Nach Roll Call erhält die Bundesregulierungsbehörde FERC mehr Befugnisse über zwischenstaatliche Stromleitungen. Das Gesetz enthält Vorgaben, wonach Stromkunden nicht für die Netzanschlusskosten von Rechenzentren aufkommen sollen. Es ändert laut Bericht Verfahren unter mehreren Umweltgesetzen, darunter NEPA, Endangered Species Act, Clean Water Act und Federal Power Act. Außerdem gibt es rechtliche Handhabe gegen Diskriminierung bestimmter Energieformen oder nachträgliche Aufhebung von Genehmigungen aus ideologischen Gründen – laut Roll Call zum Teil eine Antwort auf Verzögerungen und Blockaden bei Wind- und Solarprojekten unter Präsident Trump. Konkrete Fristen nennt der Bericht nicht.

Unterstützt wird das Paket von American Petroleum Institute, American Clean Power Association, US Handelskammer und National Association of Manufacturers. Das Weiße Haus erklärte im November seine Unterstützung in einer Statement of Administration Policy.