Die Gerresheimer Aktie (ISIN: DE000A0LD6E6, FSE: GXI) geht nahe ihrem Jahreshoch in die nächsten Zahlen. Am 18. November schloss sie auf Xetra bei 33,20 Euro, das 52-Wochen-Hoch liegt bei 33,98 Euro (26. Oktober). Im Dezember legt der Pharmaverpacker die endgültige Mitteilung zum dritten Quartal vor, der Geschäftsbericht 2026 folgt laut Finanzkalender im März 2027. Die Gerresheimer Aktienprognose hängt damit an der Frage, ob das stärkere vierte Quartal liefert, was die Aktie schon vorwegnimmt.