Die Gilead Sciences Aktie (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, US-Handelssymbol: GILD an der Nasdaq) steigt am Dienstag um 1,87 Prozent und gehört damit zu den fünf größten Nasdaq100 Gewinnern. Am Nachmittag notiert der Pharmakonzern laut Indikation bei rund 173,78 US-Dollar. Während die Chipwerte im Nasdaq 100 einbrechen, greifen Anleger bei defensiven Gesundheitswerten zu.
Gilead Sciences Aktie: Nasdaq100 Gewinner mit Plus 1,9 Prozent – Defensiver Pharmawert gefragt
Die Gilead Sciences Aktie legt am Dienstag um rund 1,9 Prozent zu und zählt zu den Nasdaq100 Gewinnern. Während Chipwerte abstürzen, suchen Anleger bei Pharma- und Biotech-Aktien Schutz. Unsere Analyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und was jetzt für und gegen die Aktie spricht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Stabilität in unruhigen Zeiten
Gilead meldet am Dienstag keine eigenen Neuigkeiten. Der Kursgewinn passt zu einer Umschichtung im Index: Nach dem Absturz der Chipwerte kaufen Anleger Aktien aus Branchen mit planbaren Erträgen. Gilead verdient vor allem mit Medikamenten gegen HIV, Hepatitis und Krebs. Diese Therapien werden langfristig verschrieben und hängen kaum von der Konjunktur ab.
Rotation aus Chipwerten
Gesundheitswerte profitieren, wenn Anleger aus Technologie umschichten.
Planbare Einnahmen
HIV-Medikamente bilden ein stabiles Fundament im Geschäft.
Breiter Therapiemix
Neben HIV spielen Krebsmedikamente eine wachsende Rolle.
Einordnung
Ruhiger Gewinner im nervösen Index
Ein Plus von knapp 2 Prozent ist unspektakulär, hat im aktuellen Umfeld aber Aussagekraft. Der Nasdaq100 Gewinner Gilead profitiert von seinem Ruf als verlässlicher Ertragswert, nicht von einer eigenen Nachricht. Dreht die Stimmung am Technologiemarkt wieder, kann diese Unterstützung schnell entfallen.
Häufige Fragen zur Gilead Aktie
Warum ist die Gilead Aktie Nasdaq100 Gewinner?
Die Gilead Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 1,9 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in defensive Pharmawerte um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Gilead Aktie?
Die ISIN lautet US3755581036, die WKN 885823. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel GILD gehandelt.
Wie hoch ist der Gewinn der Gilead Aktie?
Am Nachmittag notiert die Aktie laut Indikation bei rund 173,78 US-Dollar, ein Plus von 1,87 Prozent. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.
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