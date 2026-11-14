Goldman Sachs Aktienanalyse: Aktienhandel plus 72 Prozent, Gewinn plus 29 Prozent – wie viel Luft hat die Aktie noch?

Wenn an den Börsen der Welt so viel gehandelt wird wie lange nicht, klingelt bei einer Bank die Kasse besonders laut: bei Goldman Sachs. Im dritten Quartal verdiente die Investmentbank 5,29 Milliarden Dollar, 29 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der Gewinn je Aktie lag mit 17,01 Dollar fast ein Drittel über den Erwartungen der Analysten. Der Motor: ein um 72 Prozent gestiegener Aktienhandel. Trotzdem fiel die Goldman-Sachs-Aktie am Tag nach den Zahlen zeitweise auf rund 873 Dollar. Inzwischen notiert sie bei 916,56 Dollar und damit gut 12 Prozent höher als vor einem Jahr. Diese Goldman Sachs Aktienanalyse erklärt, was die Bank so profitabel macht, wo die Schwachstellen liegen und was das für die Goldman Sachs Aktienprognose bedeutet.