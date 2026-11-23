Prozentual steht Goldman Sachs in der Gewinnerliste des Dow Jones nur auf Platz sieben. In Dollar gerechnet sieht das Bild anders aus. Die Goldman Sachs Aktie beendet den Montag bei 823,62 Dollar, 4,16 Prozent oder rund 33 Dollar über dem Freitagsschluss (eigene Rechnung). Weil der Dow seine Mitglieder nach dem Kurs gewichtet, hat dieser Anstieg den Index beinahe so stark bewegt wie die 39,52 Dollar, die Nvidia zulegte.
Goldman Sachs Aktie: 33 Dollar an einem Tag – die Bank bewegt den Dow fast so stark wie Nvidia
Die Goldman Sachs Aktie schließt am Montag 4,16 Prozent höher bei 823,62 Dollar und zählt zu den größten Gewinnern im Dow Jones. Wegen ihres hohen Kurses ist sie für den Index besonders wichtig. Die eigenen Strategen der Bank bleiben trotzdem vorsichtig.
Der Tag
Vorbörslich stark, mittags schwächer, am Ende wieder oben
Der Tagesverlauf war weniger geradlinig als bei den Chipwerten. Vorbörslich stand die Goldman Sachs Aktie bei 825 Dollar, kurz nach der Eröffnung nur noch bei knapp 820 Dollar. Bis zum Schluss arbeitete sie sich auf 823,62 Dollar zurück. Das vorbörsliche Niveau hat sie damit fast, aber nicht ganz erreicht. Vom Jahrestief bei 773,70 Dollar, das erst am Freitag markiert wurde, hat sie sich um gut sechs Prozent gelöst (eigene Rechnung).
Die eigene Analyse
Goldmans Strategen trauen dem Boden noch nicht
Am Freitag hatten die Aktienstrategen der Bank um Ben Snider drei Entwicklungen beschrieben, die ein Ende der Korrektur einleiten könnten, darunter eine Nachricht, die das Vertrauen in die KI-Geschichte zurückbringt. Die kam am Montag mit der Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia. Ob die Anleger bereits wirklich kapituliert hatten, bezweifelten die Experten allerdings. Für die Bank selbst ist die Frage zentral: Börsengänge, Übernahmen und Handel laufen nur, wenn die Kurse steigen. Im dritten Quartal verdiente Goldman 17,01 Dollar je Aktie und übertraf die Erwartungen deutlich.
Einordnung der Redaktion: Die Goldman Sachs Aktie ist ein Stimmungsbarometer mit Hebel auf den Dow. Steigt sie, steigt der Index sichtbar mit. Heute hat sie geliefert, ohne die Vorbörse zu übertreffen. Das passt zur vorsichtigen Haltung der eigenen Analysten. Bleiben Nvidia und der Nasdaq über mehrere Tage stabil, kommt das Geschäft mit Börsengängen und Übernahmen wieder in Gang. Dreht die Stimmung, rückt das Jahrestief schnell zurück ins Blickfeld.
FAQ
Häufige Fragen zur Goldman Sachs Aktie
Wie hat die Goldman Sachs Aktie heute geschlossen?
Bei 823,62 Dollar, 4,16 Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag.
Wann zahlt Goldman Sachs die nächste Dividende?
Die Quartalsdividende beträgt 5 Dollar je Aktie, Ex-Tag ist der 2. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Goldman Sachs Aktie?
ISIN US38141G1040, WKN 920332. Handelssymbol an der NYSE: GS. Handelssymbol an deutschen Börsen: GOS.
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