Rückblick: Nach dem Abverkauf unter die Haltemarken bei 4.094 USD und 4.066 USD fiel der Goldpreis auf ein neues Jahrestief bei 3.870 USD zurück und erreichte damit die markante Unterstützung bei 3.879 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Weichen für Wende gestellt - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Am Tief aus dem Oktober 2025 habe sich ein ansteigendes Dreiecksmuster ausgebildet, das von den Bullen am Mittwoch mit einer langen weißen Kerze nach oben durchbrochen worden sei. Dieser Anstieg habe auch für den Bruch der zentralen Abwärtstrendlinie und mit dem Sprung über 4.094 USD für ein Kaufsignal gesorgt. Der Kaufimpuls habe am gestrigen Tag bis 4.146 USD geführt. Aktuell werde der steile Anstieg korrigiert.
Ausblick
Mit der Kaufwelle der letzten Tage seien die Weichen für eine bullische Trendwende gestellt worden. Ausgehend von 4.025 USD könnte sich der nächste Anstieg in Bewegung setzen und oberhalb von 4.094 USD mit neuer Dynamik bis 4.190 USD und 4.225 USD führen. Über der Hürde wäre das nächste Kaufsignal aktiv und ein Schub bis 4.280 USD möglich. Sollte der Kurs unter 4.025 USD fallen, wäre ausgehend von 3.975 bis 3.990 USD mit einer zweiten Erholungsstrecke zu rechnen. Abgaben unter die Zone wären bereits problematisch und würden einen Abverkauf bis 3.895 USD einleiten.
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