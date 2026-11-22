Rekordnahe Gewinne, ein boomender Aktienhandel – und trotzdem ein Kurssturz: Die Goldman Sachs Aktie verlor am 20. November 6,71 Prozent und schloss bei 790,69 Dollar. Der Ausverkauf an der Wall Street erfasste auch die Banken. Diese Goldman Sachs Aktienanalyse zeigt, wie stark das Geschäft wirklich läuft und was die Goldman Sachs Aktie jetzt belastet.
Goldman Sachs Aktienanalyse: Minus 6,7 Prozent an einem Tag, KGV nur 11 – Kaufchance oder Warnsignal für die Wall Street?
Die Goldman Sachs Aktie fiel am 20. November um 6,71 Prozent auf 790,69 Dollar. Dabei verdiente die Bank im dritten Quartal 39 Prozent mehr je Aktie. Die Aktienanalyse zeigt Zahlen, Bewertung und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- ISIN
- US38141G1040
- WKN
- 920332
- Handelssymbol
- GOS (deutsche Börsen, in Euro)
- US-Handelssymbol
- GS (NYSE)
- Branche
- Investmentbank und Vermögensverwaltung
- Sitz
- New York
- Tagesspanne 20.11.2026
- 786,66 $ bis 827,90 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs NYSE
Die Zahlen
Goldman Sachs Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Goldman Sachs steigerte die Nettoerträge im dritten Quartal 2026 um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erreichte 5,29 Milliarden Dollar, der verwässerte Gewinn je Aktie stieg von 12,25 auf 17,01 Dollar. Die annualisierte Eigenkapitalrendite lag bei 18,7 Prozent. Gegenüber dem zweiten Quartal gingen die Erträge allerdings um 8 Prozent zurück.
Aktienhandel
Die Erträge im Aktiengeschäft sprangen um 72 Prozent auf 6,44 Milliarden Dollar, getragen von der Finanzierung für Hedgefonds und Großkunden.
Investmentbanking
Die Beratungs- und Emissionsgebühren stiegen um 21 Prozent auf 3,22 Milliarden Dollar.
Vermögensverwaltung
Asset & Wealth Management erzielte 5,05 Milliarden Dollar (+14 Prozent), das verwaltete Vermögen erreichte den Rekord von 4,10 Billionen Dollar.
Kosten
Die operativen Kosten stiegen um 20 Prozent auf 11,31 Milliarden Dollar, der Zinsüberschuss sank um 2 Prozent.
Goldman Sachs: verwässerter Gewinn je Aktie
$
Quelle: Goldman Sachs, Mitteilung vom 13.10.2026
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|12,25
|Q2 2026
|20,98
|Q3 2026
|17,01
Bewertung
Warum die Goldman Sachs Aktie trotzdem fällt
Mit einem KGV von 11,33 ist die Goldman Sachs Aktie niedriger bewertet als viele Tech-Werte, die Dividendenrendite liegt bei 2,28 Prozent. Der Markt fürchtet jedoch, dass ein längerer Abschwung an den Börsen das Geschäft mit Börsengängen, Übernahmen und Handel bremst. Genau diese Bereiche haben die starken Zahlen zuletzt getragen. Zudem lag der Auftragsbestand im Investmentbanking zum Quartalsende unter dem Vorquartal.
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