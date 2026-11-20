Das Hoch aus dem April 2025 bei 3.499 USD sei eine der letzten Bastionen der Bullen, um sich gegen den Einbruch zur Wehr zu setzen. Sollte hier eine Bodenbildung ausbleiben, dürfte der Kurs weiter bis 3.420 USD und 3.380 USD einbrechen, ehe eine Erholung folgen könne. Darunter stünden Abgaben bis 3.320 USD an. Um jetzt eine Gegenbewegung zu starten, müsse sich der Kurs zwischen 3.480 USD und 3.515 USD stabilisieren und die Hürde bei 3.627 USD zurückerobern. Am unterschrittenen Abwärtstrendkanal bei ca. 3.685 USD könnte aber schon der nächste Einbruch bis 3.499 USD folgen.