Der Goldpreis erholt sich am Montag kräftig, aber die Ursache der Schwäche ist nicht beseitigt: Die Feinunze Gold kostet gegen 09:25 Uhr MEZ rund 3.605 US-Dollar, ein Plus von gut zwei Prozent (Reuters-Spot, 08:25 Uhr GMT). Zum Wochenstart steht Gold damit weiter unter der Marke von 4.000 Dollar, die es seit dem 11. November nicht mehr zurückerobert hat. Für Edelmetalle und Rohstoff-Aktien wie Newmont und Barrick ist die Frage der Woche, ob die Zinssorgen der Fed den Goldpreis weiter drücken oder ob der Zwangsverkauf der Vorwoche bereits der Tiefpunkt war.
Goldpreis: Bessent warnt vor überstraffter Fed, Realzins bei 2,9 Prozent, Dezember-Zinserhöhung eingepreist – was muss passieren, damit Gold den Boden findet?
Der Goldpreis springt am Montag um rund zwei Prozent auf etwa 3.605 Dollar je Feinunze, doch die Zinsfrage ist offen: Die Märkte erwarten für den 8. und 9. Dezember eine Fed-Anhebung, Finanzminister Bessent warnt vor einer Überstraffung, und am Mittwoch kommen die PCE-Daten. Was Realzins, Dollar und Zentralbanken für Gold und Silber bedeuten.
Die Zinsfrage
Warum entscheidet die Fed am 9. Dezember über den Goldpreis?
Gold zahlt keine Zinsen. Je höher die Rendite, die Anleger mit sicheren Anleihen erzielen, desto teurer wird es, Gold zu halten. Genau dieser Mechanismus bestimmt derzeit den Goldpreis. Laut CME FedWatch, über Reuters zitiert, rechnen Händler weiter mit einer Anhebung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember; Trading Economics nennt eine Wahrscheinlichkeit von rund 93 Prozent. Der Leitzins liegt nach diesen Berichten bei 3,75 bis 4,00 Prozent.
Am Montag kam allerdings Bewegung in die Erwartungen: Laut Bloomberg preisen Swaps die Dezember-Anhebung nicht mehr vollständig ein, Wetten auf einen größeren Schritt von 50 Basispunkten haben nachgelassen. Dazu warnte US-Finanzminister Scott Bessent, die Fed riskiere eine Überstraffung. Für Gold ist das ein Lichtblick, aber noch keine Entwarnung.
Realzins und Dollar
Wie stark belasten Realzins und Dollar den Goldpreis?
Entscheidend ist weniger der Nominalzins als der Realzins, also die Rendite nach Abzug der erwarteten Inflation. Er stieg nach Kitco-Daten zuletzt von 2,66 auf 2,91 Prozent. Dazu kommt der Dollar: Der Dollar-Index stand nach den Berichten zuletzt knapp unter 104 Punkten und hatte ein 19-Monats-Hoch erreicht, der Euro fiel auf rund 1,095 Dollar. Für Anleger im Euroraum gilt deshalb: Der Goldpreis in Euro schwankt weniger stark als in Dollar. Rechnerisch ergibt der Dollarkurs von 3.605 bei einem Wechselkurs von 1,095 etwa 3.290 Euro je Feinunze (eigene Umrechnung der Redaktion, kein quotierter Kurs).
Silber und Minen
Was macht der Silberpreis – und wie reagieren Goldminen-Aktien?
Der Silberpreis zieht mit: Kitco zeigt 41,95 Dollar (+2,0 Prozent), um 09:50 Uhr MEZ meldet Kitco laut aktiencheck.de 42,41 Dollar (+3,15 Prozent). Das Gold-Silber-Verhältnis liegt bei 85,1: Für eine Unze Gold bekommt man rund 85 Unzen Silber. Silber notiert damit rund 65 Prozent unter dem Rekord von 121,64 Dollar vom 29. Januar 2026. Silber folgt dem Gold mit Hebel, auch nach unten: Vergangene Woche fiel es nach Reuters und Bloomberg um rund 15 Prozent.
Noch stärker reagieren Minenwerte, weil ihre Gewinne am Preis der Feinunze hängen. Wer Gold über Aktien wie die Newmont Aktie, die Barrick Aktie oder Silberwerte abbildet, nimmt Preisschwankungen mit Hebel in Kauf. Wer Gold über Xetra-Gold oder Gold-ETCs hält, bekommt den Goldpreis ohne Hebel, aber mit Währungsrisiko.
|Edelmetall
|Kurs (USD/oz)
|Tagesveränderung
|Gold
|3.605–3.610
|+2,0 bis +2,1 %
|Silber
|41,95–42,41
|+2,0 bis +3,2 %
|Platin
|1.304
|+0,7 %
|Palladium
|876
|+0,2 %
Gold: Reuters-Spot 08:25 Uhr GMT, Kitco 09:35 Uhr MEZ. Silber/Platin/Palladium: Kitco, Stand Sonntag 23:13 Uhr EST (= Montag 05:13 Uhr MEZ); Silber 09:50 Uhr MEZ laut aktiencheck.de.
Quelle: Reuters via Startupfortune, Kitco, aktiencheck.de
Der Wochenausblick
Welche Termine zählen für Gold diese Woche?
Am Mittwoch stehen die PCE-Inflationsdaten für Oktober an, das von der Fed bevorzugte Preismaß. Ein hoher Wert würde die Zinserhöhung im Dezember festigen, ein niedriger ihre Wahrscheinlichkeit senken. Als Gegengewicht gelten die Zentralbanken: Nach Schätzung des World Gold Council kauften sie im dritten Quartal netto 321 Tonnen. Ein Preisversprechen leitet sich daraus nicht ab.
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis am Montag?
Rund 3.605 US-Dollar je Feinunze (Spot, 09:25 Uhr MEZ), etwa 2,1 Prozent mehr als zum Wochenschluss.
Warum steht der Goldpreis unter Druck?
Wegen steigender Realzinsen, eines starken Dollars und der erwarteten Zinsanhebung der Fed am 9. Dezember.
Was bedeutet der Realzins für Gold?
Je höher die Rendite sicherer Anleihen nach Abzug der Inflation, desto weniger attraktiv ist zinsloses Gold.
Was kosten Gold und Silber in Euro?
Rechnerisch rund 3.290 Euro je Feinunze Gold bei einem Wechselkurs von etwa 1,095; ein quotierter Euro-Kurs liegt der Redaktion nicht vor.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.