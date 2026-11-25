Geberit Aktie: SMI-Gewinner holt auf – der Sanitär-Riese meldet sich zurück

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 09:35 2 Min.

Die Geberit Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,51 Prozent und zählt zu den drei stärksten SMI-Gewinnern. Drei Wochen nach den nur soliden Neunmonatszahlen greifen Anleger bei Bauwerten wieder zu.

Die Geberit Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den drei größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Sanitärtechnik-Konzerns aus Rapperswil-Jona 1,51 Prozent höher bei 592,60 Franken. Am Dienstag hatte der Titel noch 0,24 Prozent auf 583,80 Franken verloren. SMI-Gewinner am Morgen Warum die Geberit Aktie steigt Geberit profitiert von einem Tag, an dem die gesamte Baubranche gesucht ist. Eine eigene Meldung des Konzerns liegt nicht vor. Ein Blick auf die Kursliste zeigt das Bild: Amrize gewinnt 1,65 Prozent, Sika 1,19 Prozent und Holcim 1,12 Prozent. Die Geberit Aktie reiht sich mit plus 1,51 Prozent in diese Gruppe ein. Die Schweizer Agenda ist am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur AWP weitgehend leer, Impulse von Unternehmensseite fehlen. Umso stärker wirken Branchentrends und die Erwartungen an die Zinsen. Geberit Aktie am Mittwochmorgen +1,51 % Kurs der Geberit Aktie um 09.27 Uhr 592,60 CHF währungsbereinigtes Umsatzwachstum nach neun Monaten +5,7 % EBITDA-Marge nach neun Monaten 30,7 % Quelle : comdirect (25.11.2026, 09.27 Uhr), Geberit Geberit Aktie: Solide Zahlen, hohe Ansprüche In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Geberit den Nettoumsatz um 3,6 Prozent auf 2.535 Millionen Franken, währungsbereinigt um 5,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. Die Erwartungen der Analysten wurden damit ziemlich genau erfüllt, die Aktie gab nach den laut AWP „nur“ soliden Zahlen trotzdem deutlich nach. Für das Gesamtjahr erwartet das Management unverändert 5 bis 6 Prozent Wachstum in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau. Was bei der Geberit Aktie zu beachten ist Starker Franken: Zwischen währungsbereinigtem Wachstum und dem Umsatz in Franken liegen gut zwei Prozentpunkte.

Kosten: Höhere Material- und Energiekosten bleiben ein Thema für die Marge.

Nachlassende Dynamik: Das Wachstum hat sich zuletzt etwas verlangsamt, was der Konzern allerdings so angekündigt hatte. Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter? Die Geberit Aktie bleibt ein Gradmesser für die europäische Baukonjunktur, deren Umfeld sich nach Unternehmensangaben verbessert hat. Kurzfristig schaut der SMI-Gewinner mit dem Markt auf den PCE-Preisindex aus den USA am Nachmittag. Die Jahreszahlen folgen im März 2027. Stammdaten der genannten Unternehmen Geberit AG: ISIN CH0030170408, WKN A0MQWG, Handelssymbol GEBN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol GBERF (OTC)

Amrize AG: ISIN CH1430134226, WKN A414LY, Handelssymbol AMRZ (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol AMRZ (NYSE)

Holcim Ltd: ISIN CH0012214059, WKN 869898, Handelssymbol HOLN (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol HCMLY (OTC-ADR)

Sika AG: ISIN CH0418792922, WKN A2JNV8, Handelssymbol SIKA (SIX Swiss Exchange), US-Handelssymbol SXYAY (OTC-ADR)

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