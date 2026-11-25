Geberit hat in den ersten neun Monaten 2026 den Nettoumsatz nominal um 3,6% auf 2.535 Mio. Franken gesteigert. Währungsbereinigt lag das Plus bei 5,7%, der starke Franken bremste den ausgewiesenen Umsatz. Der Gewinn je Aktie stieg um 8,1% auf 16,23 Franken. Die Profitabilität blieb auf hohem Niveau praktisch stabil. Das Management bestätigte den Ausblick: Für 2026 erwartet Geberit ein Nettoumsatzwachstum von 5 bis 6% in Lokalwährungen und eine EBITDA-Marge in etwa auf Vorjahresniveau (2025: 29,4%).