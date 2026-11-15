Argus habe das Kursziel für die Aktie des Gilead Sciences (ISIN: US3755581036, WKN 885823, Ticker-Symbol: GIS, Nasdaq-Symbol: GILD) von 165 auf 190 USD angehoben und das "buy"-Rating bestätigt. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal sei das Papier des Biopharma-Unternehmens auf neue historische Höchststände gestiegen. Verantwortlich dafür sei insbesondere die starke Geschäftsentwicklung in mehreren wichtigen Therapiebereichen. Besonders beeindruckend habe sich das HIV-Geschäft entwickelt, dessen Umsatz um 18% zugelegt habe. Auch die Sparte für Lebererkrankungen habe mit einem Wachstum von 13% überzeugt, während die Onkologieprodukte einen Umsatzanstieg von 9% verzeichnet hätten.
Gilead Sciences Aktie: Diese drei Milliarden-Hoffnungsträger könnten den nächsten Kursschub auslösen!
Argus erhöht Kursziel
Nach Einschätzung von Argus könnte die Erfolgsgeschichte von Gilead Sciences allerdings gerade erst in ihre nächste Phase eintreten. Die Analysten identifizieren würden gleich mehrere vielversprechende Wirkstoffkandidaten in der Entwicklungspipeline, die langfristig das Potenzial besitzen würden, sich zu sogenannten Blockbustern mit einem Jahresumsatz von jeweils mindestens 1 Mrd. USD zu entwickeln. Zu den besonders aussichtsreichen Projekten zähle eine neuartige T-Zell-Therapie zur Behandlung des multiplen Myeloms, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Darüber hinaus arbeite Gilead Sciences an einer Kombinationstherapie für Erwachsene mit HIV, deren Viruslast bereits erfolgreich unterdrückt werde und die von einer bestehenden antiretroviralen Behandlung auf eine neue Therapie umgestellt werden sollten.
Ein weiterer Hoffnungsträger sei eine innovative HIV-Behandlung, die lediglich zweimal jährlich injiziert werden müsste. Dabei werde der von Gilead Sciences entwickelte Kapsid-Inhibitor Lenacapavir mit zwei breit neutralisierenden Antikörpern kombiniert. Sollte sich dieses Behandlungskonzept in klinischen Studien bewähren und eine Zulassung erhalten, könnte es die HIV-Therapie erheblich vereinfachen. Für Argus würden damit nicht nur die überzeugenden aktuellen Wachstumszahlen, sondern auch die langfristigen Perspektiven der Medikamentenpipeline für die Aktie sprechen.
Mit dem erhöhten Kursziel und der bestätigten Kaufempfehlung unterstreiche Argus seine positive Einschätzung von Gilead Sciences. Die Kombination aus einem dynamisch wachsenden Kerngeschäft und potenziellen Milliardenmedikamenten könnte dem Biotechnologiekonzern zusätzliche Wachstumsimpulse verleihen. Die entscheidende Frage für Anleger laute nun: Wie viel von diesem künftigen Milliardenpotenzial sei bereits im Rekordkurs der Gilead Sciences-Aktie enthalten und wie viel Luft bleibe bis zum neuen Kursziel von 190 USD? (Analyse vom 12.11.2026)
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