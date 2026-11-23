Gold sei im Oktober um 282,79 US-Dollar pro Unze gefallen und habe den Monat bei 3.874,62 US-Dollar geschlossen. Dennoch habe der Goldpreis im Oktober im Durchschnitt bei 4.107 US-Dollar pro Unze und im bisherigen Jahresverlauf 2026 bei durchschnittlich rund 4.500 US-Dollar gelegen. Dies sei für Produzenten ein gesundes Niveau, denn ihre Reserven und Projektkalkulationen würden auf deutlich niedrigeren Preisen beruhen, so Casanovas Einschätzung. „Verändert hat sich in diesem Jahr, wie stark der Goldpreis schwankt. Die annualisierte realisierte Volatilität von Gold liegt 2026 bei rund 29 % und damit fast doppelt so hoch wie der Durchschnitt von etwa 15 % in den vorangegangenen fünf Jahren (2021-2025)“, erkläre die Goldexpertin.