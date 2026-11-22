Mit einem KGV von 11,33 ist die Goldman Sachs Aktie niedriger bewertet als viele Tech-Werte, die Dividendenrendite liegt bei 2,28 Prozent. Der Markt fürchtet jedoch, dass ein längerer Abschwung an den Börsen das Geschäft mit Börsengängen, Übernahmen und Handel bremst. Genau diese Bereiche haben die starken Zahlen zuletzt getragen. Zudem lag der Auftragsbestand im Investmentbanking zum Quartalsende unter dem Vorquartal.