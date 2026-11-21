Wenn die Wall Street fällt, fällt keine Aktie im Dow Jones so schwer ins Gewicht wie diese. Die Goldman Sachs-Aktie (ISIN: US38141G1040, US-Handelssymbol: GS) ist einer der größten Dow Jones Verlierer der Woche. Vom Schlusskurs der Vorwoche bei 916,56 US-Dollar stürzte sie um 13,73 Prozent auf 790,69 Dollar. Weil der Dow nach Aktienkursen gewichtet ist und Goldman die teuerste Aktie im Index ist, kostete der Wochenverlierer den Dow rund 748 Punkte – fast ein Fünftel des gesamten Wochenverlusts von 4.200 Punkten. Unsere Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum die Investmentbank zum Crash-Barometer wurde.
Goldman Sachs-Aktie Dow Jones Verlierer der Woche: 748 Punkte Dow-Last, Bankenbeben, Zinsangst – die Wall-Street-Bank als Crash-Barometer
Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse KW 47/2026: Die Goldman Sachs-Aktie stürzt um 13,73 Prozent auf 790,69 US-Dollar und ist einer der größten Dow Jones Verlierer der Woche. Als teuerste Aktie im kursgewichteten Index kostete die Investmentbank den Dow rund 748 Punkte – mehr als jeder andere Wert. Warum Goldman in Crash-Phasen besonders leidet und was jetzt zählt.
Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse
Von der Rally in den Absturz
Eine Woche zuvor war Goldman Sachs mit einem Plus von 5,86 Prozent und rund 302 Indexpunkten noch der Motor des Dow. Diesmal wirkte derselbe Hebel in die andere Richtung.
Bis Dienstag rutschte die Aktie auf 877,52 Dollar ab. Am Donnerstag, dem schwärzesten Tag der Woche, fielen Goldman Sachs, JPMorgan und Citigroup jeweils um mehr als 5 Prozent – ausgerechnet am Tag des größten Börsengangs der Geschichte. Am Freitag folgte ein weiterer Einbruch um 6,71 Prozent auf 790,69 Dollar. Damit steht die Goldman Sachs-Aktie erstmals seit Langem unter der Marke von 800 Dollar.
Dow Jones Verlierer der Woche
Warum die Goldman Sachs-Aktie so tief fiel
Goldman lebt von der Risikofreude. Kaum eine Bank hängt so stark am Kapitalmarkt wie Goldman Sachs. Die Erträge stammen zu einem großen Teil aus dem Handel mit Aktien und Anleihen, aus Börsengängen, Übernahmeberatung und Vermögensverwaltung. Im dritten Quartal stiegen allein die Erträge im Aktienhandel um 72 Prozent. Doch wenn Märkte einbrechen, fürchten Anleger, dass Deals verschoben werden und Kunden sich zurückziehen.
Die Zinsen steigen weiter. Das Fed-Protokoll vom Mittwoch zeigte, dass fast alle Notenbanker im Dezember eine Zinserhöhung erwarten. JPMorgan rechnet mit drei Zinsschritten bis März 2027. Höhere Zinsen erhöhen zwar die Zinserträge, belasten aber die Bewertungen der Anleihebestände, die Finanzierungskosten der Kunden und die Lust auf Übernahmen.
Die Konjunktur bekommt Risse. Steigende Arbeitslosenanträge und ein eingebrochener Philly-Fed-Index nähren Sorgen vor einer Abkühlung. Für Banken bedeutet das ein höheres Risiko von Kreditausfällen – ein Thema, das der Sektor nach Turbulenzen im Markt für Privatkredite in diesem Jahr ohnehin aufmerksam verfolgt.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs-Aktie
Wie stark ist die Goldman Sachs-Aktie in der KW 47/2026 gefallen?
Die Goldman Sachs-Aktie (ISIN: US38141G1040, Symbol: GS) fiel vom 13. bis 20. November 2026 um 13,73 Prozent auf 790,69 US-Dollar und war damit einer der größten Dow Jones Verlierer der Woche.
Warum belastet Goldman Sachs den Dow Jones so stark?
Der Dow ist nach Aktienkursen gewichtet. Als teuerste Aktie im Index hat Goldman Sachs das größte Gewicht. Der Kursrückgang kostete den Dow rund 748 Punkte.
Warum sind Bankaktien gefallen?
Der Börsencrash dämpft die Erwartungen an Handel, Börsengänge und Übernahmen. Dazu kommen die Aussicht auf höhere Zinsen und Sorgen vor einer Konjunkturabkühlung.
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