Die Grand City Properties Aktie ist am Donnerstagmittag der unangefochtene Spitzenreiter im Nebenwerteindex: Mit einem Plus von 7,20% auf 8,63 Euro führt der Berliner Wohnungskonzern die Liste der SDAX Gewinner an. Es ist bereits der dritte starke Tag in Folge - und die Aktie notiert inzwischen klar über allen Kurszielen der großen Investmentbanken.
Grand City Properties Aktie: SDAX Gewinner am Mittag mit +7,20% - der Wohnungskonzern bricht aus
Die Grand City Properties Aktie steigt am Donnerstagmittag um 7,20% auf 8,63 Euro und ist der größte SDAX Gewinner. Seit Dienstagabend summiert sich das Plus auf fast 13%. Treiber sind die LEG-Beteiligung, die höhere FFO-Prognose und ein Sektor, der wieder Käufer findet.
Warum steigt die Grand City Properties Aktie heute?
Drei Tage, fast 13% Plus - die LEG-Wette zündet
Grand City Properties steigt im fallenden Markt wie in der Erholung. Am Mittwoch gewann die Aktie 5,23% auf 8,05 Euro, obwohl Technologiewerte unter Druck standen. Heute legt sie noch einmal kräftig nach. Vom Dienstagsschluss bei rund 7,65 Euro aus gerechnet beträgt der Zugewinn fast 13%.
Eine einzelne Unternehmensmeldung gibt es am Donnerstag nicht. Der Anstieg speist sich aus mehreren Quellen, die sich gegenseitig verstärken:
Die LEG-Beteiligung wird zum Werttreiber
Grand City Properties hat seinen Anteil am Konkurrenten LEG Immobilien auf 24,98% ausgebaut, nach 20,04% Mitte Oktober. Erst ab 30% müsste ein Pflichtangebot an alle LEG-Aktionäre abgegeben werden. Der Markt beginnt, den Ertragsbeitrag dieser Beteiligung einzupreisen.
Mutter Aroundtown bestätigt den Effekt
Die Konzernmutter Aroundtown hat am Mittwoch ihre FFO-I-Spanne für 2026 auf 285 bis 305 Mio. Euro eingeengt, zuvor 275 bis 305 Mio. Euro. Begründet wurde das ausdrücklich mit der LEG-Beteiligung der Tochter. Laut Reuters erwartet Aroundtown zudem einen Buchgewinn in Milliardenhöhe aus dem LEG-Paket.
Höhere Prognose von Grand City selbst
Bereits am 11. November hatte Grand City Properties die eigene FFO-I-Prognose für 2026 um 10 Mio. Euro auf 185 bis 195 Mio. Euro angehoben. Der Zuwachs aus der LEG-Beteiligung liegt anteilig auf das Jahr gerechnet bei rund 30%.
Wohnimmobilien sind wieder gefragt
Die gesamte Branche erhält Zulauf. Während Anleger aus Technologiewerten umschichten, suchen sie Stabilität in Mieterträgen. Davon profitieren neben Grand City auch Aroundtown, Vonovia, LEG und TAG.
Analysten
Die Aktie läuft den Kurszielen davon
Bemerkenswert ist, wie weit sich die Grand City Properties Aktie inzwischen von den Einschätzungen mehrerer großer Häuser entfernt hat. Die zuletzt bekannten Kursziele von Goldman Sachs, Deutsche Bank Research und Jefferies liegen allesamt deutlich unter dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Abstand zum Kurs von 8,63 €
|Berenberg
|Buy
|13,50 €
|+56%
|Goldman Sachs
|Neutral
|7,70 €
|-11%
|Deutsche Bank Research
|Hold
|7,50 €
|-13%
|Jefferies
|Hold
|7,30 €
|-15%
Quelle: dpa-AFX, Analysten; Stand November 2026
Die vorsichtigen Häuser verweisen vor allem auf die gestiegenen Finanzierungskosten. Diese drückten das FFO I nach neun Monaten um 4% auf 136 Mio. Euro, obwohl Nettomieteinnahmen und bereinigtes EBITDA jeweils um rund 4% zulegten. Die Optimisten setzen dagegen auf den hohen Abschlag zum Substanzwert und den Hebel der LEG-Beteiligung.
Charttechnik
Vom Jahrestief ein Drittel nach oben
Am 12. Oktober markierte die Aktie bei 6,475 Euro ihr 52-Wochen-Tief. Seitdem hat sie rund 33% zugelegt. Mit dem Sprung über 8,26 Euro hat die Grand City Properties Aktie eine viel beachtete Widerstandsmarke hinter sich gelassen. Auf Sicht von zwölf Monaten liegt sie allerdings noch deutlich unter dem Jahreshoch von 11,22 Euro aus dem Februar. Der Börsenwert steigt mit dem heutigen Kurs auf gut 1,5 Mrd. Euro.
Häufige Fragen zur Grand City Properties Aktie
Warum ist die Grand City Properties Aktie heute SDAX Gewinner? Der Markt preist die auf 24,98% ausgebaute LEG-Beteiligung ein, nachdem die Mutter Aroundtown ihre Prognose damit begründet hat. Dazu kommt eine breite Erholung der Wohnimmobilienaktien.
Wie hoch ist die Beteiligung an LEG Immobilien? Grand City Properties hält 24,98% an LEG, knapp unter der Schwelle von 30%, ab der ein Pflichtangebot fällig würde.
Was erwartet Grand City Properties für 2026? Das Unternehmen rechnet mit einem FFO I von 185 bis 195 Mio. Euro, nach einer Anhebung um 10 Mio. Euro.
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