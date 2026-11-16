Wenn die Wall Street Sicherheit sucht, landet sie oft bei Gilead: Die Gilead Aktie ist am Montagmorgen einer der größten Nasdaq100 Gewinner. Gegen 9:45 Uhr Ortszeit (15:45 Uhr MEZ) notiert das Papier bei 170,54 US-Dollar und damit 1,46 Prozent über dem Freitagsschluss von 168,08 Dollar. Gilead Sciences wird an der Nasdaq unter dem Kürzel GILD gehandelt, die ISIN lautet US3755581036.
Gilead Aktie Nasdaq100 Gewinner: HIV-Milliarden als Schutzschild – greift der Biotech-Riese jetzt das Rekordhoch an?
Die Gilead Aktie zählt am Montagmorgen zu den größten Nasdaq100 Gewinnern: Gegen 9:45 Uhr Ortszeit steigt sie um 1,46 Prozent auf 170,54 US-Dollar. Ohne eigene Nachricht profitiert der HIV-Spezialist von der Flucht aus Chipwerten – und liegt seit Jahresbeginn rund 40 Prozent im Plus.
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Im Gesamtmarkt geht es derweil abwärts: Der Nasdaq 100 verlor bis 10:02 Uhr New Yorker Zeit (16:02 Uhr MEZ) 1,92 Prozent auf 27.407,62 Punkte. Die Führungskrise bei Nvidia vor den Quartalszahlen am Dienstag drückt Chip- und KI-Werte, Speicherhersteller wie Micron und Sandisk verlieren mehr als fünf Prozent.
Die Frage des Tages
Warum steigt die Gilead Aktie heute trotz Tech-Ausverkauf?
Eine Unternehmensmeldung oder eine Analystenstudie zu Gilead liegt für diesen Montag nicht vor. Das Plus fügt sich in ein Muster, das sich schon in der Vorwoche zeigte.
Muster der Vorwoche
Als die Nachricht vom Rücktritt Jensen Huangs die Märkte erschütterte, legten große Pharma- und Biotechwerte zu – Gilead, Johnson & Johnson, AbbVie, Eli Lilly und Amgen stiegen, während der Nasdaq deutlich nachgab. Marktbeobachter sprachen von defensiven Käufen.
Defensive Umschichtung
Dass sich dieses Muster am Montag wiederholt, ist eine Einordnung der Redaktion: Gilead verdient den Großteil seines Geldes mit HIV-Medikamenten, deren Nachfrage unabhängig von KI-Investitionszyklen ist.
Investorenkonferenzen am Dienstag
Am 17. November präsentiert Gilead auf der UBS Global Biopharma Conference und der Jefferies Global Healthcare Conference. Anfang Dezember folgen Auftritte bei Citi und Evercore.
Fundamentaldaten
Wie stark ist das Geschäft hinter der Gilead Aktie?
Die Zahlen zum dritten Quartal, vorgelegt am 29. Oktober, übertrafen die Erwartungen deutlich. Der Gesamtumsatz stieg um sieben Prozent auf 8,30 Milliarden Dollar, die Produktumsätze legten um 13 Prozent zu, ohne das Covid-Mittel Veklury sogar um 16 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte 2,55 Dollar. Treiber ist das HIV-Geschäft mit 6,25 Milliarden Dollar Umsatz und einem Plus von 18 Prozent.
|Produkt
|Umsatz Q3 2026
|Vorjahr / Veränderung
|HIV gesamt
|6,25 Mrd. USD
|+18 %
|Biktarvy
|4,06 Mrd. USD
|+10 %
|Descovy
|1,05 Mrd. USD
|+49 %
|Yeztugo
|305 Mio. USD
|39 Mio. USD
Quelle: Gilead Sciences, Q3-Bericht vom 29.10.2026 (SEC 8-K)
Besonders die Prophylaxe-Spritze Yeztugo zeigt, wo das nächste Wachstum herkommen soll: Ihr Umsatz hat sich binnen Jahresfrist fast verachtfacht. Für 2026 hob Gilead die Prognose für die Produktumsätze von 30,1 bis 30,4 auf 31,0 bis 31,3 Milliarden Dollar an. Bei der bereinigten Gewinnprognose schlagen hohe Sonderbelastungen aus übernommener Forschung durch.
Ausblick
Was sollten Anleger bei der Gilead Aktie jetzt beachten?
Mit gut 170 Dollar fehlen der Gilead Aktie nur noch rund dreieinhalb Prozent bis zum 52-Wochen-Hoch bei 176,58 Dollar, das Anfang November erreicht wurde. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund neun Prozent zu Buche. Die Bewertung ist mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17 moderat, die Dividende von 0,82 Dollar je Quartal entspricht einer Rendite von knapp zwei Prozent. Wichtige Termine sind die Konferenzen am Dienstag sowie die Jahreszahlen, deren Termin noch nicht feststeht; im Vorjahr berichtete Gilead am 10. Februar.
Häufige Fragen zur Gilead Aktie
Warum steigt die Gilead Aktie heute? Ohne eigene Unternehmensnachricht: Gegen 9:45 Uhr ET lag die Aktie 1,46 Prozent im Plus, weil Anleger aus Chip- und KI-Werten in defensive Gesundheitstitel umschichten (Einordnung der Redaktion).
Unter welchem Kürzel und welcher ISIN wird die Gilead Aktie gehandelt? An der Nasdaq unter dem Ticker GILD, die ISIN lautet US3755581036.
Wie hoch ist die Dividende von Gilead? Gilead zahlt 0,82 Dollar je Aktie und Quartal; das entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von knapp zwei Prozent.
Welche Termine stehen bei Gilead an? Die Investorenkonferenzen von UBS und Jefferies am 17. November, Citi am 1. Dezember und Evercore am 2. Dezember.
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