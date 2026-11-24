Warum ist die Gilead Aktie Nasdaq100 Gewinner?

Die Gilead Aktie steigt am 24. November 2026 um rund 1,9 Prozent. Anleger schichten aus fallenden Chipwerten in defensive Pharmawerte um. Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es nicht.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Gilead Aktie?

Die ISIN lautet US3755581036, die WKN 885823. Die Aktie wird an der Nasdaq unter dem Kürzel GILD gehandelt.

Wie hoch ist der Gewinn der Gilead Aktie?

Am Nachmittag notiert die Aktie laut Indikation bei rund 173,78 US-Dollar, ein Plus von 1,87 Prozent. Der Stand kann sich bis Handelsschluss ändern.