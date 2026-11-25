Die Zahlen erklären den Zwiespalt. In den zwölf Monaten bis Ende September setzte General Motors rund 187 Milliarden Dollar um, praktisch so viel wie im Jahr davor. Der Nettogewinn lag bei gut 4 Milliarden Dollar, die Marge bei gerade einmal 2,2 Prozent. Der freie Cashflow dagegen erreichte 14,4 Milliarden Dollar. GM verdient also deutlich mehr Bargeld, als die Gewinn- und Verlustrechnung vermuten lässt, und reicht es an die Aktionäre weiter.

Zusammen mit den Quartalszahlen genehmigte der Verwaltungsrat ein neues Rückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar. Enttäuscht hat der Ausblick: Die Mitte der Gewinnprognose für das Gesamtjahr blieb unverändert, und Analysten verwiesen auf Unsicherheit über Nachfrage und Profitabilität in Nordamerika. Im dritten Quartal waren die US-Verkäufe um 6 Prozent gesunken, während die Händlerbestände um 11 Prozent stiegen.