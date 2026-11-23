Die Volatilität von Gold hat in diesem Jahr die Aktien von Goldminenunternehmen belastet, obwohl die Produzenten historisch hohe Margen erzielen und ihre Nettoliquidität zunimmt, so VanEck. „Ein stabilerer Goldpreis könnte den Fokus wieder auf die Unternehmen lenken“, schreibe Imaru Casanova, Portfoliomanagerin für Gold und Edelmetalle bei VanEck, in ihrem aktuellen Goldkommentar.
Goldminenunternehmen - die Chance hinter der Volatilität
VanEck Goldkommentar
Gold sei im Oktober um 282,79 US-Dollar pro Unze gefallen und habe den Monat bei 3.874,62 US-Dollar geschlossen. Dennoch habe der Goldpreis im Oktober im Durchschnitt bei 4.107 US-Dollar pro Unze und im bisherigen Jahresverlauf 2026 bei durchschnittlich rund 4.500 US-Dollar gelegen. Dies sei für Produzenten ein gesundes Niveau, denn ihre Reserven und Projektkalkulationen würden auf deutlich niedrigeren Preisen beruhen, so Casanovas Einschätzung. „Verändert hat sich in diesem Jahr, wie stark der Goldpreis schwankt. Die annualisierte realisierte Volatilität von Gold liegt 2026 bei rund 29 % und damit fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt von etwa 15 % in den vorangegangenen fünf Jahren (2021-2025)“, erkläre die Goldexpertin.
Dies sei ihr Rückblick auf die vier verschiedenen Marktszenarien im Verlauf des Jahres 2026:
Steigendes Gold (31. Dez. – 28. Jan.): Minenunternehmen hätten sich wie im Szenario erwartet besser entwickelt, wenn auch nur mit einem relativ moderaten Vorsprung für eine so starke Goldbewegung.
Starker Abverkauf (28. Jan. – 10. Juni, in zwei Phasen): Dies sei nicht das Rückgangsszenario gewesen, das VanEck ursprünglich betrachtet habe. Es habe sich um einen tieferen Abverkauf gehandelt und das sei für Minenunternehmen zu viel gewesen, um ihn aufzufangen. Sie seien stärker als Gold gefallen und die von VanEck erwartete Widerstandsfähigkeit aufgrund starker Margen habe sich nicht in den Aktienkursen gezeigt.
Seitwärtsmarkt (10. Juni – 31. Okt.): Hier habe sich das Argument für Minenunternehmen gezeigt. Obwohl Gold nach unten tendiert habe, seien Goldaktien dennoch gestiegen, was mit dem von VanEck beschriebenen Re-Rating-Szenario im Einklang stehe.
Rückgang (seit Jahresbeginn, 31. Dez. – 31. Okt.): Insgesamt betrachtet ähnee das Jahr deutlichstärker dem Rückgangsszenario, das VanEck im Blick gehabt habe. Größere Produzenten hätten sich ungefähr so gut wie das Metall selbst gehalten, was der von VanEck beschriebenen Widerstandsfähigkeit entspreche. Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung seien zurückgeblieben, was jedoch nicht allzu überraschend sei, da sie viele der Vorteile großer und mittelgroßer Produzenten nicht hätten (hohe Liquidität; diversifizierte Einnahmequellen - oder überhaupt eine Einnahmequelle; Skaleneffekte; gesicherte Finanzierung usw.), und ihre Erholung nach einem starken Abverkauf länger dauern könne.
Casanova betone vor allem die starke Asymmetrie zwischen Gold selbst und den Minenaktien, so zum Beispiel zu Jahresbeginn: „Als Gold im Januar stark anzog, vollzogen Minenunternehmen nur etwa das 1,2- bis 1,3-Fache der Bewegung.“ Als Gold gedreht habe, seien Minenunternehmen etwa 1,4- bis 1,5-mal so stark gefallen. Die Expertin schreibe dazu: „Die Aktienkurse von Minenunternehmen sind dem Goldpreis nach unten gefolgt, doch wir sind der Ansicht, dass sich ihre Geschäftsmodelle nicht verschlechtert haben.“
Imaru Casanova warne, dass die Marktreaktion die zugrunde liegenden Fundamentaldaten womöglich nicht vollständig berücksichtige. Sie beschließe ihren Kommentar mit den Worten „Natürlich würden wir alle gerne sehen, dass Gold weiter steigt und sich die Margen weiter ausweiten. Doch nach einem Jahr wie diesem könnten Goldaktien vor allem eines brauchen: dass Gold auf diesem Niveau eine Zeit lang ruhig bleibt.“
Ihrer Meinung nach sei der Markt solide und: „Ein ruhigeres Metall würde den Unternehmen Raum geben zu zeigen, was sie aufgebaut haben, mit hohen Margen, Nettoliquiditätsbeständen und offengelegten Wachstumsplänen –, ohne dass ein Markt abgelenkt ist, der auf Schwankungen des Goldpreises von 20 % oder mehr reagiert.“
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