV, habe darauf hingewiesen, dass die mehr als 20 in diesem Jahr gestarteten und startenden Phase-3-Studien das Wachstum nach 2030 beschleunigen sollen, schrieb Leuchten.

Nach dem Wegfall von Exklusivrechten bei ViiV strebe das Management ein Wachstum im obersten Quartil der Branche an. Für das HIV-Mittel Dolutegravir laufen die Exklusivrechte im Zeitraum 2028 bis 2030 aus.