Gilead Sciences Aktie: Das Geschäft brummt wie schon lange nicht mehr - Prognose zum dritten Mal erhöht

Analysten würden für 2026 einen Umsatzanstieg von 6,1% auf 31,25 Milliarden Dollar prognostizieren, 2027 solle es um 7,2% auf 33,51 Milliarden Dollar nach oben gehen. Allerdings solle das bereinigte Ebit 2026 um 82,3% auf 2,34 Milliarden Dollar einbrechen. Hingegen solle es 2027 auf 16,41 Milliarden Dollar nach oben schießen - das Siebenfache des 2026er-Niveaus. Damit solle die Marge von 44,8 auf 7,5% für 2026 einbrechen, um 2027 auf 49,0% nach oben zu schießen. Allerdings liege die Marge damit immer noch meilenweit unter dem Spitzenniveau früherer Jahre von mehr als 60%.