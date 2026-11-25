Seaport Research-Analyst Ron Jewsikow habe die Coverage der General Motors-Aktie (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) mit einem „buy“-Rating und einem Kursziel von 106 USD aufgenommen. Die Automobilindustrie befinde sich weltweit an einem „entscheidenden Wendepunkt“. Obwohl das Marktumfeld „prekär erscheine“, seien die Bewertungsmultiplikatoren der Branche bei jenen Unternehmen weiterhin „moderat“, die inzwischen eine klarere und effizientere Kapitalallokationsstrategie verfolgen würden, da das Elektroautogeschäft die finanziellen Ressourcen weniger stark belaste, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)
General Motors Aktie vor der Neubewertung?
Kursziel von 106 USD lockt!
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.