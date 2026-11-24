Die Givaudan Aktie schließt am Dienstag 0,56 Prozent höher bei 4.097,00 Franken und zählt damit zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Der teuerste Titel im Leitindex profitierte davon, dass Anleger nach dem Ende der Nvidia-Rally defensive Qualitätswerte suchten.
Givaudan Aktie: SMI-Gewinner auf Mehrjahreshoch-Kurs – der Duft-Riese bleibt gefragt
Die Givaudan Aktie steigt am Dienstag um 0,56 Prozent und gehört zu den fünf stärksten SMI-Gewinnern des Tages. Anleger setzen auf defensive Qualität und auf ein Wachstum, das sich zuletzt klar beschleunigt hat.
SMI-Gewinner des Tages
Warum die Givaudan Aktie zulegt
Eine eigene Nachricht fehlte am Dienstag. Die Givaudan Aktie stieg mit dem Sektor und setzt einen Lauf fort, der im Oktober begann.
Der Schweizer Markt legte nach dem starken Wochenauftakt eine Pause ein. Technologie- und Halbleiterwerte wurden verkauft, defensive Schwergewichte hielten den SMI laut AWP stabil. Der Aromen- und Riechstoffhersteller aus Vernier bei Genf passt in dieses Muster: Seine Produkte stecken in Lebensmitteln, Getränken, Parfüms und Waschmitteln. Die Nachfrage danach schwankt wenig.
Givaudan Aktie: Das Wachstum hat sich beschleunigt
Den Grundstein für die Stärke der Givaudan Aktie legten die Zahlen vom 13. Oktober. Im dritten Quartal wuchs der Konzern organisch um 8,6 Prozent. Analysten hatten im Schnitt nur mit 4,7 Prozent gerechnet. Auch das zuvor schwächelnde Aromengeschäft erholte sich. In den ersten neun Monaten kam Givaudan auf einen Umsatz von 5,89 Milliarden Franken, ein Plus von 2,6 Prozent in Franken. Nach den Zahlen sprang die Aktie binnen einer Woche um rund 14 Prozent nach oben.
Ausblick: Wie geht es mit der Givaudan Aktie weiter?
Der nächste große Termin für die Givaudan Aktie sind die Jahreszahlen Ende Januar 2027. Bis dahin dürfte der SMI-Gewinner von der Marktstimmung abhängen: Bleibt die Nervosität bei Technologiewerten, spricht das für defensive Titel wie Givaudan.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.