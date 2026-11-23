Die grenke-Aktie befindet sich in einer anspruchsvollen Börsensituation. Während der Kurs um 3,11 % auf 10,60 Euro fällt, hat Millennium International Management LP seine Netto-Leerverkaufsposition am 20. November 2026 von 0,62 % auf 0,73 % erhöht. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung innerhalb weniger Tage: Seit dem 9. November ist die ausgewiesene Position von 0,50 % auf 0,73 % gestiegen. Das entspricht einer Ausweitung um 46 %. Damit verstärkt der Hedgefonds seine Short-Exponierung gegenüber dem Finanzierungsspezialisten erheblich. Gleichzeitig bleibt offen, welche konkrete Strategie hinter den Transaktionen steht. Für die weitere Entwicklung der Aktie werden insbesondere die Qualität des Leasingportfolios, die Refinanzierungskosten und mögliche Zahlungsausfälle entscheidend sein. Sollte grenke seine operative Ertragskraft nachhaltig verbessern, könnte dies das Vertrauen der Anleger stärken und eine positive Neubewertung begünstigen. Verschlechtern sich dagegen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen oder steigen die Risikokosten, könnte die Aktie weiter unter Druck geraten. Die wiederholten Short-Aufstockungen von Millennium sind ein bemerkenswertes Signal – die entscheidende Bewährungsprobe findet jedoch im operativen Geschäft statt.