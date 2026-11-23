Gold zahlt keine Zinsen. Je höher die Rendite, die Anleger mit sicheren Anleihen erzielen, desto teurer wird es, Gold zu halten. Genau dieser Mechanismus bestimmt derzeit den Goldpreis. Laut CME FedWatch, über Reuters zitiert, rechnen Händler weiter mit einer Anhebung um 25 Basispunkte bei der Sitzung am 8. und 9. Dezember; Trading Economics nennt eine Wahrscheinlichkeit von rund 93 Prozent. Der Leitzins liegt nach diesen Berichten bei 3,75 bis 4,00 Prozent.

Am Montag kam allerdings Bewegung in die Erwartungen: Laut Bloomberg preisen Swaps die Dezember-Anhebung nicht mehr vollständig ein, Wetten auf einen größeren Schritt von 50 Basispunkten haben nachgelassen. Dazu warnte US-Finanzminister Scott Bessent, die Fed riskiere eine Überstraffung. Für Gold ist das ein Lichtblick, aber noch keine Entwarnung.