Der Abbau soll freiwillig erfolgen, über Renteneintritte, Altersteilzeit und natürliche Fluktuation, und bis Ende 2030 abgeschlossen sein. Die Arbeitsplatzgarantie gilt bis Ende 2032, zwei Jahre länger als vom Unternehmen geplant. Die Standorte Aachen, Nürnberg und Stuttgart werden bis Ende 2030 geschlossen; wer bleibt, arbeitet künftig in Köln, München oder Karlsruhe. Neue Regionalzentren entstehen in Hamburg und Saarbrücken. Der Fokus soll auf versicherungsnahen Tätigkeiten liegen, andere Aufgaben gehen an Partner.

Deutschland-Chef Stefan Lehmann sagte, mit dem Zukunftspakt setze man „gleichermaßen auf Wachstum, Investitionen und Produktivitätssteigerungen“ (Reuters).