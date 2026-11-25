Wie viel verdiente Goldman Sachs im dritten Quartal?

5,29 Milliarden Dollar, ein Plus von 29 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,01 Dollar.

Was trieb das Wachstum?

Vor allem der Aktienhandel mit einem Ertragsplus von 72 Prozent sowie das Investmentbanking.

Wie viel Vermögen betreut Goldman Sachs?

Rund 4,1 Billionen Dollar, ein Rekord.