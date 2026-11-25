Seaport Research-Analyst Ron Jewsikow habe die Coverage der General Motors-Aktie (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) mit einem „buy“-Rating und einem Kursziel von 106 USD aufgenommen. Die Automobilindustrie befinde sich weltweit an einem „entscheidenden Wendepunkt“. Obwohl das Marktumfeld „prekär erscheine“, seien die Bewertungsmultiplikatoren der Branche bei jenen Unternehmen weiterhin „moderat“, die inzwischen eine klarere und effizientere Kapitalallokationsstrategie verfolgen würden, da das Elektroautogeschäft die finanziellen Ressourcen weniger stark belaste, heißt es in einer aktuellen Research Note. (Analyse vom 24.11.2026)