Der Goldpreis ist am Freitag, 20. November 2026, unter 3.540 US-Dollar je Feinunze gerutscht und steuert auf die schwächste Woche seit rund acht Monaten zu: Das Minus liegt bei etwa 9 Prozent. Nach Angaben von Trading Economics ist Gold damit so billig wie seit September 2025 nicht mehr. Auslöser ist nicht ein einzelnes Ereignis, sondern ein Dreiklang aus Zinserhöhungserwartung, starkem Dollar und Verkaufsdruck an den Aktienmärkten, der das Edelmetall seit Tagen belastet.

Für Anleger im Euroraum zählt der Euro-Preis: Onvista nannte um 13:00 Uhr MEZ rund 3.251 Euro je Feinunze, der Xetra-Gold-ETC (ISIN DE000A0S9GB0) lag dort bei 104,67 Euro und damit 1,34 Prozent im Minus. Der Rekord vom Januar 2026 liegt bei rund 5.608 Dollar; vom Höchststand fehlen inzwischen mehr als ein Drittel.