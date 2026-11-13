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grenke-Aktie Prognose: Gewinn steigt, Marge fällt – wie belastbar ist das Comeback?

aktiencheck.de Redaktion 13.11.2026, 16:32 10 Min.

grenke steigert den Gewinn um 14,6% und verbessert die Kostenquote deutlich, doch höhere Schäden und sinkende Neugeschäftsmargen stellen die Erholung auf die Probe.

Bild: KI-generiert

Die grenke-Aktie (ISIN: DE000A161N30, WKN: A161N3, Ticker: GLJ) steigt um 0,28 Euro beziehungsweise 2,45% auf 11,72 Euro. Die Neunmonatszahlen liefern gute Gründe für Zuversicht: Der Gewinn wächst zweistellig, die Kosten bleiben stabil und das Leasingportfolio legt zu. Gleichzeitig belasten höhere Ausfälle und steigende Refinanzierungskosten. Die grenke-Aktie Prognose hängt deshalb an einer entscheidenden Frage: Kann der Konzern seine Effizienzfortschritte in dauerhaft höhere Renditen verwandeln, obwohl das Neugeschäft unter Margendruck steht? Gewinnanstieg mit operativer Grundlage grenke steigert das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten 2026 um 14,6% auf 55,7 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es 48,6 Millionen Euro gewesen. Das operative Ergebnis erhöht sich um 14,5% auf 76,8 Millionen Euro. Bemerkenswert ist, wie diese Verbesserung zustande kommt. Die operativen Erträge wachsen um 9,4% auf 533,0 Millionen Euro, während die operativen Aufwendungen mit 269,8 Millionen Euro praktisch unverändert bleiben. Im Vorjahr lagen sie bei 269,9 Millionen Euro. Damit gelingt grenke ein positiver operativer Hebel: Mehr Erträge treffen auf eine weitgehend stabile Kostenbasis. Das Ergebnis vor Schadensabwicklung und Risikovorsorge steigt entsprechend um 21,2% auf 263,2 Millionen Euro. Für die grenke-Aktie ist das eine wichtige Entwicklung. Die Ergebnisverbesserung beruht auf nachvollziehbaren Fortschritten im laufenden Geschäft. Allerdings zeigt der Unterschied zwischen dem Wachstum vor und nach Risikobelastungen auch, dass ein erheblicher Teil der Verbesserung durch höhere Schäden aufgezehrt wird. Kostenquote sinkt deutlich Die Cost-Income-Ratio verbessert sich von 55,4% auf 50,6%. Der Rückgang um 4,8 Prozentpunkte bedeutet: Für jeden Euro operativen Ertrag fallen rechnerisch deutlich weniger operative Kosten an. Finanzvorstand Dr. Martin Paal erklärt: "Unsere Ertragskraft entwickelt sich weiterhin positiv. In den ersten neun Monaten sind unsere operativen Erträge stark gestiegen bei nahezu unveränderten Kosten." Diese Entwicklung ist ein zentraler positiver Faktor für die grenke-Aktie Prognose. Sie zeigt, dass der Konzern bei steigenden Erträgen nicht im gleichen Umfang zusätzliche Aufwendungen benötigt. Der Fortschritt ist allerdings nicht mit einem breiten Personalabbau gleichzusetzen. Die Personalkosten steigen leicht von 157,5 auf 158,5 Millionen Euro. Die Verbesserung ergibt sich vor allem aus dem Verhältnis zwischen wachsenden Erträgen und insgesamt stabilen Kosten. Neugeschäft: Mehr Volumen, weniger Marge Das Leasingneugeschäft wächst um 1,7% auf 2.443,8 Millionen Euro. Das ist ein moderater Zuwachs, kein kräftiger Wachstumsschub. Deutlich kritischer entwickelt sich die Profitabilität der neu abgeschlossenen Geschäfte. Der Deckungsbeitrag 2, kurz DB2, sinkt von 410,6 auf 382,9 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang von rund 6,7%. Die DB2-Marge fällt von 17,1% auf 15,7% und damit um 1,4 Prozentpunkte. grenke schließt also mehr Neugeschäft ab, erzielt daraus aber einen geringeren kalkulierten Deckungsbeitrag als im Vorjahreszeitraum. Für die mittel- bis langfristige grenke-Aktie Prognose ist dieser Unterschied entscheidend. Das bestehende Portfolio unterstützt die aktuellen Erträge. Wenn neue Verträge jedoch mit niedrigeren Margen hinzukommen, kann dies die künftige Ergebnisentwicklung beeinflussen. Zinsanstieg wirkt mit Verzögerung grenke begründet den Margenrückgang wesentlich mit dem zeitlichen Abstand zwischen steigenden Kapitalmarktzinsen und der Anpassung der Leasingkonditionen. Während die DB2-Marge im Vorjahr vorübergehend von sinkenden Marktzinsen profitiert hatte, wirken steigende Zinsen besonders im zweiten und dritten Quartal 2026 in die Gegenrichtung. Das Unternehmen bezeichnet diesen Effekt ebenfalls als temporär. Dr. Martin Paal erläutert: "Die aktuell steigenden Kapitalmarktzinsen beeinträchtigen unsere DB-Marge temporär, da wir diese mit dem geschäftstypischen Nachlauf in den Leasingkonditionen weitergeben." Für Anleger liegt hier eine mögliche Chance: Wenn höhere Finanzierungskosten erfolgreich in neue Vertragskonditionen einfließen, könnte sich die Marge wieder stabilisieren. Automatisch ist das jedoch nicht. Die Durchsetzbarkeit höherer Konditionen hängt auch von Wettbewerb und Kundennachfrage ab. Außerdem berücksichtigt die DB2-Marge laut Unternehmen höhere erwartete Ausfälle. Eine Entspannung bei den Zinsen allein würde deshalb nicht sämtliche Belastungen beseitigen. Risikovorsorge: Der wichtigste Belastungsfaktor Die Aufwendungen für Schadensabwicklung und Risikovorsorge erhöhen sich von 146,3 auf 177,6 Millionen Euro. Das entspricht einem Anstieg um rund 21,4%. Die Schadenquote liegt bei 1,9%, nach 1,8% im Vorjahreszeitraum. Gegenüber den 2,0% im ersten Halbjahr 2026 fällt die Neunmonatsquote zwar etwas niedriger aus. Eine nachhaltige Normalisierung ist damit aber noch nicht bewiesen. Der Unterschied ist wichtig: Die absolute Belastung wird auch durch das wachsende Portfolio beeinflusst. Die höhere Schadenquote zeigt zugleich, dass die Risikobelastung relativ zum Vermietvolumen über dem Vorjahresniveau bleibt. Vorstandschef Dr. Sebastian Hirsch benennt die Aufgabe ausdrücklich: "Entscheidend ist jetzt, dieses Potenzial konsequent in nachhaltig höhere Erträge und eine höhere Eigenkapitalrendite umzusetzen. Dazu gehört auch, unsere Schadenquote wieder zu normalisieren und unsere Margen nachhaltig zu stärken." Für eine überzeugende Neubewertung der grenke-Aktie wäre eine Verbesserung auf beiden Ebenen hilfreich: bei den Margen im Neugeschäft und bei der Qualität des bestehenden Portfolios. Deutschland trägt, Nord- und Osteuropa bremsen Im deutschen Kernmarkt wächst das Leasingneugeschäft um 8,2% auf 517,1 Millionen Euro. Die DACH-Region insgesamt legt um 7,9% auf 629,6 Millionen Euro zu. Westeuropa ohne DACH bleibt mit 630,3 Millionen Euro die volumenstärkste Region und wächst um 2,7%. Südeuropa erreicht 603,4 Millionen Euro, ein Plus von 2,4%. Dagegen fällt das Neugeschäft in Nord- und Osteuropa von 445,7 auf 403,4 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang um rund 9,5%. grenke verweist auf bewusste Steuerungsmaßnahmen in Dänemark und Schweden sowie auf zurückhaltende Investitionsentscheidungen. Das regionale Bild spricht deshalb gegen eine pauschale Wachstumserzählung. Einige Kernmärkte entwickeln sich robust, andere werden gezielt zurückhaltender gesteuert oder leiden unter dem wirtschaftlichen Umfeld. Mehr Geschäft durch größere Tickets Die Anzahl der abgeschlossenen Leasingverträge bleibt mit rund 242.000 stabil. Die durchschnittliche Ticketgröße steigt hingegen von 9.949 auf 10.116 Euro. Das moderate Volumenwachstum geht somit mit größeren durchschnittlichen Vertragsvolumina einher. Gleichzeitig sinkt die Zahl der Anfragen von rund 506.000 auf 498.000. Die Umwandlungsquote verbessert sich von 47,7% auf 48,6%. IT-Geräte bleiben mit 27,2% der abgeschlossenen Verträge die größte Objektkategorie. Der Anteil des Direktkundengeschäfts am Neugeschäft steigt von 17,5% auf 18,3%. Diese Kennzahlen zeigen eine stabilere Abschlussleistung bei etwas weniger Anfragen. Einen breiten Nachfrageschub belegen sie bislang nicht. Zinsergebnis wächst trotz höherer Finanzierungskosten Die Zinserträge steigen auf 540,4 Millionen Euro nach 494,6 Millionen Euro. Gleichzeitig wächst der Refinanzierungsaufwand von 192,5 auf 217,9 Millionen Euro. Unter dem Strich verbessert sich das Zinsergebnis um 6,8% auf 322,5 Millionen Euro. grenke kann die höheren Finanzierungskosten damit in absoluten Zahlen überkompensieren, auch wenn der Zinsaufwand prozentual stärker zunimmt als die Zinserträge. Die Leasingforderungen wachsen gegenüber Ende 2025 von 7,3 auf 7,8 Milliarden Euro. Die Zahlungen der Leasingnehmer steigen im Neunmonatsvergleich von 2,1 auf 2,3 Milliarden Euro. Das größere Portfolio bildet eine Grundlage für künftige Erträge. Es erfordert aber zugleich Finanzierung und eine konsequente Überwachung der Ausfallrisiken. Refinanzierung gesichert, Eigenkapitalquote bei 15% Im dritten Quartal platziert grenke eine Anleihe über 300 Millionen Euro sowie einen weiteren Bond über 100 Millionen Schweizer Franken. Neben Kapitalmarktfinanzierungen nutzt das Unternehmen Einlagen der grenke Bank, forderungsbasierte Refinanzierung über Geldmarktpapiere und externe Bankkredite. Diese unterschiedlichen Wege verbreitern die Finanzierungsbasis. Sie beseitigen jedoch nicht das Risiko steigender Finanzierungskosten. Die Eigenkapitalquote beträgt zum 30. September 2026 15,0%, nach 15,6% zum Jahresende 2025. Sie liegt damit im Bereich der vom Unternehmen genannten Orientierungsgröße von rund 15%. Für die grenke-Aktie Prognose bleibt wichtig, dass Wachstum und Risikovorsorge mit einer angemessenen Kapitalausstattung vereinbar bleiben. Was grenke im vierten Quartal noch liefern muss Der Vorstand bestätigt für 2026 ein Konzernergebnis von 74 bis 86 Millionen Euro. Nach 55,7 Millionen Euro in den ersten neun Monaten fehlen rechnerisch: 18,3 Millionen Euro zum unteren Ende der Jahresprognose.

24,3 Millionen Euro zur Mitte der Prognosespanne von 80 Millionen Euro.

30,3 Millionen Euro zum oberen Ende der Jahresprognose. Im Durchschnitt der ersten drei Quartale wurden rund 18,6 Millionen Euro je Quartal verdient. Für das untere Ende der Prognose würde somit ungefähr dieses Durchschnittsniveau ausreichen. Das obere Ende verlangt ein deutlich stärkeres Schlussquartal. Das ist keine eigenständige Gewinnprognose, sondern eine rechnerische Einordnung. Quartalsergebnisse können saisonal und durch Risikovorsorge erheblich schwanken. Beim Leasingneugeschäft präzisiert grenke die Erwartung auf rund 3,4 Milliarden Euro. Ausgehend von 2.443,8 Millionen Euro nach neun Monaten wären dafür im Schlussquartal ungefähr 956,2 Millionen Euro nötig. Das läge rund 17,4% über dem durchschnittlichen Quartalsvolumen der ersten neun Monate. Kurzfristige grenke-Aktie Prognose: Erholung mit nächster Hürde Die recherchierten technischen Kennzahlen zeigen die 20-Tage-Linie bei rund 10,28 Euro, die 100-Tage-Linie bei 11,17 Euro und die 200-Tage-Linie bei 12,19 Euro. Die Werte sind eine Momentaufnahme und verändern sich mit neuen Kursdaten. Bei 11,72 Euro liegt die grenke-Aktie oberhalb der kürzeren Durchschnitte, aber noch unter der 200-Tage-Linie. Die kurzfristige Erholung hat damit Fortschritte gemacht, eine übergeordnete Trendwende ist jedoch noch nicht abschließend bestätigt. Ein nachhaltiger Ausbruch über den Bereich von 12,19 Euro würde das technische Bild verbessern. Auf der Unterseite ist zunächst die Zone um 11,17 Euro als Orientierung relevant. Geht sie verloren, rückt der Bereich um 10,28 Euro stärker in den Blick. Diese gleitenden Durchschnitte sind keine garantierten Wendepunkte. Kurzfristig bleibt die Prognose vorsichtig positiv, solange die Erholung nicht wieder deutlich an Boden verliert. Langfristiges Ziel: 10% Eigenkapitalrendite bis 2030 Die Eigenkapitalrendite nach Steuern verbessert sich von 4,7% auf 5,2%. Bis 2030 strebt grenke 10% an. Der Abstand verdeutlicht das Potenzial, aber auch die noch ausstehende Arbeit. Die Zielrendite liegt deutlich über dem aktuellen Niveau. Daraus lässt sich jedoch keine automatische Verdopplung des Gewinns ableiten, weil sich bis 2030 auch die Eigenkapitalbasis verändern kann. Der Weg zu einer höheren Rendite verlangt vor allem profitables Neugeschäft, eine normalisierte Schadenquote und dauerhaft effiziente Abläufe. Die langfristige grenke-Aktie Prognose wird deshalb stärker von der Qualität des Wachstums abhängen als von möglichst hohen Abschlussvolumina. Genau dazu passt der vom Vorstand betonte Schwerpunkt auf Rentabilität. Drei Szenarien für die grenke-Aktie Positives Szenario: Die Jahresprognose wird erreicht.

Höhere Finanzierungskosten werden schrittweise in die Leasingkonditionen übertragen.

Die DB2-Marge stabilisiert sich und die Schadenquote geht zurück.

Die Kostenbasis wächst langsamer als die operativen Erträge. Unter diesen Voraussetzungen könnte sich die Ergebnisverbesserung verstetigen und das Vertrauen in das Renditeziel für 2030 stärken. Basisszenario: Die operativen Erträge wachsen weiter, die Risikobelastung bleibt jedoch erhöht.

Die bessere Kostenquote gleicht einen Teil des Margendrucks aus.

Der Gewinn steigt, während die Aktie auf neue Hinweise zur Schadenentwicklung empfindlich reagiert. In diesem Fall wäre eine schrittweise Erholung plausibler als eine geradlinige Neubewertung. Negatives Szenario: Ausfälle und Risikovorsorge nehmen weiter zu.

Höhere Leasingkonditionen lassen sich nur teilweise oder verzögert durchsetzen.

Die DB2-Marge bleibt unter Druck und das Neugeschäft schwächt sich ab. Dann könnten die Fortschritte bei der Effizienz nicht mehr ausreichen, um die Belastungen zu kompensieren. Auch die kurzfristige Kurserholung wäre gefährdet. Fazit: Die Erholung ist sichtbar, ihre Nachhaltigkeit noch nicht gesichert Die grenke-Aktie Prognose fällt vorsichtig konstruktiv aus. Der Gewinnanstieg um 14,6%, die deutlich bessere Kostenquote und das größere Leasingportfolio sind belastbare Fortschritte. Gleichzeitig dürfen Anleger die rückläufige Neugeschäftsmarge und die höhere Risikovorsorge nicht übersehen. Die Erholung gewinnt erst dann deutlich an Qualität, wenn sich neben den Kosten auch Schäden und Margen günstiger entwickeln. Kurzfristig steht die charttechnische Hürde um die 200-Tage-Linie im Mittelpunkt. Mittel- bis langfristig zählen die bestätigte Jahresprognose und die Fortschritte in Richtung einer Eigenkapitalrendite von 10%. grenke hat bewiesen, dass es trotz Gegenwind mehr verdienen kann. Der nächste Beweis steht noch aus: dass diese Verbesserung nicht nur anhält, sondern auch auf einer breiteren Grundlage steht. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 13. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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