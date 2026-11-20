Rückblick: Nach dem Bruch des bisherigen Jahrestiefs bei 3.942 USD hatte sich der Goldpreis im Rahmen seines Abwärtstrends kurz an der Unterstützungszone bei 3.879 USD stabilisiert, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.
Gold: Eine der letzten Bastionen - Chartanalyse
Charttechnik im Fokus
Am Mittwoch sei der Kurs allerdings bereits mit einer langen schwarzen Kerze unter die Zone gefallen und habe den Abverkauf direkt bis 3.721 USD fortgesetzt. Auch diese Zielmarke sei schon gestern gebrochen und am späten Abend das nächsttiefere Supportlevel bei 3.627 USD erreicht worden. Mit dem heutigen Tag habe der Goldpreis direkt unter der 3.627-USD-Marke eröffnet und setze seinen Abwärtstrend an das Unterstützungsniveau bei 3.499 USD fort.
Ausblick
Das Hoch aus dem April 2025 bei 3.499 USD sei eine der letzten Bastionen der Bullen, um sich gegen den Einbruch zur Wehr zu setzen. Sollte hier eine Bodenbildung ausbleiben, dürfte der Kurs weiter bis 3.420 USD und 3.380 USD einbrechen, ehe eine Erholung folgen könne. Darunter stünden Abgaben bis 3.320 USD an. Um jetzt eine Gegenbewegung zu starten, müsse sich der Kurs zwischen 3.480 USD und 3.515 USD stabilisieren und die Hürde bei 3.627 USD zurückerobern. Am unterschrittenen Abwärtstrendkanal bei ca. 3.685 USD könnte aber schon der nächste Einbruch bis 3.499 USD folgen.
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