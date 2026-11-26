Grand City Properties Aktie: SDAX Gewinner am Morgen – zweiter starker Tag, 9,5 Prozent Plus in 48 Stunden

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 09:42 2 Min.

Die Grand City Properties Aktie gewinnt am Donnerstagmorgen 4,10 Prozent auf 8,38 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. Der Wohnungskonzern steigt im Ausverkauf wie in der Erholung und lässt die Analystenziele weit hinter sich.

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Ein Titel für jede Wetterlage: Die Grand City Properties Aktie steigt am Donnerstagmorgen um 4,10 Prozent auf 8,38 Euro und ist sechstgrößter SDAX Gewinner (Stand 09:16 Uhr, comdirect). Schon am Mittwoch hatte sie gegen den fallenden Markt 5,23 Prozent gewonnen. Kurs der Grand City Properties Aktie am Morgen 8,38 € Tagesgewinn, Platz 6 der SDAX Gewinner +4,10 % Prognose für den FFO I 2026 185–195 Mio. € Höchstes der jüngsten Kursziele (Goldman Sachs) 7,70 € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 09:16 Uhr; Grand City Properties, Zwischenbericht vom 11. November 2026; Analystenangaben laut dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Grand City Properties Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung ist nicht bekannt. Bemerkenswert ist das Muster: Am Mittwoch stieg die Grand City Properties Aktie, als Anleger aus Technologiewerten flohen. Am Donnerstag steigt sie, obwohl dieselben Anleger zurück in Technologie gehen. Seit Dienstagabend summiert sich das Plus auf rund 9,5 Prozent. Das spricht für titelspezifisches Kaufinteresse. Der Kurs liegt inzwischen fast neun Prozent über dem höchsten der jüngsten Analystenziele: Goldman Sachs nennt 7,70 Euro, Deutsche Bank Research 7,50 Euro, Jefferies 7,30 Euro. Wer hier kauft, tut es gegen die Mehrheitsmeinung der Experten. Der SDAX Gewinner hat sich von den Schätzungen abgekoppelt. Der Hintergrund LEG-Beteiligung als Ergebnisstütze Am 11. November hob Grand City Properties die Prognose für das operative Ergebnis FFO I um zehn Millionen Euro auf 185 bis 195 Millionen Euro an. Hintergrund ist der Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien, der sich positiv auf den Gewinn auswirkt. Analysten verwiesen zuletzt zugleich auf höhere Finanzierungskosten für die Branche. Was für die Grand City Properties Aktie spricht FFO-Prognose angehoben

Relative Stärke in fallendem und steigendem Markt

LEG-Beteiligung stützt das Ergebnis Was Anleger bedenken sollten Kurs klar über allen jüngsten Kurszielen

Kein erkennbarer Nachrichtenauslöser

Finanzierungskosten bleiben ein Thema Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Grand City Properties Aktie Warum ist die Grand City Properties Aktie SDAX Gewinner?

Der Titel steigt den zweiten Tag in Folge kräftig, ohne dass eine Meldung bekannt ist. Das deutet auf gezielte Käufe hin. Wie stehen die Analysten?

Goldman Sachs, Deutsche Bank Research und Jefferies stufen neutral ein, mit Kurszielen von 7,30 bis 7,70 Euro. Grand City Properties Aktie: ISIN LU0775917882, WKN A1JXCV, Börsenkürzel GYC. Fazit zur Grand City Properties Aktie Zwei starke Tage ohne Nachricht machen neugierig. Die Grand City Properties Aktie ist den Analysten davongelaufen. Der SDAX Gewinner verdient Aufmerksamkeit, gerade weil der Grund für den Anstieg nicht offen zutage liegt.

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