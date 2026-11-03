Gilead Sciences Aktie: HIV-Geschäft soll um 12% wachsen - Truist erhöht Kursziel und rät zum Kauf!

Allerdings bleiben auch Risiken bestehen. Die höhere Wachstumsprognose von 12% muss sich in der weiteren Geschäftsentwicklung bestätigen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Bewertung belasten. Zudem deutet der von Truist angesprochene "Reset" darauf hin, dass der Konzern auch Anpassungen in anderen Bereichen verkraften muss. Konkrete Details hierzu nennt die Aktienanalyse nicht.