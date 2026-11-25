Die Geberit Aktie gehört am Mittwochmorgen zu den drei größten SMI-Gewinnern: Gegen 09.27 Uhr notiert das Papier des Sanitärtechnik-Konzerns aus Rapperswil-Jona 1,51 Prozent höher bei 592,60 Franken. Am Dienstag hatte der Titel noch 0,24 Prozent auf 583,80 Franken verloren.
Geberit Aktie: SMI-Gewinner holt auf – der Sanitär-Riese meldet sich zurück
Die Geberit Aktie steigt am Mittwochmorgen um 1,51 Prozent und zählt zu den drei stärksten SMI-Gewinnern. Drei Wochen nach den nur soliden Neunmonatszahlen greifen Anleger bei Bauwerten wieder zu.
SMI-Gewinner am Morgen
Warum die Geberit Aktie steigt
Geberit profitiert von einem Tag, an dem die gesamte Baubranche gesucht ist. Eine eigene Meldung des Konzerns liegt nicht vor.
Ein Blick auf die Kursliste zeigt das Bild: Amrize gewinnt 1,65 Prozent, Sika 1,19 Prozent und Holcim 1,12 Prozent. Die Geberit Aktie reiht sich mit plus 1,51 Prozent in diese Gruppe ein. Die Schweizer Agenda ist am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur AWP weitgehend leer, Impulse von Unternehmensseite fehlen. Umso stärker wirken Branchentrends und die Erwartungen an die Zinsen.
Geberit Aktie: Solide Zahlen, hohe Ansprüche
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Geberit den Nettoumsatz um 3,6 Prozent auf 2.535 Millionen Franken, währungsbereinigt um 5,7 Prozent. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1 Prozent auf 16,23 Franken. Die Erwartungen der Analysten wurden damit ziemlich genau erfüllt, die Aktie gab nach den laut AWP „nur“ soliden Zahlen trotzdem deutlich nach. Für das Gesamtjahr erwartet das Management unverändert 5 bis 6 Prozent Wachstum in lokalen Währungen und eine EBITDA-Marge etwa auf Vorjahresniveau.
Ausblick: Wie geht es mit der Geberit Aktie weiter?
Die Geberit Aktie bleibt ein Gradmesser für die europäische Baukonjunktur, deren Umfeld sich nach Unternehmensangaben verbessert hat. Kurzfristig schaut der SMI-Gewinner mit dem Markt auf den PCE-Preisindex aus den USA am Nachmittag. Die Jahreszahlen folgen im März 2027.
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