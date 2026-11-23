Der Tagesverlauf war weniger geradlinig als bei den Chipwerten. Vorbörslich stand die Goldman Sachs Aktie bei 825 Dollar, kurz nach der Eröffnung nur noch bei knapp 820 Dollar. Bis zum Schluss arbeitete sie sich auf 823,62 Dollar zurück. Das vorbörsliche Niveau hat sie damit fast, aber nicht ganz erreicht. Vom Jahrestief bei 773,70 Dollar, das erst am Freitag markiert wurde, hat sie sich um gut sechs Prozent gelöst (eigene Rechnung).