Goldman Sachs-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Die Wall-Street-Bank wird zum Kraftwerk des Dow – 302 Punkte aus einer einzigen Aktie

Keine Aktie hat den Dow Jones in dieser Woche so stark nach oben gezogen wie sie: Die Goldman Sachs-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche und belegt mit einem Plus von 5,86 Prozent auf 916,56 US-Dollar Platz zwei der Wochengewinner. Doch der eigentliche Rekord steckt woanders: Weil der Dow Jones nach Aktienkursen gewichtet ist und Goldman Sachs der mit Abstand teuerste Wert im Index ist, lieferte die Investmentbank rund 302 der insgesamt etwa 1.062 Punkte Wochengewinn. Unsere Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum die Wall-Street-Bank so stark von der Rückkehr der Risikofreude profitiert.