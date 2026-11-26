Es geht aufwärts – aber so langsam, dass es kaum jemand merkt. Das Konsumklima für Dezember liegt bei minus 30,2 Punkten, wie das Nürnberg Institut für Marktentscheidungen (NIM) am Donnerstag um 8:00 Uhr mitteilte. Das sind 0,7 Punkte mehr als im November, dessen Wert zugleich auf minus 30,9 Punkte nach unten korrigiert wurde. Die Forscher selbst überschreiben ihre Mitteilung mit einem Satz, der dem Einzelhandel nicht gefallen wird: wenig Rückenwind für das Weihnachtsgeschäft.
GfK-Konsumklima steigt auf minus 30,2 Punkte: „Wenig Rückenwind für das Weihnachtsgeschäft“ – und die Inflationsangst ist zurück
Das Konsumklima in Deutschland hat sich für Dezember leicht auf minus 30,2 Punkte verbessert, nach revidiert minus 30,9. Die Sparneigung sinkt zum zweiten Mal in Folge, die Kauflaune zieht aber kaum an. Zum ersten Mal seit sieben Monaten fallen die Konjunkturerwartungen, die Preissorgen wachsen. Was die Zahlen einen Tag vor Black Friday für Handels-, Konsum- und Autoaktien und für die EZB bedeuten.
Die Einordnung
Getroffen, verfehlt – oder beides?
Wie man die Zahl bewertet, hängt von der Messlatte ab. Gegenüber der optimistischsten Prognose von minus 29,9 Punkten ist sie eine leichte Enttäuschung. Die von Dow Jones befragten Volkswirte hatten exakt minus 30,2 Punkte erwartet, pessimistischere Schätzungen lagen bei minus 32. Unterm Strich: keine Überraschung, kein Durchbruch. Der Indikator bleibt weit im negativen Bereich und nach Angaben des Instituts auch im Vergleich zum Vorjahr auf niedrigem Niveau.
Die Details
Vier Signale unter der Oberfläche
Spannender als der Gesamtwert sind die Bausteine, aus denen er sich zusammensetzt. Sie zeigen ein Land, das etwas weniger spart, aber deshalb noch lange nicht mehr kauft.
Sparneigung sinkt zum zweiten Mal in Folge
Das ist der wichtigste Grund für die Verbesserung. Wer weniger auf die hohe Kante legen will, hat mehr für den Konsum übrig. Rechnerisch stützt das den Indikator.
Anschaffungsneigung legt nur minimal zu
Die Bereitschaft zu größeren Käufen bewegt sich kaum. Sie verharrt damit in dem Tief, in dem sie seit rund vier Jahren steckt. Genau hier müsste sich etwas tun, damit aus besserer Stimmung Umsatz wird.
Einkommenserwartung stabilisiert sich
Die Verbraucher schätzen ihre finanzielle Zukunft etwas weniger düster ein. Der Indikator steigt leicht, bleibt aber auf niedrigem Niveau.
Konjunkturerwartung fällt erstmals wieder
Nach sechs Anstiegen in Folge geht der Blick auf die Gesamtwirtschaft leicht zurück. Ausgerechnet der Teil der Umfrage, der zuletzt Hoffnung machte, dreht.
Das Warnsignal
Die Preiserwartungen steigen weiter
Die vielleicht wichtigste Aussage der Umfrage steht nicht im Gesamtindikator.
Die Inflationssorgen nehmen laut NIM wieder zu, die Preiserwartungen der Verbraucher setzen ihren vorsichtigen Aufwärtstrend fort. Das ist mehr als eine Stimmungsnotiz. Frühere Analysen des Instituts zeigen, dass die Einkommenserwartungen eng an die erwartete Inflation gekoppelt sind: Wer mit steigenden Preisen rechnet, traut seiner Kaufkraft nicht. Bei einer Teuerung von 4,0 Prozent im Euroraum im Oktober ist diese Sorge nachvollziehbar.
Für die Europäische Zentralbank sind steigende Preiserwartungen der Haushalte ein Argument, das Gewicht hat. Sie stützen die Position jener im Rat, die am 17. Dezember die Zinsen anheben wollen. Um 13:30 Uhr erscheint heute das Protokoll der Oktobersitzung.
Die Folgen für Aktien
Was das für Handel, Konsum und Autos bedeutet
An der Börse dürfte die Zahl heute im Schatten der Erholung stehen, die der DAX nach der späten Wende an der Wall Street nachholt. Vorbörslich wurde der Leitindex rund 2 Prozent höher bei 25.200 Punkten gesehen. Für einzelne Branchen ist die Botschaft dennoch klar.
Einzelhandel und Onlinehandel
Kein Rückschlag, aber auch kein Schub. Preisbewusste Kunden reagieren auf Rabatte – der Black Friday am Freitag dürfte deshalb Umsatz bringen, aber auf Kosten der Margen.
Autobauer und Möbel
Solange die Anschaffungsneigung nicht anzieht, bleiben große Käufe aufgeschoben. Für Hersteller langlebiger Konsumgüter ist das der entscheidende Teilindikator.
Nebenwerte
MDAX und SDAX mit ihren stärker auf den deutschen Markt ausgerichteten Unternehmen hängen enger an der Binnennachfrage als der international aufgestellte DAX.
Banken
Eine sinkende Sparneigung bei schwacher Kauflaune bedeutet wenig Dynamik im Konsumentenkredit. Um 10:00 Uhr veröffentlicht die EZB die Daten zur Kreditvergabe.
Häufige Fragen zum GfK-Konsumklima
Wie hoch ist das GfK-Konsumklima aktuell?
Für Dezember 2026 liegt es bei minus 30,2 Punkten. Das sind 0,7 Punkte mehr als der revidierte Novemberwert von minus 30,9.
Warum ist das Konsumklima gestiegen?
Vor allem, weil die Sparneigung zum zweiten Mal in Folge leicht gesunken ist. Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung legten nur geringfügig zu.
Was bedeutet das für das Weihnachtsgeschäft?
Das Institut spricht von wenig Rückenwind. Die Stimmung stabilisiert sich, bleibt aber auf niedrigem Niveau.
Wann kommt das nächste Konsumklima?
Am Freitag, 18. Dezember 2026, um 8:00 Uhr.
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