Nach Angaben von finanzen.at (07:51 Uhr) stützen Schnäppchenkäufe und nachlassende Zinserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember sank von nahezu 100 auf 93,2 Prozent, die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel am Freitag um 12 Basispunkte. Nach Reuters liegt die Wahrscheinlichkeit laut CME FedWatch bei 93 Prozent. Zusätzlich verweist finanzen.at auf Goldnachfrage aus China und das Risiko weiterer Zwangsverkäufe.

Auch die Schwestermetalle erholten sich. Spot-Silber stieg um 2,4 Prozent auf 42,15 US-Dollar (Reuters, 03:32 GMT), Platin um 0,8 Prozent auf 1.309,86 US-Dollar. Zur Wall-Street-Eröffnung nennt JournalArta für Silber ein Plus von 6,89 Prozent und für Kupfer von 5,05 Prozent auf 5.762 US-Dollar je Pfund (15:42 Uhr MEZ). Silber hatte in der Vorwoche rund 15 Prozent verloren (wallstreet-online, 07:15 Uhr).