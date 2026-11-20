Laut Bloomberg, wiedergegeben von Investing.com (Meldung 20.11.2026, 14:03 Uhr) und Seeking Alpha, prüft GTCR eine Übernahme und arbeitet dafür mit weiteren Finanzinvestoren zusammen, um die Finanzierung zu stemmen. Als Quelle nennt Bloomberg mit der Sache vertraute Personen. Die Partner im Konsortium sind nicht genannt. Eine Übernahme wäre laut Bericht einer der größten Leveraged Buyouts überhaupt. Zuvor hatte GTCR gemeinsam mit Clayton, Dubilier & Rice an einem Deal gearbeitet; diese Bemühung sei laut Bericht aufgegeben worden.

Eine Stellungnahme von Global Payments oder GTCR nennen die vorliegenden Berichte nicht. Einen Aufschlag auf den Kurs beziffert der Bericht ebenfalls nicht.