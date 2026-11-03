Starke Quartalszahlen, beschleunigtes Wachstum und eine deutlich optimistischere Analystenbewertung: Bei Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) verdichten sich die positiven Signale.
Gilead Sciences Aktie: HIV-Geschäft soll um 12% wachsen - Truist erhöht Kursziel und rät zum Kauf!
Starke Quartalszahlen und eine auf 12% angehobene Wachstumsprognose für das HIV-Geschäft unterstreichen die Stärke des Biotechkonzerns und eröffnen weiteres Kurspotenzial
Die US-Investmentbank Truist hat ihr Kursziel für den Biopharmakonzern kräftig von 158 USD auf 181 USD angehoben und das Rating "buy" bestätigt. Analyst Gregory Renza sieht insbesondere im dynamischen HIV-Geschäft einen entscheidenden Wachstumstreiber. Nachdem Gilead Sciences im dritten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen hat, könnte die höhere Wachstumsprognose für das HIV-Portfolio der Aktie zusätzliche Aufmerksamkeit verschaffen.
Truist erhöht Kursziel auf 181 USD: Das steckt hinter der optimistischen Aktienanalyse
In seiner aktuellen Aktienanalyse vom 30. Oktober 2026 hat Truist-Analyst Gregory Renza das Kursziel für Gilead Sciences von bislang 158 USD auf 181 USD angehoben. Dies entspricht einer Steigerung um rund 14,6%. Gleichzeitig hält die Investmentbank am Rating "buy" fest und unterstreicht damit ihre weiterhin positive Einschätzung der Gilead Sciences Aktie.
Ausschlaggebend für die Neubewertung sind die überzeugenden Ergebnisse des dritten Quartals und die verbesserten Wachstumsaussichten im HIV-Geschäft. Besonders bemerkenswert ist, dass Truist die Erwartungen an die HIV-Sparte deutlich nach oben korrigiert hat. Für Gregory Renza gewinnt damit ein zentraler Geschäftsbereich des Biopharmakonzerns zusätzlich an Bedeutung.
Quartalszahlen überzeugen: Gilead Sciences übertrifft die Erwartungen doppelt
Gilead Sciences hat im dritten Quartal sowohl auf der Umsatzseite als auch beim Ergebnis besser abgeschnitten als vom Markt erwartet. Diese doppelte positive Überraschung bildet eine wichtige Grundlage für die optimistischere Aktienanalyse von Truist. Der Biopharmakonzern konnte damit zeigen, dass seine operative Entwicklung stärker ausfällt als zuvor prognostiziert.
Für Analyst Gregory Renza ist insbesondere die Kombination aus übertroffenen Quartalserwartungen und verbesserten Wachstumsperspektiven entscheidend. Denn während einzelne positive Ergebnisüberraschungen kurzfristig für Aufmerksamkeit sorgen können, kommt es für die längerfristige Bewertung vor allem darauf an, ob sich die Geschäftsdynamik nachhaltig fortsetzen lässt. Genau hier sieht Truist im HIV-Portfolio von Gilead Sciences einen wesentlichen Vorteil.
HIV-Geschäft beschleunigt sich: Wachstumsprognose steigt auf 12%
Der wichtigste Wachstumstreiber in der aktuellen Aktienanalyse von Truist ist das HIV-Geschäft von Gilead Sciences. Analyst Gregory Renza erwartet für diesen Bereich inzwischen ein Wachstum von 12%. Zuvor hatte seine Prognose lediglich bei 9% bis 10% gelegen. Damit hat sich die erwartete Wachstumsdynamik spürbar verbessert.
Diese Anhebung ist für die Bewertung von Gilead Sciences besonders relevant. Das HIV-Portfolio gehört zu den zentralen Geschäftsfeldern des Unternehmens und umfasst sowohl Medikamente zur Behandlung bestehender Infektionen als auch Produkte zur Prävention. Eine stärkere Entwicklung in beiden Bereichen kann dazu beitragen, die Umsatzbasis zu festigen und zusätzliche Ertragspotenziale zu erschließen.
Für Truist ist die verbesserte Wachstumsprognose deshalb mehr als nur eine kurzfristige Anpassung. Sie stärkt die Einschätzung, dass Gilead Sciences über einen belastbaren Wachstumstreiber verfügt, der auch über das aktuelle Quartal hinaus von Bedeutung bleiben könnte. Das erhöhte Kursziel von 181 USD und das bestätigte Rating "buy" spiegeln diesen Optimismus wider.
Behandlung und Prävention: Zwei Wachstumssäulen stärken die Perspektiven
Besonders positiv bewertet Truist, dass sich das Wachstum im HIV-Geschäft von Gilead Sciences sowohl auf die Behandlung als auch auf die Prävention erstreckt. Analyst Gregory Renza sieht darin eine wichtige Grundlage für die nachhaltige Geschäftsentwicklung des Biopharmakonzerns.
Die beiden Bereiche ergänzen sich strategisch: Während die HIV-Behandlung auf die medizinische Versorgung bereits infizierter Patienten ausgerichtet ist, verfolgt die Prävention das Ziel, Neuinfektionen zu verhindern. Für Gilead Sciences eröffnet diese breite Positionierung unterschiedliche Möglichkeiten, das bestehende Geschäft weiterzuentwickeln.
Nach Einschätzung von Truist könnte das anhaltende Wachstum in beiden Bereichen zudem helfen, negative Auswirkungen einer Neubewertung beziehungsweise Anpassung anderer Geschäftserwartungen abzufedern. Gregory Renza spricht in diesem Zusammenhang davon, dass die Stärke des HIV-Geschäfts einen solchen "Reset" auffangen könne. Welche konkrete Anpassung damit gemeint ist, wird in der vorliegenden Aktienanalyse allerdings nicht näher erläutert.
Gilead Sciences Aktie: Welche Chancen und Risiken sehen die Analysten?
Die aktuelle Aktienanalyse von Truist liefert mehrere Argumente für eine positive Einschätzung der Gilead Sciences Aktie. An erster Stelle stehen die besser als erwarteten Quartalsergebnisse, gefolgt von der angehobenen Wachstumsprognose für das HIV-Geschäft. Hinzu kommt die breite Aufstellung innerhalb der HIV-Behandlung und -Prävention, die nach Einschätzung von Gregory Renza eine wichtige Grundlage für nachhaltiges Wachstum bildet.
Allerdings bleiben auch Risiken bestehen. Die höhere Wachstumsprognose von 12% muss sich in der weiteren Geschäftsentwicklung bestätigen. Sollten die tatsächlichen Ergebnisse hinter den Erwartungen zurückbleiben, könnte dies die Bewertung belasten. Zudem deutet der von Truist angesprochene "Reset" darauf hin, dass der Konzern auch Anpassungen in anderen Bereichen verkraften muss. Konkrete Details hierzu nennt die Aktienanalyse nicht.
Mit dem Kursziel von 181 USD und dem Rating "buy" positioniert sich Truist dennoch klar auf der optimistischen Seite. Die Investmentbank setzt darauf, dass das anhaltende Wachstum im HIV-Geschäft mögliche Belastungen kompensieren und die langfristigen Perspektiven von Gilead Sciences stärken kann.
Fazit: Truist setzt auf nachhaltiges HIV-Wachstum und hebt Kursziel deutlich an
Die neue Aktienanalyse von Truist sendet ein positives Signal für die Gilead Sciences Aktie. Analyst Gregory Renza erhöht das Kursziel von 158 USD auf 181 USD und bestätigt das Rating "buy". Die Anhebung um rund 14,6% unterstreicht die gestiegenen Erwartungen an den Biopharmakonzern.
Besonders überzeugend ist aus Sicht von Truist die Kombination aus übertroffenen Quartalserwartungen und einer verbesserten Wachstumsprognose für das HIV-Geschäft. Mit einem erwarteten Plus von 12% entwickelt sich dieser Bereich stärker als bislang angenommen. Das anhaltende Wachstum bei Behandlung und Prävention könnte zudem helfen, Belastungen aus anderen Geschäftsfeldern abzufedern.
Für Anleger dürfte nun entscheidend sein, ob Gilead Sciences die höhere Wachstumsdynamik in den kommenden Quartalen bestätigen kann. Gelingt dies, könnte die operative Entwicklung die optimistische Einschätzung von Truist weiter untermauern. Mit dem Kursziel von 181 USD bleibt die Investmentbank jedenfalls klar zuversichtlich.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 03. November 2026
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