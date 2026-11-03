Trotz der jüngsten Turbulenzen am US-Aktienmarkt ist die Aktie von Gilead Sciences Inc. (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker-Symbol: GIS, NASDAQ-Symbol: GILD) zuletzt auf Rekordhochs geklettert, so Finanzjournalist Egmond Haidt in einer aktuellen Veröffentlichung bei BNP Paribas.
Gilead Sciences Aktie: Das Geschäft brummt wie schon lange nicht mehr - Prognose zum dritten Mal erhöht
Ein Umsatzsprung von 18% im HIV-Geschäft, ein freier Cashflow von 4,8 Milliarden USD und die bereits dritte Prognoseanhebung für 2026 treiben den Biotechkonzern an
Für Rückenwind hätten die 9-Monats-Zahlen vom 29. Oktober gesorgt. Sie hätten einmal mehr gezeigt, wie sehr das Geschäft des US-Biotech-Konzerns floriere, woraufhin Vorstandschef Daniel O'Day einmal mehr die Prognose angehoben habe.
Im dritten Quartal sei der Konzernumsatz um 7% auf 8,30 Milliarden Dollar gestiegen. Während die Lizenz- und sonstigen Einnahmen eingebrochen seien, seien die Produktumsätze um 13% auf 8,29 Milliarden Dollar geklettert.
Dabei habe das Kerngeschäft, also die Produktumsätze bereinigt um das Covid19-Medikament Veklury, um stattliche 16% auf 8,20 Milliarden Dollar zugelegt, das sei das stärkste Wachstum seit 2015 gewesen. Hingegen seien die Veklury-Einnahmen um 69% auf nur noch 86 Millionen Dollar eingebrochen.
Wachstumsmotor sei das Geschäft mit HIV-Präparaten gewesen, dessen Einnahmen um 18% auf 6,25 Milliarden Dollar gestiegen seien - das sei das stärkste Wachstum seit dem vierten Quartal 2018 gewesen. Grund seien Preiserhöhungen und die höhere Nachfrage gewesen, während gleichzeitig Kunden ihre Läger aufgestockt hätten.
Dabei seien die Einnahmen mit dem Präparat Biktarvy, dem mit weitem Abstand größten Umsatzlieferanten aus dem HIV-Bereich, um 10% auf 4,1 Milliarden Dollar geklettert. Zudem hätten die Umsätze mit Präparaten gegen Leberkrankheiten um 13% auf 927 Millionen Dollar zugelegt, während Krebsprodukte ein Einnahmeplus von 9% auf 860 Millionen Dollar verbucht hätten.
Wegen kräftig gestiegener Kosten, vor allem für Forschung und Entwicklung sowie den Vertrieb, sei der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) auf Konzernebene allerdings um lediglich 6,3% auf 4,17 Milliarden Dollar gestiegen. Damit habe die Marge von 50,5 auf 50,2% leicht nachgegeben.
Die Entwicklung beim Cashflow sei hingegen erfreulich gewesen: jener aus dem operativen Geschäft sei deutlich gestiegen, auf 5,0 Milliarden Dollar. Abzüglich der Investitionen von 237 Millionen Dollar habe ein Free Cashflow von 4,8 Milliarden Dollar zu Buche gestanden. Das Management habe die Aktionäre an den guten Ergebnisse teilhaben lassen und dabei 1,0 Milliarden Dollar an Dividenden gezahlt, sowie für 370 Millionen Dollar Aktien zurückgekauft.
Prognose erneut angehoben
Auf der Analystenkonferenz habe sich das Management sehr zufrieden mit den Ergebnissen gezeigt und die Prognose für das Jahr 2026 erneut nach oben geschraubt - das sei die dritte Anhebung in diesem Jahr gewesen. So sollten die Produktumsätze 31,0 bis 31,3 Milliarden Dollar erreichen, statt der zuvor geplanten 30,1 bis 30,4 Milliarden Dollar.
Dabei sollten die Einnahmen aus dem Kerngeschäft auf 30,7 bis 31,0 Milliarden Dollar klettern, statt der zuvor avisierten 29,8 bis 30,1 Milliarden Dollar. Das entspreche einer Anhebung um 900 Millionen Dollar, seit dem Ausblick vom Februar sei die Prognose damit um insgesamt 1,65 Milliarden Dollar nach oben geschraubt worden. Grund für die jüngste Anhebung sei, dass das Geschäft mit HIV-Präparaten noch besser laufe als ohnehin erwartet.
Allerdings habe das Management nun einen bereinigten Verlust je Aktie von 0,85 bis 1,20 Dollar prognostiziert, statt des zuvor erwarteten Verlusts von 0,30 bis 0,65 Dollar. Grund seien zusätzliche Belastungen für Forschung und Entwicklung aus einem für das vierte Quartal 2026 erwarteten Zukauf eines Präparats von PepStar Therapeutics sowie aus der Kooperation mit Vir Biotechnology von insgesamt 0,80 Dollar je Aktie. Damit würden sich diese speziellen Belastungen für mehrere Akquisitionen für das Gesamtjahr auf insgesamt 9,95 Dollar summieren.
Würde man die Belastungen aus den Übernahmen herausrechnen, stünde ein bereinigter Gewinn je Aktie von 8,75 bis 9,10 Dollar zu Buche, statt der zuvor geplanten 8,50 bis 8,85 Dollar. Die Mitte der Spanne (8,93 Dollar) würde einen Anstieg um 10% gegen über 2025er-Wert von 8,15 Dollar bedeuten. Im Klartext: Operativ laufe es um 0,25 Dollar je Aktie besser als zuvor erwartet.
Allerdings habe das Unternehmen gewarnt, dass die US-Bundesbehörde Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) angekündigt habe, dass die Bezahlung für Biktarvy ab 1. Januar 2028 um 38% auf 2.600 Dollar pro Monat gesenkt werde. Das werde die Biktarvy-Einnahmen im Jahr 2028 um rund 1,5 Milliarden Dollar verringern. Aufgrund von Innovationen im HIV-Portfolio sollten die gesamten Einnahmen im HIV-Bereich im Jahr 2028 gegenüber 2027 dennoch steigen.
Zudem sollten die Umsätze auch in anderen Bereichen wie etwa Krebs zulegen, womit sowohl die Produktumsätze als auch der Gewinn je Aktie im Jahr 2028 gegenüber 2027 zulegen sollten.
So sähen die Schätzungen aus
Analysten würden für 2026 einen Umsatzanstieg von 6,1% auf 31,25 Milliarden Dollar prognostizieren, 2027 solle es um 7,2% auf 33,51 Milliarden Dollar nach oben gehen. Allerdings solle das bereinigte Ebit 2026 um 82,3% auf 2,34 Milliarden Dollar einbrechen. Hingegen solle es 2027 auf 16,41 Milliarden Dollar nach oben schießen - das Siebenfache des 2026er-Niveaus. Damit solle die Marge von 44,8 auf 7,5% für 2026 einbrechen, um 2027 auf 49,0% nach oben zu schießen. Allerdings liege die Marge damit immer noch meilenweit unter dem Spitzenniveau früherer Jahre von mehr als 60%.
Wie gehe es weiter mit der Aktie?
Im Zuge der Rekordfahrt der Aktie sei der Börsenwert auf 211,7 Milliarden Dollar gestiegen. Inklusive der Nettoschulden von 19,8 Milliarden Dollar liege der Enterprise Value (EV) bei 231,5 Milliarden Dollar. Das entspreche dem 14,1-Fachen des von Analysten für 2027 prognostizierten Ebit. Das sei nach Meinung von Egmond Haidt keine zu hohe Bewertung, sondern lasse vielmehr Spielraum nach oben. So könne sich das Umsatzwachstum nach Meinung von Egmond Haidt durchaus sehen lassen, während sich die Marge 2027 kräftig erholen solle. Und das 2027er-KGV liege bei 16,9.
"Meiner Meinung nach dürfte die Rekordfahrt der Gilead-Aktie weitergehen, schließlich könnten Investoren auf eine anhaltend erfreuliche Geschäftsentwicklung setzen", so Finanzjournalist Egmond Haidt in einer aktuellen Veröffentlichung bei BNP Paribas. (Analyse vom 02.11.2026)
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