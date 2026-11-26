Wer hoch gestiegen ist, spürt Gegenwind zuerst. Die Greggs-Aktie (ISIN: GB00B63QSB39, WKN: A0RMZD, Symbol London: GRG, Symbol Deutschland: 41G1) fällt am Donnerstagvormittag um 2,39 Prozent auf 2.270 Pence und gehört zu den FTSE 350 Verlierern.
Greggs-Aktie FTSE 350 Verlierer: Minus 2,4 Prozent ohne eigene Nachricht – nach 58 Prozent Kursplus wird die Luft dünn
Die Greggs-Aktie verliert am Donnerstagvormittag 2,4 Prozent und zählt zu den FTSE 350 Verlierern. Eine Meldung der Bäckereikette gibt es nicht. Belastet wird der gesamte britische Gastronomiesektor von einer Kostenwarnung und schwachen Konsumdaten – und Greggs hat viel Kursgewinn zu verteidigen.
FTSE 350 Verlierer Greggs
Warum die Greggs-Aktie fällt: Die Branche zieht sie mit
Von Greggs selbst kommt am Donnerstag nichts. Die nächste planmäßige Meldung ist das Handelsupdate am 14. Januar.
Die Schwäche kommt aus dem Sektor. Ein großer britischer Pub- und Restaurantbetreiber hat mit seinen Jahreszahlen Mehrkosten von rund 95 Millionen Pfund für das neue Geschäftsjahr angekündigt, vor allem wegen gesetzlich steigender Löhne, und über ein nachlassendes Umsatzwachstum berichtet. Eine Umfrage des Industrieverbands CBI zeigt zudem deutlich schwächere Geschäftsvolumina bei Dienstleistungen für Verbraucher: Der Saldo fiel von minus 24 auf minus 39.
Für Greggs sind beide Punkte relevant. Die Kette beschäftigt in ihren Filialen viele Mitarbeiter im unteren Lohnbereich, und ihr Geschäft lebt von der Laufkundschaft britischer Innenstädte und Bahnhöfe.
Hintergrund
Das Geschäft: Wachstum über neue Filialen
Im dritten Quartal wuchs der Umsatz in den eigenen Filialen auf vergleichbarer Fläche um 3,4 Prozent. Für 2026 plant Greggs netto 100 bis 110 neue Standorte. Zugleich überprüft das Unternehmen sein Produktionsnetz und hat Änderungen an Teilen der Fertigung vorgeschlagen.
Lohnkosten
Steigende Mindestlöhne treffen ein filialstarkes Geschäft direkt.
Konsum
Die CBI-Daten deuten auf zurückhaltendere Verbraucher hin.
Expansion
Neue Filialen treiben den Umsatz, binden aber Kapital.
Nächster Termin
Das Handelsupdate zum vierten Quartal folgt am 14. Januar 2027.
Steckbrief
- Unternehmen
- Greggs plc
- Geschäft
- Bäckerei- und Imbisskette in Großbritannien
- ISIN
- GB00B63QSB39
- WKN
- A0RMZD
- Symbol London / Deutschland
- GRG / 41G1
- Kurs London
- 2.270 Pence (−2,39 %)
- 52-Wochen-Spanne
- 1.407,2 bis 2.434 Pence
- Nächster Termin
- Handelsupdate am 14. Januar 2027
Stand: 26.11.2026, Kurs London laut TradingView, 10:32 Uhr MEZ
Häufige Fragen zur Greggs-Aktie
Warum ist die Greggs-Aktie heute FTSE 350 Verlierer?
Eine eigene Meldung gibt es nicht. Die Aktie fällt mit dem Gastronomiesektor nach einer Kostenwarnung aus der Branche und schwachen Umfragedaten.
Wie stark ist die Aktie zuvor gestiegen?
Um rund 58 Prozent in zwölf Monaten.
Wann meldet Greggs das nächste Mal?
Am 14. Januar 2027 mit dem Handelsupdate zum vierten Quartal.
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