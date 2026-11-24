Givaudan Aktie: SMI-Gewinner auf Mehrjahreshoch-Kurs – der Duft-Riese bleibt gefragt

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 00:16 2 Min.

Die Givaudan Aktie steigt am Dienstag um 0,56 Prozent und gehört zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Anleger setzen auf defensive Qualität und auf ein Wachstum, das sich zuletzt klar beschleunigt hat.

Die Givaudan Aktie schließt am Dienstag 0,56 Prozent höher bei 4.097,00 Franken und zählt damit zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Der teuerste Titel im Leitindex profitierte davon, dass Anleger nach dem Ende der Nvidia-Rally defensive Qualitätswerte suchten. SMI-Gewinner des Tages Warum die Givaudan Aktie zulegt Eine eigene Nachricht fehlte am Dienstag. Die Givaudan Aktie stieg mit dem Sektor und setzt einen Lauf fort, der im Oktober begann. Der Schweizer Markt legte nach dem starken Wochenauftakt eine Pause ein. Technologie- und Halbleiterwerte wurden verkauft, defensive Schwergewichte hielten den SMI laut AWP stabil. Der Aromen- und Riechstoffhersteller aus Vernier bei Genf passt in dieses Muster: Seine Produkte stecken in Lebensmitteln, Getränken, Parfüms und Waschmitteln. Die Nachfrage danach schwankt wenig. Givaudan Aktie am 24.11.2026 +0,56 % Schlusskurs der Givaudan Aktie 4.097,00 CHF organisches Wachstum im dritten Quartal +8,6 % Umsatz nach neun Monaten 5,89 Mrd. CHF Quelle : comdirect (Schlusskurse 24.11.2026), Givaudan, dpa-AFX Givaudan Aktie: Das Wachstum hat sich beschleunigt Den Grundstein für die Stärke der Givaudan Aktie legten die Zahlen vom 13. Oktober. Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 8,6 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur mit 4,7 Prozent gerechnet. Auch das zuvor schwächelnde Aromengeschäft erholte sich. In den ersten neun Monaten kam Givaudan auf einen Umsatz von 5,89 Milliarden Franken, ein Plus von 2,6 Prozent in Franken. Nach den Zahlen sprang die Aktie binnen einer Woche um rund 14 Prozent nach oben. Was bei der Givaudan Aktie zu beachten ist Starker Franken: Organisch wächst Givaudan kräftig, in Franken bleibt davon deutlich weniger übrig.

Rohstoffkosten: Der Konzern muss gestiegene Kosten über Preiserhöhungen weitergeben.

Hohe Messlatte: Die Mittelfristziele sehen für 2026 bis 2030 ein organisches Wachstum von 4 bis 6 Prozent vor. Das dritte Quartal lag klar darüber und ist kaum der neue Normalfall. Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter? Der nächste große Termin für die Givaudan Aktie sind die Jahreszahlen Ende Januar 2027. Bis dahin dürfte der SMI-Gewinner von der Marktstimmung abhängen: Bleibt die Nervosität bei Technologiewerten, spricht das für defensive Titel wie Givaudan. Stammdaten der Givaudan Aktie Givaudan SA: ISIN CH0010645932, WKN 938427, Handelssymbol GIVN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GVDNY (OTC-ADR)

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