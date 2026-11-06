Gold: Weichen für Wende gestellt - Chartanalyse

Mit der Kaufwelle der letzten Tage seien die Weichen für eine bullische Trendwende gestellt worden. Ausgehend von 4.025 USD könnte sich der nächste Anstieg in Bewegung setzen und oberhalb von 4.094 USD mit neuer Dynamik bis 4.190 USD und 4.225 USD führen. Über der Hürde wäre das nächste Kaufsignal aktiv und ein Schub bis 4.280 USD möglich. Sollte der Kurs unter 4.025 USD fallen, wäre ausgehend von 3.975 bis 3.990 USD mit einer zweiten Erholungsstrecke zu rechnen. Abgaben unter die Zone wären bereits problematisch und würden einen Abverkauf bis 3.895 USD einleiten.