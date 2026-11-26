Warum ist die Grand City Properties Aktie heute SDAX Gewinner? Der Markt preist die auf 24,98% ausgebaute LEG-Beteiligung ein, nachdem die Mutter Aroundtown ihre Prognose damit begründet hat. Dazu kommt eine breite Erholung der Wohnimmobilienaktien.

Wie hoch ist die Beteiligung an LEG Immobilien? Grand City Properties hält 24,98% an LEG, knapp unter der Schwelle von 30%, ab der ein Pflichtangebot fällig würde.

Was erwartet Grand City Properties für 2026? Das Unternehmen rechnet mit einem FFO I von 185 bis 195 Mio. Euro, nach einer Anhebung um 10 Mio. Euro.