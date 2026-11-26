Der Goldpreis hat am Mittwoch einen Schreck erlebt und sich bis zum Handelsschluss erstaunlich weit erholt: Nach einem überraschend heißen Kern-PCE-Wert fiel Gold zeitweise auf 3.445,89 US-Dollar je Feinunze und damit auf den tiefsten Stand seit August 2025. Bis zum Schluss stieg der Edelmetallpreis wieder auf 3.581 Dollar. Am Donnerstag um 07:43 Uhr MEZ notierte Spotgold bei 3.565,39 Dollar (CNBC/Reuters), um 11:15 Uhr meldete dpa-AFX den Dezember-Future bei 3.570,97 Dollar, ein Minus von 0,09 Prozent.

Die Frage, die Anleger, Gold-Sparer und Minenaktionäre jetzt umtreibt: War das Mittwochstief ein Boden oder nur ein Zwischenstopp in einem Markt, in dem Zinserhöhungen wieder auf dem Tisch liegen? Aktiencheck ordnet Daten, Treiber und Termine ein. Eine Preisprognose gibt die Redaktion dabei ausdrücklich nicht ab.