Gilead Sciences Aktie: Diese drei Milliarden-Hoffnungsträger könnten den nächsten Kursschub auslösen!

Nach Einschätzung von Argus könnte die Erfolgsgeschichte von Gilead Sciences allerdings gerade erst in ihre nächste Phase eintreten. Die Analysten identifizieren würden gleich mehrere vielversprechende Wirkstoffkandidaten in der Entwicklungspipeline, die langfristig das Potenzial besitzen würden, sich zu sogenannten Blockbustern mit einem Jahresumsatz von jeweils mindestens 1 Mrd. USD zu entwickeln. Zu den besonders aussichtsreichen Projekten zähle eine neuartige T-Zell-Therapie zur Behandlung des multiplen Myeloms, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Darüber hinaus arbeite Gilead Sciences an einer Kombinationstherapie für Erwachsene mit HIV, deren Viruslast bereits erfolgreich unterdrückt werde und die von einer bestehenden antiretroviralen Behandlung auf eine neue Therapie umgestellt werden sollten.