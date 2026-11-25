Rückblick: Nach dem Abverkauf unter das Tief der breiten Konsolidierungsphase aus dem Frühsommer bei 3.942 USD setzte der Goldpreis seinen Abwärtstrend in den letzten Tagen dynamisch fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Erneut in Richtung Unterstützung - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Seit diesem Verkaufssignal habe sich der Verkaufsdruck erhöht und dazu geführt, dass auch der Abwärtstrendkanal der letzten Wochen nach unten verlassen worden sei. Auf Höhe des markanten Supports aus dem April 2025 bei 3.499 USD habe die Käuferseite diesen Schwung einzudämmen versucht, sei jedoch über einen Anstieg bis 3.689 USD nicht hinausgekommen. Aktuell nähere sich der Kurs erneut der Unterstützung bei 3.499 USD.
Ausblick
Ohne einen Wiedereintritt in den Abwärtstrendkanal sei aktuell nicht mit dem Start einer Erholung zu rechnen. Dieser wäre aktuell bei Kursen um 3.670 USD gelungen und könnte den Goldpreis schnell bis 3.721 USD und darüber bis 3.879 USD antreiben. Ein vorheriges Scheitern an der Trendkanalunterseite bzw. ein Abverkauf unter das Tief bei 3.499 USD dürften einen kurzen Dip bis 3.420 USD auslösen. An dieser Stelle könnte ein steiler Konter starten. Sollte dort allerdings eine bullische Gegenbewegung ausbleiben, stünden weitere Abgaben bis 3.325 USD und die Unterstützung bei 3.245 USD an.
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