Die Gerresheimer Aktie (ISIN: DE000A0LD6E6, FSE: GXI) geht nahe ihrem Jahreshoch in die nächsten Zahlen. Am 18. November schloss sie auf Xetra bei 33,20 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 33,98 Euro (26. Oktober). Im Dezember legt der Pharmaverpacker die endgültige Mitteilung zum dritten Quartal vor, der Geschäftsbericht 2026 folgt laut Finanzkalender im März 2027. Die Gerresheimer Aktienprognose hängt damit an der Frage, ob das stärkere vierte Quartal liefert, was die Aktie schon vorwegnimmt.
Gerresheimer Aktienanalyse: Aktie vor Zahlen nahe Jahreshoch - ist der Turnaround schon eingepreist?
Die Gerresheimer Aktie notiert bei rund 33 Euro und damit über fast allen Kurszielen. Die Gerresheimer Aktienanalyse zeigt, was vor den nächsten Zahlen im Dezember zählt und wo die Gerresheimer Aktienprognose der Analysten steht.
Zahlen
Q3 2026: Umsatz wächst, Marge bleibt unter Druck
Die vorläufigen Q3-Zahlen vom 30. Oktober zeigten mehr Umsatz, aber weniger Ergebnis. Der Umsatz lag laut Berichten rund 6% über den Erwartungen, die Aktie stieg zeitweise um mehr als 3%.
|Segment
|Umsatz Q3
|Bereinigtes EBITDA Q3
|Containment & Delivery Systems
|313 Mio. €
|77 Mio. € (24,5%)
|Primary Injectable Solutions
|123 Mio. €
|15 Mio. €
|Moulded Glass
|169 Mio. €
|17 Mio. €
Umsatz inklusive zum Verkauf stehender Bereiche.
Quelle: Gerresheimer, vorläufige Q3-Zahlen
Das Management erwartet ein stärkeres Schlussquartal mit weiterer Ergebnisverbesserung und bestätigt die Prognose 2026. Rechnerisch muss das vierte Quartal dafür deutlich über 103 Mio. Euro bereinigtem EBITDA liegen, denn nach neun Monaten stehen 272 Mio. Euro nach 331 Mio. Euro im Vorjahr zu Buche. Gerresheimer Aktie Prognose: Der Treiber sind Drug-Delivery-Devices, belastet wird das Ergebnis durch das Glasgeschäft mit Lagerabbau und geringer Auslastung.
Die Sonderthemen
Glaubwürdigkeit und Portfolioumbau
Bilanz-Verschiebung 2026
Der Jahresabschluss war wegen laufender Untersuchungen verschoben worden. Berenberg senkte im Februar das Kursziel auf 20 Euro und hob es nach der Veröffentlichung auf 24 Euro an.
Verkauf der Kunststoffsparte PPP
Der Abschluss ist für das erste Quartal 2027 geplant und soll den Konzern fokussieren.
Nächster Termin
Gerresheimer tritt am 2. Dezember auf der Berenberg European Conference in London auf.
Analysten
Die Gerresheimer Aktienprognose der Banken
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|JPMorgan
|Overweight
|46,00 €
|29.10.2026
|UBS
|Neutral
|28,50 €
|30.10.2026
|Bernstein
|Market-Perform
|28,70 €
|02.11.2026
|Deutsche Bank
|Hold
|28,00 €
|04.11.2026
|Jefferies
|Hold
|26,80 €
|30.10.2026
|Berenberg
|Hold
|24,00 €
|03.09.2026
Quelle: dpa-AFX-Analyser via finanzen.net; Stand 4.11.2026
Der Durchschnitt liegt je nach Anbieter bei 27,77 bis 28,71 Euro, die Spanne bei 12 bis 46 Euro. Die Mehrheit der Analysten rät zum Halten, die Gerresheimer Aktie notiert damit rund 15% über dem Konsens. Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose ab.
Chartbild
Wie steht die Gerresheimer Aktie technisch da?
Beschreibend: Die Gerresheimer Aktie liegt nahe dem Jahreshoch bei 33,98 Euro, das zugleich als Widerstand gilt. Unterstützung bietet die Marke um 31,00 Euro, bei der die Aktie am 5. November unter die 20-Tage-Linie gefallen war. Laut boerse.de besteht seit Ende Juni ein Aufwärtstrend. Über zehn Jahre hat die Aktie dennoch 53,5% verloren.
FAQ
Häufige Fragen zur Gerresheimer Aktie
Wann kommen die nächsten Zahlen? Im Dezember folgt die endgültige Q3-Mitteilung, der Geschäftsbericht 2026 im März 2027.
Wie lautet die Gerresheimer Aktienprognose der Analysten? Überwiegend Halten bei einem Durchschnittskursziel von rund 28 Euro.
Was treibt das Geschäft? Der Boom bei GLP-1- und Biologika-Präparaten und neue Kapazitäten bei Drug-Delivery-Systemen wie Pens und Autoinjektoren.
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