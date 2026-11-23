Gold meldet sich zurück: Nach einem Wochenverlust von rund 9 Prozent, dem steilsten seit März, kletterte der Goldpreis am Montag von einem 14-Monats-Tief wieder über 3.600 US-Dollar je Unze. Spot-Gold stieg um 2 Prozent auf 3.603,77 US-Dollar (Reuters, 03:32 GMT); der Dezember-Future lag gegen 7:40 Uhr MEZ bei 3.621,20 US-Dollar (+105,80 Dollar). Zur Eröffnung der Wall Street zeigte Yahoo Finance Gold mit 3.668,20 US-Dollar (+4,35 Prozent). Der Goldpreis profitiert damit vom Rebound an den Aktienmärkten und von nachlassenden Erwartungen an die Fed.
Goldpreis: Erholung vom 14-Monats-Tief auf über 3.600 Dollar nach 9% Wochenverlust - Trägt die Fed-Hoffnung?
Gold hat sich am Montag von seinem 14-Monats-Tief erholt und die Marke von 3.600 US-Dollar zurückerobert. Hinter dem Plus von bis zu rund 4 Prozent stehen sinkende Zinserwartungen der Fed und ein Rebound an den Aktienmärkten – Analysten warnen aber vor einem voreiligen Boden.
Die Bewegung
Warum steigt der Goldpreis nach dem 14-Monats-Tief?
Nach Angaben von finanzen.at (07:51 Uhr) stützen Schnäppchenkäufe und nachlassende Zinserwartungen. Die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung im Dezember sank von nahezu 100 auf 93,2 Prozent, die Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen fiel am Freitag um 12 Basispunkte. Nach Reuters liegt die Wahrscheinlichkeit laut CME FedWatch bei 93 Prozent. Zusätzlich verweist finanzen.at auf Goldnachfrage aus China und das Risiko weiterer Zwangsverkäufe.
Auch die Schwestermetalle erholten sich. Spot-Silber stieg um 2,4 Prozent auf 42,15 US-Dollar (Reuters, 03:32 GMT), Platin um 0,8 Prozent auf 1.309,86 US-Dollar. Zur Wall-Street-Eröffnung nennt JournalArta für Silber ein Plus von 6,89 Prozent und für Kupfer von 5,05 Prozent auf 5.762 US-Dollar je Pfund (15:42 Uhr MEZ). Silber hatte in der Vorwoche rund 15 Prozent verloren (wallstreet-online, 07:15 Uhr).
|Zeitpunkt
|Gold in USD
|Veränderung
|03:32 GMT (Spot)
|3.603,77
|+2,0 %
|rund 7:40 Uhr MEZ (Dezember-Future)
|3.621,20
|+105,80 USD
|11:33 Uhr MEZ (finanzen.at)
|3.619,03
|+2,72 %
|9:30 Uhr New Yorker Zeit (Yahoo Finance)
|3.668,20
|+4,35 %
Die Werte stammen aus unterschiedlichen Kontrakten und Zeitpunkten (Spot, Dezember-Future) und sind nicht direkt vergleichbar.
Quelle: Reuters via Business Recorder; finanzen.at; Yahoo Finance
Zinsen
Was hat die Fed mit dem Goldpreis zu tun?
Gold wirft keine Zinsen ab; steigende Zinsen und Renditen machen es im Vergleich weniger attraktiv. Die Fed hat den Leitzins am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent belassen, zwei Mitglieder stimmten für eine sofortige Anhebung. Für den 9. Dezember erwartet Citi eine Erhöhung um 25 Basispunkte (Cash., 06:40 Uhr). Fed-Gouverneurin Lisa Cook sprach sich am Freitag laut Reuters für weitere Zinserhöhungen aus. Am Mittwoch folgt der PCE-Preisindex, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß. Fällt er hoch aus, könnte die Zinserwartung wieder steigen; das ist eine Einschätzung der Redaktion.
Warnungen
Ist der Boden bei Gold schon erreicht?
Reuters zitiert Kyle Rodda mit der Warnung, man müsse vorsichtig sein, einen Boden bei Gold auszurufen. Dilin Wu, Research Strategist bei Pepperstone, warnte, weitere Zwangsverkäufe seien nicht auszuschließen, falls die Aktienmärkte unter Druck bleiben. Für Goldminenaktien bedeutet ein schwankender Goldpreis hohe Hebelwirkungen auf die Gewinne; konkrete Kurseffekte lassen sich aus der heutigen Bewegung nicht belegen.
Ausblick
Welche Termine bewegen den Goldpreis als Nächstes?
Mittwoch, 25. November 2026: PCE-Preisindex der USA.
29. November 2026: OPEC+ berät über die Förderpolitik 2027 (Einfluss auf Inflation und Zinsen).
9. Dezember 2026: Fed-Zinsentscheid, Verkündung 14 Uhr US-Ostküstenzeit.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell?
Am Montagmorgen lag Spot-Gold bei rund 3.604 US-Dollar (Reuters, 03:32 GMT), zur Wall-Street-Eröffnung bei etwa 3.668 US-Dollar (Yahoo Finance).
Warum ist Gold in der Vorwoche so stark gefallen?
Gold verlor rund 9 Prozent, den steilsten Wochenverlust seit März; dazu kamen steigende Zinserwartungen und der Ausverkauf an den Aktienmärkten.
Was bedeutet die Fed für Gold?
Höhere Zinsen machen Gold im Vergleich weniger attraktiv. Die Fed entscheidet am 9. Dezember; der Markt rechnet mit einer Anhebung.
Was heißt das für Goldminenaktien?
Sie reagieren oft stärker als der Goldpreis selbst, ein einzelner Kurseffekt ist aus den heutigen Daten nicht ableitbar.
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