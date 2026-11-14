Wenn an den Börsen der Welt so viel gehandelt wird wie lange nicht, klingelt bei einer Bank die Kasse besonders laut: bei Goldman Sachs. Im dritten Quartal verdiente die Investmentbank 5,29 Milliarden Dollar, 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie lag mit 17,01 Dollar fast ein Drittel über den Erwartungen der Analysten. Der Motor: ein um 72 Prozent gestiegener Aktienhandel. Trotzdem fiel die Goldman-Sachs-Aktie am Tag nach den Zahlen zeitweise auf rund 873 Dollar. Inzwischen notiert sie bei 916,56 Dollar und damit gut 12 Prozent höher als vor einem Jahr. Diese Goldman Sachs Aktienanalyse erklärt, was die Bank so profitabel macht, wo die Schwachstellen liegen und was das für die Goldman Sachs Aktienprognose bedeutet.
Goldman Sachs Aktienanalyse: Aktienhandel plus 72 Prozent, Gewinn plus 29 Prozent – wie viel Luft hat die Aktie noch?
Die Wall-Street-Bank verdient 17,01 Dollar je Aktie und schlägt die Erwartungen um fast ein Drittel. Doch die Erträge sinken gegenüber dem Rekordquartal, die Kosten steigen um 20 Prozent und der Auftragsbestand im Investmentbanking schrumpft. Unsere Goldman Sachs Aktienanalyse zerlegt die Zahlen zum dritten Quartal: Handel, Investmentbanking, Vermögensverwaltung, Risiken, Bewertung und Analystenziele – und zeigt, was die Goldman Sachs Aktienprognose jetzt bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- The Goldman Sachs Group, Inc.
- Sitz
- New York
- Ticker
- GS (NYSE)
- Kurs
- 916,56 Dollar
- Börsenwert
- rund 275 Milliarden Dollar
- KGV 2026 (Schätzung)
- rund 12,8
- Dividende
- 5,00 Dollar je Quartal
- Vorstandschef
- David Solomon
Stand: 14.11.2026, Kurs NYSE-Schluss 13.11.2026; Börsenwert und KGV eigene Überschlagsrechnung auf Basis der Konsensschätzung
Die Ausgangslage
Gut, aber nicht so gut wie im Sommer: die Goldman-Sachs-Aktie nach den Zahlen
Goldman Sachs hat 2026 schon zwei Rekordquartale hinter sich. Genau das macht es dem dritten Quartal schwer.
Im Juli hatte Goldman Sachs mit 20,98 Dollar Gewinn je Aktie ein Glanzquartal abgeliefert, die Aktie sprang an jenem Tag um 9 Prozent – ihr bester Handelstag des Jahres. Daran gemessen wirkt das dritte Quartal schwächer: Die Nettoerträge lagen 8 Prozent unter dem zweiten Quartal, der Gewinn je Aktie ging um fast 4 Dollar zurück. Anleger nahmen nach den Zahlen vom 13. Oktober Gewinne mit, am Folgetag rutschte die Aktie um gut 2 Prozent auf knapp 873 Dollar. Seitdem hat sie sich erholt. Mit 916,56 Dollar liegt die Goldman-Sachs-Aktie rund 5 Prozent über diesem Niveau. Wer die Goldman Sachs Aktie verstehen will, muss deshalb beides im Blick behalten: den kräftigen Sprung zum Vorjahr und die Abkühlung zum Vorquartal.
Die Quartalszahlen
Fast ein Drittel über den Erwartungen: der Gewinn springt um 29 Prozent
Für jede Goldman Sachs Aktienanalyse zählt zuerst das Ergebnis – und das war deutlich besser als gedacht.
Die Nettoerträge stiegen im dritten Quartal um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Schnitt rund 16,9 Milliarden Dollar erwartet. Der Gewinn kletterte von 4,09 auf 5,29 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie um 39 Prozent auf 17,01 Dollar. Die Konsensschätzung hatte bei rund 13 Dollar gelegen. Die annualisierte Eigenkapitalrendite erreichte 18,7 Prozent, in den ersten neun Monaten sogar 20,7 Prozent – ein Wert, von dem viele Banken weltweit nur träumen. Die Kehrseite: Die operativen Kosten stiegen um 20 Prozent auf 11,31 Milliarden Dollar, vor allem wegen höherer leistungsabhängiger Vergütungen. Der Zinsüberschuss sank leicht um 2 Prozent auf 3,77 Milliarden Dollar.
Goldman Sachs: Gewinn je Aktie pro Quartal
Dollar
Verwässerter Gewinn je Aktie. Konsensschätzung für das dritte Quartal 2026: rund 13,05 Dollar.
Quelle: The Goldman Sachs Group, Quartalsmitteilungen 2025 und 2026; Benzinga
Daten als Tabelle
|Quartal
|Gewinn je Aktie
|Q3 2025
|12,25
|Q4 2025
|14,01
|Q1 2026
|17,55
|Q2 2026
|20,98
|Q3 2026
|17,01
Die Geschäftsbereiche
Aktienhandel plus 72 Prozent: die Gelddruckmaschine der Wall Street
Das Herz von Goldman Sachs schlägt im Handelssaal. Dort wurde im dritten Quartal mehr verdient als je zuvor in einem dritten Quartal.
Der Bereich Global Banking & Markets steigerte die Erträge um 32 Prozent auf 13,46 Milliarden Dollar. Den größten Beitrag lieferte der Aktienhandel: Mit 6,44 Milliarden Dollar lagen die Erträge um 72 Prozent über dem Vorjahr. Besonders gefragt waren Finanzierungen für Hedgefonds und große Investoren sowie Derivate. Der Handel mit Anleihen, Währungen und Rohstoffen trat mit 3,47 Milliarden Dollar auf der Stelle. Die Investmentbanking-Gebühren stiegen um 21 Prozent auf 3,22 Milliarden Dollar, getragen von mehr abgeschlossenen Übernahmen. Ein Warnsignal: Der Auftragsbestand im Investmentbanking ist gegenüber dem Vorquartal gesunken. Die Vermögensverwaltung (Asset & Wealth Management) legte um 14 Prozent auf 5,05 Milliarden Dollar zu. Das betreute Vermögen erreichte mit 4,1 Billionen Dollar einen Rekord, im Quartal flossen netto 83 Milliarden Dollar neu zu. Das Privatkundengeschäft (Platform Solutions) schrumpft dagegen weiter, nachdem Goldman sich vom Kreditkartengeschäft trennt.
Goldman Sachs: Erträge nach Geschäftsfeldern im dritten Quartal 2026
Mrd. Dollar
Veränderung zum Vorjahr: Aktienhandel +72 %, Vermögensverwaltung +14 %, Anleihen/Währungen/Rohstoffe unverändert, Investmentbanking-Gebühren +21 %, Platform Solutions −72 %. Sonstige Erträge nicht dargestellt.
Quelle: The Goldman Sachs Group, Mitteilung vom 13. Oktober 2026
Daten als Tabelle
|Geschäftsfeld
|Erträge
|Aktienhandel
|6,44
|Vermögensverwaltung
|5,05
|Anleihen, Währungen, Rohstoffe
|3,47
|Investmentbanking-Gebühren
|3,22
|Platform Solutions
|0,17
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Der Ausblick
Übernahmewelle als Rückenwind: was das Schlussquartal bringen kann
Eine konkrete Prognose gibt Goldman Sachs traditionell nicht ab. Für das vierte Quartal erwarten Analysten laut Benzinga einen Gewinn je Aktie von rund 15,73 Dollar bei Erträgen von etwa 17,6 Milliarden Dollar. Das wäre zwar weniger als im dritten Quartal, aber deutlich mehr als vor einem Jahr. Für Rückenwind sorgt die lebhafte Übernahmetätigkeit, dazu kommen große Börsengänge wie der für November geplante Gang von Anthropic an die Börse. Aktionäre profitieren zudem direkt: Im dritten Quartal gab Goldman 4,49 Milliarden Dollar an sie zurück, davon 3,0 Milliarden über Aktienrückkäufe. Die Quartalsdividende beträgt 5,00 Dollar je Aktie.
Die Bewertung
KGV unter 13: die Goldman-Sachs-Aktie im Bewertungs-Check
Gemessen am erwarteten Gewinn für 2026 von rund 71 Dollar je Aktie wird die Goldman-Sachs-Aktie mit einem KGV von knapp 13 gehandelt. Auf Basis der Schätzung für 2027 sinkt der Wert leicht auf rund 12,4. Das ist deutlich günstiger als der breite US-Markt, für eine Investmentbank aber üblich, weil ihre Gewinne stark schwanken. Der Buchwert je Aktie liegt bei 372,64 Dollar, die Aktie kostet also rund das 2,5-Fache ihres Buchwerts. Dieser Aufschlag ist der Preis für die hohe Eigenkapitalrendite von fast 19 Prozent. Die Dividendenrendite beträgt rund 2,2 Prozent, Aktienrückkäufe kommen hinzu. Für die Goldman Sachs Aktienprognose heißt das: Die Bewertung ist nicht teuer, setzt aber voraus, dass das Handelsgeschäft stark bleibt.
Die Analysten
Kursziele von 1.010 bis 1.150 Dollar: die Wall Street ist vorsichtig optimistisch
Die Experten sind sich uneinig. Im Schnitt sehen 29 Analysten die Goldman-Sachs-Aktie laut Fox Business bei rund 1.064 Dollar und raten mehrheitlich zum Übergewichten. Nach den Zahlen senkten mehrere Häuser jedoch ihre Ziele: RBC Capital kappte das Kursziel von 1.220 auf 1.010 Dollar und bleibt neutral, Keefe, Bruyette & Woods von 1.130 auf 1.100 Dollar. UBS hatte im August ein Ziel von 1.150 Dollar bei neutraler Einstufung genannt. Alle genannten Ziele liegen über dem aktuellen Kurs. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Goldman-Sachs-Aktie: Kursziele ausgewählter Analysten
Dollar
Kurs am 13. November 2026: 916,56 Dollar (NYSE-Schluss). Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Quelle: Benzinga, Webull, Fox Business; Stand August bis November 2026
Daten als Tabelle
|Analyst
|Kursziel
|UBS (August)
|1150
|Keefe, Bruyette & Woods
|1100
|Durchschnitt (29 Analysten)
|1064
|RBC Capital
|1010
|Schlusskurs 13. November
|916,56
Die Szenarien
Goldman Sachs Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Boom an den Kapitalmärkten hält an
Übernahmen, Börsengänge und reger Aktienhandel sorgen für ein starkes Schlussquartal. Goldman übertrifft erneut die Erwartungen, und die Aktie läuft in Richtung des durchschnittlichen Analystenziels um 1.060 Dollar.
Szenario 2: Normalisierung auf hohem Niveau
Die Erträge pendeln sich unter den Rekordwerten aus dem Sommer ein, die Gewinne bleiben aber solide. Die Goldman-Sachs-Aktie bewegt sich dann zwischen dem Tief nach den Zahlen um 870 Dollar und der Zone um 1.000 Dollar.
Szenario 3: Zinsschock und Flaute
Eine Zinserhöhung der Fed, ein Einbruch an den Börsen oder neue Probleme bei Privatkrediten lassen Handelsvolumen und Übernahmen einbrechen. Dann gerät die Aktie unter Druck und könnte die Tiefs aus dem Frühjahr um 780 Dollar wieder ins Visier nehmen.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktienanalyse
Wie waren die Quartalszahlen von Goldman Sachs?
Im dritten Quartal 2026 stiegen die Nettoerträge um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar, der Gewinn um 29 Prozent auf 5,29 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,01 Dollar nach 12,25 Dollar im Vorjahr.
Was trieb das Wachstum?
Vor allem der Aktienhandel mit einem Plus von 72 Prozent. Auch Investmentbanking-Gebühren (plus 21 Prozent) und Vermögensverwaltung (plus 14 Prozent) legten zu.
Wie hoch ist die Dividende der Goldman-Sachs-Aktie?
Goldman Sachs zahlt 5,00 Dollar je Quartal, aufs Jahr gerechnet 20 Dollar. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 2,2 Prozent.
Ist die Goldman-Sachs-Aktie teuer?
Mit einem KGV von knapp 13 auf Basis der Schätzungen für 2026 ist sie günstiger als der breite US-Markt. Das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei rund 2,5.
Welche Kursziele haben Analysten?
Im Schnitt rund 1.064 Dollar laut Fox Business. Nach den Zahlen nannten RBC Capital 1.010 und Keefe, Bruyette & Woods 1.100 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Wann legt Goldman Sachs die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen zum vierten Quartal werden laut Benzinga am 19. Januar 2027 erwartet.
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