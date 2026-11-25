Die Geberit Aktie steigt am Mittwochmittag um 1,64% auf 593,40 Franken und gehört damit zu den SMI Gewinnern. Der Sanitärtechnikkonzern profitiert vom Rückenwind für die gesamte Baubranche: Amrize, Holcim und Sika legen ebenfalls zu. Am Vormittag lag das Plus der Geberit Aktie zeitweise bei 1,3% bis 1,9%.
Geberit Aktie: SMI Gewinner am Mittag - Solides Wachstum trifft auf Bauwerte-Rückenwind
Die Geberit Aktie steigt am Mittag um 1,64% auf 593,40 Franken und zählt zu den SMI Gewinnern. Der Sanitärtechnikkonzern profitiert von einem gefragten Bausektor und liefert mit den Neunmonatszahlen ein stabiles Fundament.
Warum die Geberit Aktie heute als SMI Gewinner gefragt ist
Eine eigene Unternehmensnachricht gibt es heute nicht. Marktberichte verweisen auf die Schweizer Bauindustrie: Sie ist im dritten Quartal schneller gewachsen, und der Baumeisterverband (SBV) bewertet die Aussichten für das Schlussquartal als gut. Davon profitieren die Bauwerte im SMI insgesamt.
Dazu kommt ein defensiv geprägtes Umfeld. Technologiewerte geben nach Turbulenzen um Nvidia und Gerüchten über neue US-Zölle nach, der SMI gilt Händlern als sicherer Hafen. Am Nachmittag stehen zudem US-Konjunkturdaten vor dem Thanksgiving-Feiertag an, allen voran der PCE-Deflator.
Neunmonatszahlen: Stabile Margen, solides Wachstum
Geberit hat in den ersten neun Monaten 2026 den Nettoumsatz nominal um 3,6% auf 2.535 Mio. Franken gesteigert. Währungsbereinigt lag das Plus bei 5,7%, der starke Franken bremste den ausgewiesenen Umsatz. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1% auf 16,23 Franken. Die Profitabilität blieb auf hohem Niveau praktisch stabil. Das Management bestätigte den Ausblick: Für 2026 erwartet Geberit ein Nettoumsatzwachstum von 5 bis 6% in Lokalwährungen und eine EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau (2025: 29,4%).
Analysten sprachen von soliden Zahlen im Rahmen der Erwartungen. Weil die Aktie zuvor deutlich gelaufen war, kam es nach der Veröffentlichung zu Gewinnmitnahmen. Insgesamt hat sich die Geberit Aktie seit den Tiefständen von Mai und Juni klar erholt. Im August war sie mit einem Plus von 8,4% einer der Top-Performer im SMI.
Ausblick: Das Schlussquartal dürfte schwächer ausfallen
Nach Angaben des Unternehmens dürften die Verkäufe im vierten Quartal wegen höherer Vergleichswerte schwächer ausfallen als im dritten Quartal. Auch die Entwicklung im Oktober sei schwächer als im Quartal davor gewesen. Für den europäischen Markt erwarten Analysten ein leichtes Wachstum, aber noch keine breite Erholung.
Die SMI Gewinner am Mittag im Überblick
|Aktie
|Kurs
|Veränderung
|Amrize
|34,64
|+1,76%
|Geberit
|593,40
|+1,64%
|Sika
|187,45
|+1,38%
|Holcim
|74,26
|+1,34%
|Nestlé
|87,33
|+1,22%
Kurse in Franken, Stand Mittag.
Quelle: Börsenkurse SIX, Stand Mittag 25.11.2026
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