George Soros Depot: Intel-Position ver-27-facht, Nvidia reduziert – und eine Milliardenwette gegen Öl

aktiencheck.de Redaktion 23.11.2026, 15:05 3 Min.

Der Fonds der Investorenlegende George Soros überrascht gleich doppelt. Die Intel Aktie wurde zur größten Einzelaktie im Depot, die Position wuchs auf das 27-Fache. Bei der Nvidia Aktie nahm Soros Fund Management dagegen Gewinne mit. Die größte Position überhaupt ist aber eine Wette auf fallende Energiewerte. Was die neue Pflichtmeldung zeigt.

Bild: Coolcaesar / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (Zuschnitt ohne Logo aus Medium 4386)

Wer bei George Soros an große Währungswetten denkt, liegt nicht falsch. Die neue 13F-Meldung von Soros Fund Management zeigt aber auch einen entschlossenen Aktienkäufer. Im dritten Quartal baute der Fonds seine Position in der Intel Aktie auf 2,83 Millionen Stück aus, mehr als das 27-Fache des Vorquartals. Mit 340 Millionen Dollar ist Intel jetzt die größte Einzelaktie im Depot. Gleichzeitig verkaufte der Fonds knapp ein Fünftel seiner Nvidia-Aktien. Ausbau der Intel-Position 27-fach Abbau der Nvidia-Position −19,3 % gemeldeter Depotwert 8,5 Mrd. $ Positionen im Depot 263 Quelle : Soros Fund Management, Form 13F zum 30. September 2026; Medienberichte Die Chipwette Intel und Speicher statt Nvidia Soros bleibt im Chipsektor, setzt aber auf andere Namen. Bei der Nvidia Aktie verkaufte der Fonds 205.813 Stück und hält noch 858.822 im Wert von rund 196 Millionen Dollar. Aufgestockt wurde dagegen Micron, um knapp 59 Prozent, und neu im Depot ist der südkoreanische Speicherchip-Hersteller SK Hynix. Auch bei anderen Tech-Riesen wurde reduziert: Microsoft um rund 36 Prozent, Amazon um knapp 11 Prozent. Eine Randnotiz mit Symbolwert: Von den Aktien von Berkshire Hathaway verkaufte der Fonds ein Viertel. Die Makrowette Gegen Öl, für Staatsanleihen Die größten Positionen im Depot sind keine Aktien, sondern Optionen. Auf Platz eins stehen Verkaufsoptionen auf einen Fonds mit US-Energieaktien, die Position wurde mehr als vervierfacht. Auf Platz drei folgen Verkaufsoptionen auf einen Fonds mit Öl- und Gasförderern. Solche Optionen gewinnen an Wert, wenn die Kurse fallen. Neu hinzugekommen sind Kaufoptionen auf US-Staatsanleihen und Versorger. Das Bild dahinter: Soros Fund Management rechnet offenbar mit schwächeren Energiewerten und sinkenden Zinsen. Wichtig: Gemeldet wird der Wert der zugrunde liegenden Wertpapiere, das tatsächlich eingesetzte Geld ist deutlich geringer. Was die Meldung zeigt Intel als größte Einzelaktie

Speicherchips mit Micron und SK Hynix ausgebaut

Gewinnmitnahmen bei Nvidia und Microsoft

Absicherung gegen fallende Energiewerte Was Anleger bedenken sollten Optionen können Absicherung oder Wette sein

Stand vom 30. September

Nur ein Teil des Fondsvermögens ist sichtbar

Sehr viele kleine Positionen Einordnung der Redaktion: Die Intel-Wette ist der auffälligste Schritt. Sie zeigt, dass Soros Fund Management im Chipsektor nicht mehr nur auf den Marktführer setzt, sondern auf einen Konzern im Umbau. Die Optionspositionen lassen sich von außen schwer deuten, weil unklar ist, welche Geschäfte ihnen gegenüberstehen. Als Signal taugt die Meldung dennoch: Der Fonds hat bei den teuersten KI-Gewinnern Gewinne gesichert und sich gegen Rückschläge im Energiesektor gewappnet. FAQ Häufige Fragen zum Depot von George Soros Welche Aktie hat Soros Fund Management am stärksten aufgestockt?

Intel. Die Position wuchs im dritten Quartal 2026 auf 2,83 Millionen Aktien, mehr als das 27-Fache des Vorquartals. Hat Soros Nvidia verkauft?

Teilweise. Der Fonds verkaufte 19,3 Prozent seiner Nvidia-Aktien und hält noch 858.822 Stück. Welche ISIN, WKN und Handelssymbole haben die wichtigsten Aktien?

Intel Aktie: ISIN US4581401001, WKN 855681, Handelssymbol INL (Deutschland), US-Handelssymbol INTC (Nasdaq).

Nvidia Aktie: ISIN US67066G1040, WKN 918422, Handelssymbol NVD (Deutschland), US-Handelssymbol NVDA (Nasdaq).

Micron Aktie: ISIN US5951121038, WKN 869020, Handelssymbol MTE (Deutschland), US-Handelssymbol MU (Nasdaq).

Berkshire Hathaway Aktie (Klasse B): ISIN US0846707026, WKN A0YJQ2, Handelssymbol BRYN (Deutschland), US-Handelssymbol BRK.B (NYSE).

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