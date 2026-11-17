Beim größten US-Autobauer beginnt offenbar die Suche nach einer neuen Führung: General Motors hat laut einem Bericht des Wall Street Journal eine Personalberatung beauftragt, um mögliche externe Kandidaten für die Nachfolge von Konzernchefin Mary Barra zu identifizieren. Parallel prüfe der Konzern auch interne Anwärter. Die General-Motors-Aktie (Kürzel: GM, ISIN: US37045V1008) wird an der NYSE gehandelt, in Deutschland unter dem Kürzel 8GM.

Das Wall Street Journal beruft sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Demnach bereitet Barra einen Führungswechsel bereits seit mehreren Monaten vor. Namen von Kandidaten, den Namen der Personalberatung oder einen Zeitplan nennt der Bericht nach den vorliegenden Zusammenfassungen nicht. Eine offizielle Bestätigung oder ein Kommentar von General Motors lag bis zum Abend deutscher Zeit nicht vor.