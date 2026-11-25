Die Goldman Sachs Aktie steht für eine Wall Street im Hochbetrieb. Im dritten Quartal 2026 steigerte die US-Investmentbank ihre Nettoerträge um 23 Prozent auf 18,68 Milliarden Dollar – der zweithöchste Quartalswert ihrer Geschichte. Der Gewinn kletterte um 29 Prozent auf 5,29 Milliarden Dollar, der Gewinn je Aktie auf 17,01 Dollar nach 12,25 Dollar im Vorjahr. Nach neun Monaten stehen Rekorderträge von 56,24 Milliarden Dollar in den Büchern.
Goldman Sachs Aktie: Rekord nach neun Monaten, 4,1 Billionen Dollar verwaltet, Anthropic-Börsengang im Blick – wie lange läuft die Wall-Street-Maschine?
Aktienhandel und Investmentbanking boomen, die Vermögensverwaltung meldet Rekordzuflüsse. Doch das jüngste Quartal fiel schwächer aus als das vorherige. Was die Goldman Sachs Aktie jetzt antreibt.
Die Treiber
Aktienhandel mit Rekordschwung
Wichtigster Motor war der Aktienhandel: Die Erträge dort schossen um 72 Prozent auf 6,44 Milliarden Dollar nach oben, getragen von Finanzierungen für Hedgefonds und dem Derivategeschäft. Die Sparte Global Banking & Markets wuchs insgesamt um 32 Prozent auf 13,46 Milliarden Dollar. Auch die Vermögensverwaltung glänzt: Die betreuten Vermögen erreichten mit rund 4,1 Billionen Dollar einen Rekord, es war das 35. Quartal in Folge mit Nettozuflüssen.
Die Kehrseite
Kosten steigen, Dynamik lässt nach
Ganz ohne Haken ist das Bild nicht. Im Vergleich zum zweiten Quartal sanken die Erträge um 8 Prozent, der Gewinn um 20 Prozent. Die operativen Kosten stiegen im Jahresvergleich um 20 Prozent auf 11,31 Milliarden Dollar. Für Fantasie sorgt das Geschäft mit künstlicher Intelligenz: Konzernchef David Solomon sieht laut Berichten eine starke Nachfrage nach Finanzierungen für KI-Infrastruktur und verweist auf eine mögliche Rolle beim Börsengang von Anthropic.
Die Goldman Sachs Aktie lebt von lebhaften Märkten. Solange Börsengänge, Übernahmen und Aktienhandel brummen, läuft die Maschine – kühlt das Umfeld ab, zeigt sich, wie stabil die Vermögensverwaltung trägt.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Wie viel verdiente Goldman Sachs im dritten Quartal?
5,29 Milliarden Dollar, ein Plus von 29 Prozent. Der Gewinn je Aktie lag bei 17,01 Dollar.
Was trieb das Wachstum?
Vor allem der Aktienhandel mit einem Ertragsplus von 72 Prozent sowie das Investmentbanking.
Wie viel Vermögen betreut Goldman Sachs?
Rund 4,1 Billionen Dollar, ein Rekord.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.