Gileads langjährige Führungsrolle in der HIV-Therapie und das breite Angebot zugelassener Medikamente für weitere Erkrankungen gäben ihm "Zuversicht, dass die Umsätze kurz- wie langfristig robust bleiben". Gilead dürfte seine führende Stellung in der HIV-Behandlung behaupten und zugleich sein Geschäft mit Krebsmedikamenten sowie in weiteren Therapiegebieten ausbauen.