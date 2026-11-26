Die Schwäche kommt aus dem Sektor. Ein großer britischer Pub- und Restaurantbetreiber hat mit seinen Jahreszahlen Mehrkosten von rund 95 Millionen Pfund für das neue Geschäftsjahr angekündigt, vor allem wegen gesetzlich steigender Löhne, und über ein nachlassendes Umsatzwachstum berichtet. Eine Umfrage des Industrieverbands CBI zeigt zudem deutlich schwächere Geschäftsvolumina bei Dienstleistungen für Verbraucher: Der Saldo fiel von minus 24 auf minus 39.

Für Greggs sind beide Punkte relevant. Die Kette beschäftigt in ihren Filialen viele Mitarbeiter im unteren Lohnbereich, und ihr Geschäft lebt von der Laufkundschaft britischer Innenstädte und Bahnhöfe.