Gilead Aktie Nasdaq100 Gewinner: HIV-Milliarden als Schutzschild – greift der Biotech-Riese jetzt das Rekordhoch an?

Mit gut 170 Dollar fehlen der Gilead Aktie nur noch rund dreieinhalb Prozent bis zum 52-Wochen-Hoch bei 176,58 Dollar, das Anfang November erreicht wurde. Auf Monatssicht steht ein Plus von rund neun Prozent zu Buche. Die Bewertung ist mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 17 moderat, die Dividende von 0,82 Dollar je Quartal entspricht einer Rendite von knapp zwei Prozent. Wichtige Termine sind die Konferenzen am Dienstag sowie die Jahreszahlen, deren Termin noch nicht feststeht; im Vorjahr berichtete Gilead am 10. Februar.