Der Analyst von William Blair & Co, Andy Hsieh, nimmt die Gilead Sciences-Aktie (ISIN: US3755581036, WKN: 885823, Ticker: GILD) mit dem Rating "outperform" in die Bewertung auf.
Gilead Aktie: William Blair startet mit "outperform" – das spricht für den HIV-Spezialisten
William Blair startet Gilead mit "outperform" und sieht Wachstumschancen bei Krebsmedikamenten.
Gileads langjährige Führungsrolle in der HIV-Therapie und das breite Angebot zugelassener Medikamente für weitere Erkrankungen gäben ihm "Zuversicht, dass die Umsätze kurz- wie langfristig robust bleiben". Gilead dürfte seine führende Stellung in der HIV-Behandlung behaupten und zugleich sein Geschäft mit Krebsmedikamenten sowie in weiteren Therapiegebieten ausbauen.
Auch in einem Abschwung sei Gilead gut aufgestellt, unabhängig davon, ob die Schwäche den Gesundheitssektor, die Gesamtwirtschaft oder beide zugleich betreffe.
Der Analyst von William Blair, Andy Hsieh, stuft die Gilead Sciences-Aktie damit erstmals als "outperform" ein. (Analyse vom 24.11.2026)
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