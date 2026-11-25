Ohne einen Wiedereintritt in den Abwärtstrendkanal sei aktuell nicht mit dem Start einer Erholung zu rechnen. Dieser wäre aktuell bei Kursen um 3.670 USD gelungen und könnte den Goldpreis schnell bis 3.721 USD und darüber bis 3.879 USD antreiben. Ein vorheriges Scheitern an der Trendkanalunterseite bzw. ein Abverkauf unter das Tief bei 3.499 USD dürften einen kurzen Dip bis 3.420 USD auslösen. An dieser Stelle könnte ein steiler Konter starten. Sollte dort allerdings eine bullische Gegenbewegung ausbleiben, stünden weitere Abgaben bis 3.325 USD und die Unterstützung bei 3.245 USD an.