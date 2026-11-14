Keine Aktie hat den Dow Jones in dieser Woche so stark nach oben gezogen wie sie: Die Goldman Sachs-Aktie ist Dow Jones Gewinner der Woche und belegt mit einem Plus von 5,86 Prozent auf 916,56 US-Dollar Platz zwei der Wochengewinner. Doch der eigentliche Rekord steckt woanders: Weil der Dow Jones nach Aktienkursen gewichtet ist und Goldman Sachs der mit Abstand teuerste Wert im Index ist, lieferte die Investmentbank rund 302 der insgesamt etwa 1.062 Punkte Wochengewinn. Unsere Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse zeigt, warum die Wall-Street-Bank so stark von der Rückkehr der Risikofreude profitiert.
Goldman Sachs-Aktie Dow Jones Gewinner der Woche: Die Wall-Street-Bank wird zum Kraftwerk des Dow – 302 Punkte aus einer einzigen Aktie
Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse KW 46/2026: Mit einem Plus von 5,86 Prozent auf 916,56 US-Dollar belegt die Investmentbank Platz zwei der Dow Jones Wochengewinner. Weil der Dow nach Kursen gewichtet ist, lieferte Goldman Sachs rund 302 Indexpunkte und damit den größten Einzelbeitrag zum Wochenplus. Die Rückkehr der Risikofreude, ein boomender Aktienhandel und die IPO-Hoffnung treiben die Aktie.
Goldman Sachs-Aktie Wochenanalyse
Ein Montag mit Wucht – und ein stabiler Rest der Woche
Das Fundament für den Dow Jones Wochengewinner wurde gleich zum Auftakt gelegt. Danach bewies die Aktie Stehvermögen in einem nervösen Markt.
Montag, +4,67 Prozent auf 906,22 Dollar: Mit der Rückkehr der Risikobereitschaft stiegen die Investmentbanken deutlich stärker als die Geschäftsbanken. Goldman Sachs lieferte rund 240 Punkte zur 1.100-Punkte-Rally des Dow.
Dienstag, +0,44 Prozent auf 910,19 Dollar: Am Tag des Inflationsschocks gehörte die Aktie zu den wenigen Gewinnern.
Mittwoch, +1,83 Prozent auf 926,81 Dollar: Mit der KI-Rally nach den CoreWeave-Zahlen lieferte Goldman Sachs rund 100 Punkte zum Dow-Gewinn.
Donnerstag, -1,43 Prozent auf 913,60 Dollar: Am Tag des Huang-Rücktritts belastete die Bank den Dow wegen ihres hohen Kurses mit rund 80 Punkten – mehr als Nvidia selbst.
Freitag, +0,32 Prozent auf 916,56 Dollar: In einem von Umschichtungen geprägten Markt hielt die Aktie ihr Niveau.
Dow Jones Gewinner der Woche
Warum die Goldman Sachs-Aktie zu den Gewinnern zählt
Ein Hebel auf die Börsenstimmung. Goldman Sachs verdient einen großen Teil seines Geldes im Handel mit Aktien und Anleihen sowie mit Beratung bei Börsengängen und Übernahmen. Steigen die Börsen und kehrt der Mut zurück, profitiert die Bank überproportional. Genau das geschah zum Wochenstart: Nach dem schwersten KI-Ausverkauf seit Jahren griffen Anleger auf breiter Front zu. In der Vorwoche hatte die Aktie noch unter der Sorge gelitten, dass Hedgefonds ihre Positionen auflösen und das Handelsgeschäft einbricht.
Ein Rekordgeschäft im Aktienhandel. Die Zahlen geben den Optimisten recht. Im dritten Quartal stiegen die Erträge im Aktienhandel um 72 Prozent auf 6,4 Milliarden Dollar, der Nettogewinn legte um 29 Prozent auf 5,3 Milliarden Dollar zu. Der Gewinn je Aktie lag mit 17,01 Dollar weit über den Erwartungen von 13,42 Dollar. Goldman Sachs, Morgan Stanley und JPMorgan Chase erzielten in diesem Jahr zusammen rund 80 Prozent der Erträge aus dem Aktienhandel der fünf größten US-Banken – insgesamt rund 52 Milliarden Dollar.
Die Hoffnung auf eine Welle von Börsengängen. Für die kommende Woche ist der Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic geplant, einer der größten des Jahres. Große Emissionen bringen den Investmentbanken der Wall Street Gebühren, beleben den Handel und können weitere Börsenkandidaten aus der Deckung locken. JPMorgan-Chef Jamie Dimon hatte allerdings zuletzt vor einer schwankenden Pipeline bei Börsengängen gewarnt.
Rückenwind von den Zinsen. Anders als Technologiewerte leiden Banken nicht unter hohen Anleiherenditen. Steigende Zinsen stützen die Zinserträge, und eine robuste Konjunktur senkt die Gefahr von Kreditausfällen. Auch JPMorgan Chase gehörte mit einem Wochenplus von 3,50 Prozent zu den Dow Jones Wochengewinnern.
Häufige Fragen zur Goldman Sachs-Aktie
Wie stark ist die Goldman Sachs-Aktie in der KW 46/2026 gestiegen?
Die Goldman Sachs-Aktie stieg vom 6. bis 13. November 2026 um 5,86 Prozent auf 916,56 US-Dollar und belegte damit Platz zwei der Dow Jones Wochengewinner.
Warum ist Goldman Sachs so wichtig für den Dow Jones?
Der Dow ist nach Aktienkursen gewichtet. Als teuerste Aktie im Index hat Goldman Sachs das größte Gewicht und lieferte in dieser Woche rund 302 Indexpunkte.
Was treibt die Goldman Sachs-Aktie?
Die Rückkehr der Risikofreude, das boomende Geschäft im Aktienhandel und die Hoffnung auf mehr Börsengänge stützen die Investmentbank.
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