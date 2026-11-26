Die Inflationssorgen nehmen laut NIM wieder zu, die Preiserwartungen der Verbraucher setzen ihren vorsichtigen Aufwärtstrend fort. Das ist mehr als eine Stimmungsnotiz. Frühere Analysen des Instituts zeigen, dass die Einkommenserwartungen eng an die erwartete Inflation gekoppelt sind: Wer mit steigenden Preisen rechnet, traut seiner Kaufkraft nicht. Bei einer Teuerung von 4,0 Prozent im Euroraum im Oktober ist diese Sorge nachvollziehbar.

Für die Europäische Zentralbank sind steigende Preiserwartungen der Haushalte ein Argument, das Gewicht hat. Sie stützen die Position jener im Rat, die am 17. Dezember die Zinsen anheben wollen. Um 13:30 Uhr erscheint heute das Protokoll der Oktobersitzung.