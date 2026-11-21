Goldman lebt von der Risikofreude. Kaum eine Bank hängt so stark am Kapitalmarkt wie Goldman Sachs. Die Erträge stammen zu einem großen Teil aus dem Handel mit Aktien und Anleihen, aus Börsengängen, Übernahmeberatung und Vermögensverwaltung. Im dritten Quartal stiegen allein die Erträge im Aktienhandel um 72 Prozent. Doch wenn Märkte einbrechen, fürchten Anleger, dass Deals verschoben werden und Kunden sich zurückziehen.

Die Zinsen steigen weiter. Das Fed-Protokoll vom Mittwoch zeigte, dass fast alle Notenbanker im Dezember eine Zinserhöhung erwarten. JPMorgan rechnet mit drei Zinsschritten bis März 2027. Höhere Zinsen erhöhen zwar die Zinserträge, belasten aber die Bewertungen der Anleihebestände, die Finanzierungskosten der Kunden und die Lust auf Übernahmen.

Die Konjunktur bekommt Risse. Steigende Arbeitslosenanträge und ein eingebrochener Philly-Fed-Index nähren Sorgen vor einer Abkühlung. Für Banken bedeutet das ein höheres Risiko von Kreditausfällen – ein Thema, das der Sektor nach Turbulenzen im Markt für Privatkredite in diesem Jahr ohnehin aufmerksam verfolgt.