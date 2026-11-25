Grand City Properties Aktie: SDAX Gewinner am Abend – über acht Euro und über allen Analysten-Kurszielen

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 18:01 3 Min.

Die Grand City Properties Aktie gewinnt am Mittwoch 5,23 Prozent auf 8,05 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Während Technologiewerte fallen, greifen Anleger bei Wohnimmobilien zu. Der Kurs überholt die Ziele von Goldman Sachs, Jefferies und Deutscher Bank.

KI-generierte Illustration Bild: KI-generiert

Betongold statt Chips: Die Grand City Properties Aktie steigt am Mittwoch um 5,23 Prozent auf 8,05 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). Anfang November hatte der Wohnungskonzern noch bei gut 7 Euro notiert. Kurs der Grand City Properties Aktie am Abend 8,05 € Tagesgewinn, Platz 2 der SDAX Gewinner +5,23 % Angehobene Prognose für den FFO I 2026 185–195 Mio. € Spanne der jüngsten Analysten-Kursziele 7,30–7,70 € Quelle : comdirect, 25.11.2026, 17:50 Uhr; Grand City Properties, Zwischenbericht vom 11. November 2026; Analystenangaben laut dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Grand City Properties Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung vom Mittwoch liegt nicht vor. Das Plus der Grand City Properties Aktie passt aber ins Bild des Tages. Anleger flohen erneut aus KI- und Technologiewerten, der Dax fiel auf den tiefsten Stand seit Juli. Gefragt waren dagegen Immobilienwerte, im Dax legte etwa Vonovia zu. Wer umschichtet, sucht berechenbare Mieteinnahmen. Auffällig ist, wie weit der SDAX Gewinner inzwischen gelaufen ist. Mit 8,05 Euro notiert er über sämtlichen zuletzt genannten Kurszielen. Jefferies sieht 7,30 Euro, Deutsche Bank Research 7,50 Euro und Goldman Sachs 7,70 Euro, alle drei mit neutraler Einstufung. Der Hintergrund Der LEG-Einstieg zahlt sich aus Operativ lieferte Grand City Properties zuletzt gute Nachrichten. Mit dem Zwischenbericht am 11. November hob der Konzern die Prognose für das operative Ergebnis FFO I um zehn Millionen Euro auf 185 bis 195 Millionen Euro an. Grund ist der Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien, dessen Beteiligungsertrag den Gewinn stützt. Analysten bleiben dennoch zurückhaltend. Die Deutsche Bank hatte ihr Kursziel Anfang November von 9,00 auf 7,50 Euro gesenkt und auf höhere Finanzierungskosten für die Branche verwiesen. Goldman Sachs nahm sein Ziel am 13. November von 8,00 auf 7,70 Euro zurück. Der Markt ist derzeit mutiger als die Experten. Was für die Grand City Properties Aktie spricht FFO-Prognose für 2026 angehoben

Beteiligung an LEG stützt das operative Ergebnis

Immobilienwerte als Zuflucht im Tech-Ausverkauf gefragt Was Anleger bedenken sollten Kurs liegt über den Zielen von drei Analysehäusern

Höhere Zinsen verteuern die Finanzierung

Alle drei Häuser stufen nur neutral ein Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Grand City Properties Aktie Warum ist die Grand City Properties Aktie SDAX Gewinner?

Anleger schichten aus Technologiewerten in Immobilienaktien um. Eine eigene Nachricht gibt es nicht. Was erwartet das Unternehmen 2026?

Einen FFO I von 185 bis 195 Millionen Euro, zehn Millionen Euro mehr als zuvor. Wo liegen die Kursziele?

Bei 7,30 Euro (Jefferies), 7,50 Euro (Deutsche Bank Research) und 7,70 Euro (Goldman Sachs). Grand City Properties Aktie: ISIN LU0775917882, WKN A1JXCV, Börsenkürzel GYC. Fazit zur Grand City Properties Aktie Die Grand City Properties Aktie profitiert von der Flucht in defensive Werte und von einer höheren Prognose. Dass der Kurs die Analystenziele hinter sich lässt, zeigt Stärke, mahnt aber auch zur Vorsicht. Der SDAX Gewinner hat einen Teil der guten Nachrichten bereits im Kurs.

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