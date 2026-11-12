Gerresheimer Aktie: Umsatz überrascht, Gewinne enttäuschen

Die Erlöse hätten um 8 Prozent auf 605 Mio. Euro zugelegt. Treiber sei vor allem die hohe Nachfrage nach Arznei-Abgabesystemen gewesen. Anders beim Ergebnis. Das bereinigte Ebitda sei von 106 auf 103 Mio. Euro gesunken. Auch der Free Cashflow sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Damit setze sich ein bekanntes Muster fort: Beim Umsatz laufe es, Profitabilität und Mittelzufluss würden dagegen hinterherhinken. Belastend hätten unter anderem Lagerabbau-Effekte bei Kunden sowie eine schwächere Entwicklung in den Bereichen Röhrenglas Europa und Behälterglas gewirkt. Dennoch halte das Management an seinen Jahreszielen fest. Um diese zu erreichen, werde nun allerdings ein deutlich stärkeres Schlussquartal benötigt. Die Begeisterung an der Börse habe sich deshalb in Grenzen gehalten. Auch Analysten würden vorsichtig bleiben. Trotz der Fortschritte gegenüber dem Vorquartal würden die Experten weiterhin Fragezeichen bei der langfristigen Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens sehen. Große Kurssprünge seien der Aktie daher zunächst wohl nicht zuzutrauen. (Ausgabe 45/2026)