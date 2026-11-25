Grenke Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Deutsche Bank bleibt bei „Buy“, der Leasingspezialist hält die Elf-Euro-Marke

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:06 2 Min.

Die Grenke Aktie gewinnt am Mittwoch 2,22 Prozent auf 11,04 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Die Deutsche Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung. Nach dem Gewinnsprung im dritten Quartal stabilisiert sich der Titel.

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Rückenwind aus Frankfurt: Die Grenke Aktie legt am Mittwoch um 2,22 Prozent auf 11,04 Euro zu und ist sechstgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Am Vormittag hatte die Deutsche Bank ihre Einstufung „Buy“ für den Leasinganbieter aus Baden-Baden bestätigt. Kurs der Grenke Aktie am Abend 11,04 € Tagesgewinn, Platz 6 der SDAX Gewinner +2,22 % Konzernergebnis nach neun Monaten (+14,6 %) 55,7 Mio. € Ergebnisprognose für 2026 74–86 Mio. € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; grenke AG, Quartalsmitteilung vom 12. November 2026 Der Auslöser Warum steigt die Grenke Aktie heute? Neben der bestätigten Kaufempfehlung der Deutschen Bank hilft das Marktumfeld. Anleger verkauften am Mittwoch erneut Technologiewerte und suchten Alternativen. Finanztitel mit überschaubarer Bewertung gehörten zu den Profiteuren. Die Grenke Aktie hatte Anfang November noch nahe 10 Euro notiert und zuvor mehrfach Zehnjahrestiefs markiert. Den Umschwung brachte der 12. November. Damals sprang der SDAX Gewinner nach der Quartalsmitteilung um 8,5 Prozent auf 11,42 Euro. Seither pendelt der Kurs um die Marke von 11 Euro, die er heute verteidigt. Der Hintergrund Mehr Gewinn, stabile Risiken Grenke verdient wieder mehr. Das Konzernergebnis stieg in den ersten neun Monaten 2026 um 14,6 Prozent auf 55,7 Millionen Euro. Das Verhältnis von Kosten zu Erträgen verbesserte sich auf 50,6 Prozent, die Schadenquote blieb bei 1,9 Prozent. Die Zinserträge wuchsen um 45,8 Millionen Euro auf 540,4 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Millionen Euro und konkretisierte das Ziel für das Leasingneugeschäft auf rund 3,4 Milliarden Euro. Neben der Deutschen Bank raten auch Berenberg und die DZ Bank zum Kauf der Grenke Aktie. Was für die Grenke Aktie spricht Gewinn nach neun Monaten 14,6 Prozent höher

Jahresprognose bestätigt

Drei Analysehäuser mit Kaufempfehlung Was Anleger bedenken sollten Schadenquote von 1,9 Prozent bleibt erhöht

Kurs kommt von Zehnjahrestiefs

Viertes Quartal muss für das Jahresziel liefern Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Grenke Aktie Warum ist die Grenke Aktie SDAX Gewinner?

Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung bestätigt. Zudem sind Finanzwerte im Tech-Ausverkauf gefragt. Was macht Grenke?

Das Unternehmen verleast vor allem Bürotechnik und IT an kleine und mittlere Firmen. Wie lautet die Prognose für 2026?

74 bis 86 Millionen Euro Konzernergebnis und rund 3,4 Milliarden Euro Leasingneugeschäft. Grenke Aktie: ISIN DE000A161N30, WKN A161N3, Börsenkürzel GLJ. Fazit zur Grenke Aktie Die Grenke Aktie arbeitet sich aus dem Tal. Steigende Gewinne und einhellige Kaufvoten geben Halt, die Schadenquote bleibt der Punkt, auf den Anleger schauen. Als SDAX Gewinner bestätigt der Titel die Bodenbildung um 11 Euro.

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