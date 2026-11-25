Wer die General Motors Aktie in den vergangenen fünf Wochen gehalten hat, brauchte gute Nerven. Nach den Quartalszahlen im Oktober ging es in einer Woche um rund 10 Prozent nach unten, bis auf 75,92 Dollar. Die Ankündigung, von der New York Stock Exchange an die Nasdaq zu wechseln, schob den Kurs binnen Tagen wieder über 87 Dollar. Am 20. November stand das Papier nach einem Tagesverlust von 3,7 Prozent bei 78,74 Dollar. Ein Konzern, der gerade 20 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe freigegeben hat, findet an der Börse keinen Halt.
General Motors Aktie: 20 Milliarden Dollar für Rückkäufe, Umzug an die Nasdaq – warum fährt der Kurs trotzdem Achterbahn?
Minus 10 Prozent in einer Woche, dann die Erholung, dann wieder abwärts: Die General Motors Aktie kommt nicht zur Ruhe. Dabei kauft der Konzern massiv eigene Aktien zurück. Was Anleger über die Lage in Detroit wissen müssen.
Die Lage
Viel Cash, wenig Wachstum
Die Zahlen erklären den Zwiespalt. In den zwölf Monaten bis Ende September setzte General Motors rund 187 Milliarden Dollar um, praktisch so viel wie im Jahr davor. Der Nettogewinn lag bei gut 4 Milliarden Dollar, die Marge bei gerade einmal 2,2 Prozent. Der freie Cashflow dagegen erreichte 14,4 Milliarden Dollar. GM verdient also deutlich mehr Bargeld, als die Gewinn- und Verlustrechnung vermuten lässt, und reicht es an die Aktionäre weiter.
Zusammen mit den Quartalszahlen genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Rückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar. Enttäuscht hat der Ausblick: Die Mitte der Gewinnprognose für das Gesamtjahr blieb unverändert, und Analysten verwiesen auf Unsicherheit über Nachfrage und Profitabilität in Nordamerika. Im dritten Quartal waren die US-Verkäufe um 6 Prozent gesunken, während die Händlerbestände um 11 Prozent stiegen.
Die Baustellen
Elektroautos, Chips, ein teurer Vergleich
Hinzu kommt eine Reihe von Belastungen. Die Verkäufe von Elektroautos sind um 43 Prozent eingebrochen, nachdem die US-Regierung Kaufanreize gestrichen hat; GM setzt nun auf neue Hybridmodelle und einen weiteren Elektro-SUV. Mehrere Chiphersteller warnen vor Engpässen für die Autoindustrie, weil KI- und Robotikfirmen die Kapazitäten binden. Die Finanztochter GM Financial streicht weltweit 400 Stellen. Und der Konzern zahlt 220 Millionen Dollar, um eine Klage wegen der Weitergabe von Fahrerdaten beizulegen.
Der Wechsel an die Nasdaq zum 17. November ändert am Geschäft nichts. Er hat der General Motors Aktie kurzfristig Aufmerksamkeit verschafft, mehr nicht.
General Motors kauft die eigene Aktie, weil das Management sie für günstig hält. Der Markt zögert, weil er nicht weiß, wie lange der Cashflow in dieser Höhe hält.
Häufige Fragen zur General Motors Aktie
Warum ist die General Motors Aktie nach den Quartalszahlen gefallen?
Die Mitte der Jahresprognose blieb unverändert, und der Markt sorgt sich um die Nachfrage in Nordamerika.
Wie groß ist das Rückkaufprogramm?
Der Verwaltungsrat hat ein neues Programm über 20 Milliarden Dollar genehmigt.
An welcher Börse wird die General Motors Aktie gehandelt?
Seit dem 17. November 2026 an der Nasdaq, zuvor an der New York Stock Exchange. Das Kürzel GM bleibt.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
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