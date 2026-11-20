Laut Trading Economics verliert Gold am 20. November gut 3 Prozent und fällt auf den tiefsten Stand seit September 2025; der Monatsverlust beträgt gut 15 Prozent, der Jahresverlust 13,5 Prozent. Yahoo Finance beziffert das Wochenminus auf Futures-Basis auf 6,4 Prozent und spricht von der schwächsten Woche seit mehreren Monaten. Als Treiber nennen die Quellen eine harte Fed-Rhetorik, einen festen Dollar und eine hartnäckige Inflation: Die US-Teuerung lag nach Trading Economics im September bei 3,7 Prozent nach 3,4 Prozent im August.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Donnerstag nach einem Bericht von journalarta bei etwa 5,05 Prozent, Trading Economics zeigt am Freitag rund 4,93 Prozent. Je nach Quelle und Uhrzeit weichen die Werte also ab. Die Richtung ist in beiden Fällen dieselbe: Die Zinsen sind hoch, und der Markt erwartet höhere.