Der Goldpreis (Futures-Ticker GC=F) fällt zum Wochenschluss auf rund 3.512 Dollar je Feinunze und steht damit etwa 37 Prozent unter dem Rekord vom Januar. Auslöser ist der Zins: Der Markt rechnet für die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember fast sicher mit einer Erhöhung, und Gold, das keine Zinsen zahlt, verliert gegen verzinste Anleihen an Boden. Für Anleger im Edelmetall-Markt stellt sich damit eine nüchterne Frage: Was kostet es eigentlich, Gold zu halten?
Goldpreis: 3.512 Dollar und 99 Prozent Zinserhöhung eingepreist – was kostet Gold der Realzins von 2,9 Prozent?
Der Goldpreis fällt auf rund 3.500 Dollar je Feinunze, 37 Prozent unter dem Rekord vom Januar. Der Markt preist die Fed-Erhöhung im Dezember fast sicher ein. Eine Rechnung zeigt, was das Halten von Gold ohne Zinsen jetzt kostet.
Dieser Text schreibt unsere früheren Gold-Meldungen des Tages fort. Neu ist der Blick auf die Haltekosten und auf die Entwicklung seit dem Vorabend: Nach Daten von Trading Economics lag die Wahrscheinlichkeit für eine Erhöhung um 50 statt 25 Basispunkte am 19. November noch bei 10 Prozent, am 20. November sehen die Terminmärkte laut derselben Quelle fast sicher 25 Basispunkte. Der Gold-Chart zeigt, wie weit die Bewegung seit Jahresbeginn reicht.
Goldpreis aktuell
Warum fällt der Goldpreis ausgerechnet jetzt?
Laut Trading Economics verliert Gold am 20. November gut 3 Prozent und fällt auf den tiefsten Stand seit September 2025; der Monatsverlust beträgt gut 15 Prozent, der Jahresverlust 13,5 Prozent. Yahoo Finance beziffert das Wochenminus auf Futures-Basis auf 6,4 Prozent und spricht von der schwächsten Woche seit mehreren Monaten. Als Treiber nennen die Quellen eine harte Fed-Rhetorik, einen festen Dollar und eine hartnäckige Inflation: Die US-Teuerung lag nach Trading Economics im September bei 3,7 Prozent nach 3,4 Prozent im August.
Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen lag am Donnerstag nach einem Bericht von journalarta bei etwa 5,05 Prozent, Trading Economics zeigt am Freitag rund 4,93 Prozent. Je nach Quelle und Uhrzeit weichen die Werte also ab. Die Richtung ist in beiden Fällen dieselbe: Die Zinsen sind hoch, und der Markt erwartet höhere.
Die Rechnung
Was kostet es, Gold ohne Zinsen zu halten?
Gold wirft keine Rendite ab. Das war bei niedrigen Zinsen kein Problem, bei hohen Realzinsen wird es zum Thema. Die Realrendite zehnjähriger US-Inflationsanleihen stieg nach US-Treasury-Daten, die FXStreet auswertet, in der Woche bis zum 13. November von 2,66 auf 2,91 Prozent. Eine TIPS-Auktion lag nach unseren Berichten zuletzt bei 2,903 Prozent.
Rechenbeispiel der Redaktion: Wer eine Feinunze zum Kurs von 3.512 Dollar hält, verzichtet bei einer Realrendite von 2,9 Prozent auf rund 102 Dollar pro Jahr, die ein inflationsgeschützter Staatskredit in derselben Höhe abwerfen würde. Das ist keine Prognose, sondern ein Maßstab: Je höher der Realzins, desto größer die Hürde, die Gold über Kursgewinne nehmen muss.
|Metall
|Kurs (USD je Unze)
|Tag
|Monat
|Gold
|3.512
|-3,1 %
|-15,2 %
|Silber
|rund 41
|-4,3 bis -4,8 %
|rund -29 %
Stand 20.11.2026, Zeitpunkt je Quelle unterschiedlich. Silber: Spanne aus zwei Kursständen.
Quelle: Trading Economics (Gold, Silber), finanzen.ch
Marktumfeld
Verkaufen Anleger Gold, um Verluste an der Börse auszugleichen?
Mehrere Quellen sehen genau das. Nach dem Ausverkauf bei KI-Aktien schloss der Dow Jones am Donnerstag laut journalarta bei 49.097 Punkten (minus 2,19 Prozent), der S&P 500 verlor 2,02 Prozent, und der Volatilitätsindex VIX sprang um 15,8 Prozent auf 28,44 Punkte. Trading Economics nennt Liquiditätsverkäufe als einen Grund für den Rückgang bei Gold und Silber: Anleger veräußern, was sich liquide verkaufen lässt, auch wenn es als sicherer Hafen gilt.
Das erklärt, warum Gold in dieser Phase nicht wie gewohnt steigt, wenn die Aktienmärkte fallen. Der Zinsdruck und der Dollar wiegen schwerer als die Nachfrage nach Sicherheit.
Zentralbanken
Kaufen die Notenbanken weiter Gold?
Zumindest in China ja: Die Goldreserven der Volksbank stiegen laut Trading Economics im September auf 2.409,57 Tonnen nach 2.346,43 Tonnen im Vormonat, ein Plus von rund 63 Tonnen. Russland meldete 2.264,32 Tonnen nach 2.282,98 Tonnen, die USA unverändert 8.133,46 Tonnen. Zahlen zu den ETF-Flüssen für diese Woche liegen uns nicht belegt vor; wir nennen deshalb keine.
Edelmetall-Aktien
Was heißt das für Goldminen und Edelmetall-Aktien?
Gold-Aktien hängen am Goldpreis, aber mit Hebel. Fool Canada rechnet vor, dass Gold seit Ende August rund 16 Prozent und Silber rund 30 Prozent verloren haben. Royal Gold fiel am 12. November nach einem Bericht von Trefis um 5 Prozent, ohne eigene Nachricht; der Median der großen Goldwerte lag an dem Tag bei minus 4,1 Prozent. Kurse einzelner Minenaktien vom 20. November liegen uns nicht vor, deshalb vergleichen wir sie hier nicht.
Termine
Was beobachten Anleger als Nächstes?
Im Mittelpunkt steht die Fed-Sitzung am 8. und 9. Dezember. Dazu kommen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen und die Realzinsen, der Dollar und die nächsten US-Inflationsdaten. Auf der Angebotsseite bleiben die monatlichen Reservemeldungen der Zentralbanken ein Gradmesser. Eine Preisprognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
FAQ
Häufige Fragen zum Goldpreis
Wie hoch ist der Goldpreis aktuell? Am 20. November 2026 liegt der Goldpreis nach Trading Economics bei rund 3.512 Dollar je Feinunze, nach finanzen.ch um 20:40 Uhr MEZ bei 3.527 Dollar.
Warum fällt Gold, wenn die Börsen fallen? Laut Trading Economics verkaufen Anleger auch Gold, um Liquidität zu beschaffen; zusätzlich drücken Zinserwartungen und Dollar.
Wie hängen Fed-Zinsen und Goldpreis zusammen? Gold zahlt keine Zinsen. Steigen die Realzinsen, steigen die Opportunitätskosten des Haltens; das belastet den Preis tendenziell.
Was ist mit einer Gold Prognose? aktiencheck.de gibt keine Preisprognose ab. Prognosen von Banken sind eigene Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.